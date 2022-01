Oud-minister Ank Bijleveld wordt waarnemend burgemeester Almere

Ank Bijleveld (CDA) wordt waarnemend burgemeester van Almere. Dat meldt de provincie Flevoland vrijdag. De vorig jaar afgetreden minister van Defensie gaat komende maandag voor onbepaalde tijd aan de slag.

De stad in Flevoland moest op zoek naar een nieuwe burgemeester omdat Franc Weerwind (D66) een ministerpost in kabinet-Rutte IV kreeg. Weerwind, die sinds 2015 burgemeester was, is maandag begonnen als minister voor Rechtsbescherming. Commissaris van de koning Leen Verbeek was al even op zoek naar een waarnemend opvolger.

Eerder burgemeester

Het is niet de eerste burgemeesterspost voor de 59-jarige Bijleveld. Van 2001 tot en met 2007 bekleedde zij die functie voor Hof van Twente. Daarvoor was ze van 1989 tot en met 2001 Tweede Kamerlid.

In kabinet-Rutte III kwam Bijleveld in opspraak omdat zij de Kamer niet tijdig had geïnformeerd over het vallen van zeventig burgerdoden bij een bombardement door een Nederlandse F-16 op de Iraakse stad Hawija. In 2021 moest ze aftreden na een motie van afkeuring van de Tweede Kamer over de chaotisch verlopen evacuatie van Afghanen bij de machtsovername van de Taliban.