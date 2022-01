Parelhoender, sui kau en een stukje Rusland in Nederland

In Frankrijk kun je je al rijdend vergapen aan de schoonheid van het landschap. In Spanje kun je op de snelweg zo langs een Romeinse muur rijden die een stadje omheint – alsof de tijd stil heeft gestaan. In Nederland moeten we het doen met weilanden. Heel veel weilanden. Dat is dan ook mijn monotone uitzicht, af en toe onderbroken door een plukje industrieterrein, als ik naar Nieuwe Niedorp rijd om een dinerbox op te halen.

Nieuwe Niedorp ligt in Noord-Holland, boven Alkmaar en Hoorn. Bij de afslag naar het dorp zie ik bij de rotonde het restaurant al: Red Chilli, ‘Modern Asian’ staat er op het bord bij het vrijstaande gebouw in de kleuren zwart en rood en met de uitstraling van een troosteloos partycentrum. Ik laat het restaurant even voor wat het is en rij eerst naar Kunsttuin Nederlands Kremlin, dat op een steenworp afstand ligt, in Winkel. Het kleine stukje naar de Kunsttuin kun je met de auto of lopend afleggen.

Van tevoren vroeg ik me af of de tuin open zou zijn en ik alles goed zou kunnen zien, omdat ik me een groot terrein had voorgesteld, maar het is een niet te missen hobbyproject in de achtertuin van de voormalig bank- en plaatwerker Ger Leegwater en zijn vrouw Mientje. Het hek van de tuin is open, maar er hangt een bordje met ‘dicht’, dus ik durf niet naar binnen en loop eromheen. Maar ook zo is er nog genoeg te zien.

Een fontein zoals in Rome

Leegwater begon in de jaren tachtig met de kunsttuin en die is een bonte collectie van gebouwen, beelden en folly’s. Hij heeft alles zelf gebouwd en de tuin verraadt zijn interesse: de Russische barok van het Kremlin, mythologische beelden en er is een fontein geïnspireerd op die van de Piazza Navona in Rome. Wie wil, kan er ook trouwen.

Nu heb ik ooit op een ijskoude januaridag voor het echte Kremlin gestaan en ‘Nederlands Kremlin’ klinkt indrukwekkender dan het is. Maar het mooie is wel dat er dus ergens in Nederland nog ambtenaren zijn die mensen de vrijheid bieden hun grond naar wens in te richten zonder er een welstandscommissie op af te sturen.

Foto Hassnae Bouazza Foto Hassnae Bouazza

Ik maak foto’s voor het thuisfront en ga naar Red Chilli. Als ik hier per toeval was beland, zou ik het vanwege de uitstraling misschien niet hebben aangedurfd, maar het restaurant is van Han Ji, van de restaurants Umami (uitstekende prijs-kwaliteitverhouding) en Zheng in Den Haag, waar de chef vorstelijke gerechten serveert, geïnspireerd op keizerlijk China. Als ik naar binnen loop, zie ik aan de Michelinborden dat het restaurant van chef-kok Tso Min Cheng al door de gidsen is ontdekt.

Het interieur is net als de buitenkant zwart en rood met veel rode lantaarns. Ik word hartelijk ontvangen, krijg de box mee en zet de reis huiswaarts in, vergezeld van de geuren die uit de doos opstijgen.

Druk, maar heerlijk

Het menu bestaat uit vier gangen en de uitleg zit er geprint bij. Voor de eerste gang hoeven we slechts de bijgeleverde romige crème van tom yam op het bord te schenken en daarop de alvast opgemaakte tomaat te plaatsen die gevuld is met tonijntartaar, zeewier- en limoenkaviaar, een gepocheerd eigeel van piepkuiken en popcorn-en limoencress. Dat klinkt heel druk, maar het is heerlijk. De tomaat is vlezig en vol van smaak, de vulling rijk en de frisse en kruidige noten in balans met de warme smaak van de hartige tartaar.

De tweede gang bestaat uit sui kau, met gamba gevulde dumplings, of ravioli, die we in kokend water moeten koken. Zodra ze boven komen drijven, zijn ze gaar. De wenzhou-kerriesaus moeten we in een pannetje opwarmen en eroverheen schenken. Het geheel wordt afgemaakt met gehakte lente-ui en bonitovlokken. Al is nu het moment te vertellen dat we die twee vergeten zijn in de doos, omdat we verstrooid waren. Dat deed echter niets af aan de heerlijke sui kau, die mooi gevuld waren met grote gamba’s. De saus had veel weg van een kreeftenbisque: vol van smaak, met een mooie structuur. Een voltreffer.

Foto Hassnae Bouazza Foto Hassnae Bouazza Foto Hassnae Bouazza

Het hoofdgerecht, dat met een bak rijst wordt geleverd, hoeven we alleen maar zes minuten in de oven op te warmen. Het is een combinatie van parelhoender in zoete sojasaus en ‘USA bison’ met een zwarte pepersaus met daarbij wintergroenten. Op mijn vraag ‘bison?’ antwoordde de medewerker: ‘Is zeg maar ossenhaas’. Om me gerust te stellen. We besluiten het uit het bakje te eten om de opmaak intact te houden. Het vlees is mals en zacht. De parelhoender is ook zachtgegaard, al is de sojasaus te overheersend, maar dat verhelp je door het vlees uit de saus te halen zodat er niet te veel van meekomt. De groenten, waaronder paarse broccoli, minimaiskolf en paddestoelen, zijn smakelijk en knapperig, de kleine witlof heeft een bittertje, de porties zijn royaal.

We eindigen met het dessert, dat we slechts op een schoteltje hoeven te zetten. Het is een taartje van framboos met passievrucht met daarbij een gekarameliseerde macadamia, Japanse pruimensaus, een crumble van speculaas en pinda’s en in elk taartje een pipetje met olijfolie om eroverheen te sprenkelen. Zacht, krokant, fruitig, zoet, aards – simpelweg smullen.

We zakken achterover in onze stoel. Een geweldige maaltijd, waar we niet veel voor hoefden te doen. Opeens vind ik Nieuwe Niedorp niet meer zo ver. Voor lekker eten wil ik de eindeloze weilanden wel trotseren.

Kunsttuin Nederlands Kremlin Adres: Limmerschouw 51, Winkel Tijdelijk gesloten. Rondleiding vanaf zeven personen mogelijk, prijs op aanvraag. Red Chilli Adres: Oude Provincialeweg 2, Nieuwe Niedorp Open van woensdag tot en met maandag. Zowel à la carte als dinerboxen (100 euro voor 2 personen).