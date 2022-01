Op Jupiter wervelen orkanen als oceanen

De wervelende orkanen in de turbulente atmosfeer van de gasplaneet Jupiter zien er prachtig uit. Oceanograaf Lia Siegelman werd geraakt door nog iets anders dan de schoonheid van de wervelingen. „Het deed me denken aan de beelden van de turbulente oceaan rond Antarctica die ik op dat moment onderzocht”, vertelt ze.

Die observatie leidde tot een onderzoek waarmee Siegelman, werkzaam bij de University of California, met collega’s nu het eerste bewijs levert dat de Jupiters gigantische orkanen aangedreven worden door dezelfde soort convectiestromen die op aarde tientallen malen kleinere oceaanwervelingen veroorzaken. In de atmosfeer van Jupiter gaat het weliswaar om gasstromingen en in de oceaan om water, maar vanuit natuurkundig perspectief zijn dit beide ‘vloeistoffen’ die je kunt beschrijven met dezelfde principes uit de vloeistofdynamica, legt Siegelman uit in een e-mail. Haar resultaten verschenen afgelopen week in Nature Physics.

In de duizenden kilometers dikke atmosfeer van Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, woeden orkanen van honderden tot duizend kilometer groot met windsnelheden van meer dan 250 kilometer per uur. Op Jupiters noordpool vind je acht van deze gigantische orkanen en op de zuidpool vijf. En ze waaien niet zomaar over. De orkanen op de polen woeden er al sinds ze in 2016 voor het eerst werden vastgelegd voor de ruimtesonde Juno. Hoe ze precies ontstaan is nog onbekend, maar door de bewegingen van Jupiters ammoniakrijke wolken in kaart te brengen, hebben Siegelman en collega’s nu aangetoond hoe ze worden aangedreven.

De onderzoekers analyseerden een reeks infraroodbeelden van Juno waarop de acht orkanen op Jupiters noordpool vastgelegd zijn. De infraroodbeelden, met een resolutie van ongeveer tien kilometer per pixel, geven de temperatuur van het wolkendek weer. Op hete plekken is er dunne, laaghangende bewolking waardoor je daar dieper in Jupiters hete atmosfeer kunt kijken. Dikke, hoge bewolking bedekt die hete atmosfeer waardoor het daar kouder oogt.

Opwaarts en zijwaarts

Door infraroodopnames die Juno snel achter elkaar genomen heeft naast elkaar te leggen, konden de onderzoekers zowel de opwaartse als de zijwaartse beweging van de wolken volgen. Zo zagen ze hoe snel en in welke richting de orkanen en naburige wervelingen rondrazen en groeien.

„We zagen dat de orkanen worden aangedreven door vochtige convectiestromen”, vertelt Siegelman. Warme lucht met een lage dichtheid stijgt hierbij op vanuit de diepe atmosfeer. Koelere lucht, met een hogere dichtheid, zakt naar beneden. Hierdoor ontstaan turbulente wervelingen in de ammoniakwolken. Daarmee worden de orkanen van energie voorzien. Het vermoeden dat Jupiters gigantische orkanen op deze manier aangedreven worden is niet nieuw. Het idee bestaat al langer en wordt ondersteund door computersimulaties. Maar het onderzoek van de oceanografen levert er voor het eerst bewijs voor.

Siegelman zet haar onderzoek naar de wervelende gasreus voort en ze kijkt uit naar nieuwe beelden van Juno. „Jupiter en diens rijke turbulentie zijn fascinerend.”