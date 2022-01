Oekraïense overheidswebsites plat door grootschalige hack

Een grootschalige hack heeft donderdagavond verschillende overheidswebsites in Oekraïne platgelegd. Dat meldt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag, aldus internationale persbureaus. Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over wie er verantwoordelijk is voor de hack, aldus de woordvoerder van dat departement, „maar Oekraïne kent een lange geschiedenis van aanvallen uit Rusland”.

De websites van onder meer de ministeries van Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Noodsituaties waren vrijdagochtend niet bereikbaar. Op een van deze sites hebben de daders voorafgaand aan de hack een onheilspellend bericht geplaatst in het Oekraïens, Russisch en Pools. „Oekraïners, wees bang en bereid je voor op het ergste. Al je persoonlijke gegevens zijn geüpload naar het web.” Bij deze boodschap stonden meerdere logo’s, waaronder een doorgestreepte Oekraïense vlag. De Oekraïense regering weerspreekt de inhoud van het bericht en stelt dat er geen persoonlijke gegevens zijn gelekt.

De cyberaanval komt te midden van toenemende spanningen tussen Oekraïne en buurland Rusland. Kiev en het Westen vrezen dat Moskou zich voorbereidt op een invasie van Oekraïne, iets dat het Kremlin stellig ontkent. De afgelopen dagen zaten delegaties van Rusland, de NAVO en de Verenigde Staten meermaals met elkaar om de tafel om de gemoederen te sussen, maar vooralsnog zonder resultaat.

