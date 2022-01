Politieke stabiliteit gaat voor alles

Hoe gezond is de Chinese economie nog? Het land kampt op steeds meer plaatsen met uitbraken van de coronavarianten Omikron en Delta, de crisis rondom vastgoedreus Evergrande is nog lang niet voorbij en het streven van de Chinese president Xi Jinping naar een meer egalitaire maatschappij heeft veel beurswaarde van grote Chinese bedrijven als Alibaba doen verdampen.

En toch: als je alleen kijkt naar de economische groei, lijkt er niets aan de hand. De groei was in 2021 met zo’n 8 procent jaloersmakend hoog. De Chinese export floreerde in dat jaar ook als nooit tevoren: die groeide met bijna een derde ten opzichte van 2020. Het overschot op de handelsbalans bereikte in 2021 met 676 miljard dollar zelfs een nieuw record.

Toch zijn er genoeg redenen tot zorg.

Ten eerste is er corona. China kampt op steeds meer plekken met uitbraken van zowel de Delta- als de Omikronvariant. Daarbij gaat het om een naar Europese standaarden zeer beperkt aantal besmettingen: ruim honderd in de Oost-Chinese havenstad Tianjin, iets meer dan tweeduizend in het West-Chinese Xi’an en nog geen twintig in het Zuid-Chinese Shenzhen, bijvoorbeeld.

Maar de economische gevolgen van die kleine uitbraken zijn aanzienlijk. Weliswaar is bijna 90 procent van de bevolking nu gevaccineerd, maar de Chinese vaccins beschermen slecht tegen Omikron, blijkt uit recent onderzoek. Daarom grijpt de overheid steeds weer hard in, en dat hindert de economische groei.

China is langzamerhand een internationaal geïsoleerd fort geworden. Het wordt steeds moeilijker om het land binnen te reizen en er zijn steeds vaker lockdowns in steeds meer delen van het land.

Zo is de Chinese havenstad Tianjin, met 14 miljoen inwoners, sinds woensdag vrijwel volledig afgesloten van de buitenwereld. Alle vluchten en hogesnelheidstreinen waren al eerder geannuleerd, nu mogen er ook geen auto’s, taxi’s en bussen de stad meer verlaten. En dat voor een totaal van maar 126 coronagevallen dat tot en met woensdag in Tianjin was geteld.

De overheid is extra alert omdat de ziekte de hoofdstad Beijing absoluut niet mag bereiken. Daar gaan op 4 februari namelijk de Olympische Winterspelen van start.

De restrictieve maatregelen tasten de productie aan. Zo moest Volkswagen donderdag twee van zijn fabrieken Tianjin sluiten omdat het hele personeel getest moest worden op Covid. Wanneer de fabrieken weer open mogen, is nog niet duidelijk.

De kans is groot dat lockdowns in de toekomst meer invloed zullen hebben op de productie en het transport van goederen in China. Zowel de export als de economie als geheel zullen in 2022 minder hard groeien dan in 2021, is de verwachting, ook door een afvlakking van de vraag vanuit het buitenland.

Twintigste Partijcongres

Dat de maatregelen na de Spelen eindelijk versoepeld worden, is niet waarschijnlijk. In oktober heeft het twintigste Partijcongres van de Communistische Partij van China (CPC) plaats, voor China een belangrijker gebeurtenis dan de Spelen. Daar wordt Xi Jinping waarschijnlijk voor een derde termijn herbenoemd als partijvoorzitter, en daar worden de politieke kaarten voor de partijelite voor de toekomst geschud. Xi zal tot die tijd de binnenlandse stabiliteit voor alles stellen.

Het idee dat als sommigen snel rijk kunnen worden, de hele maatschappij vanzelf meeprofiteert, is uit de mode

Wat het extreem strenge coronabeleid China precies kost, weet niemand. De Chinese staatsmedia onderzoeken die vraag niet. De boodschap in de media, die eindeloos wordt herhaald, is dat de maatregelen hoe dan ook nodig zijn om de bevolking te beschermen, hoe hoog de prijs ook is.

Naast corona kampt China met nog een economisch hoofdpijndossier: de crisis in de vastgoedsector. Steeds meer vastgoedbedrijven worden daarin meegesleept, en steeds vaker worden lokale overheden min of meer gedwongen te betalen voor het afbouwen van projecten waarvoor de vastgoedbedrijven geen geld meer hebben.

Plaatselijke overheden zijn voor hun inkomen sterk afhankelijk van de verkoop van grond, maar juist die verkoop is in het slop geraakt. In 2021 daalden in dertien van de 31 provincies van China de opbrengsten uit de verkoop van land met meer dan 20 procent.

De crisis rond Evergrande is deels geschapen door de centrale overheid. Die stond niet langer toe dat vastgoedbedrijven hun projecten financierden door onverantwoord hoge schulden aan te gaan. Dat heeft met een veel bredere politieke koerswijziging te maken. Het idee dat als sommigen snel rijk kunnen worden, de hele maatschappij vanzelf meeprofiteert, is niet meer in de mode. Xi zet in op wat hij noemt „gedeelde welvaart”.

Staatsbedrijven spelen een steeds grotere rol om die tot stand te brengen, terwijl private bedrijven macht en autonomie moeten inleveren. Maar juist de private bedrijven vormen de sterke groeimotor voor de Chinese economie, niet de staatsbedrijven. Toch zal de Chinese overheid al die remmende factoren op de economische groei in 2022 niet willen keren: daarvoor zijn de risico’s te groot. Dit is het jaar dat Xi Jinping zijn ambtstermijn met minstens vijf jaar verlengd wil krijgen, en dus gaat zeker dit jaar politieke stabiliteit boven economische groei.