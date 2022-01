Nog eens 250 miljoen euro subsidie voor Groningse gasgedupeerden

Het kabinet gaat 250 miljoen euro extra uittrekken aan subsidie voor Groningse gasgedupeerden. Daarmee moet er voldoende budget zijn om alle Groningers die daarvoor in aanmerking komen, subsidie te geven om hun woning te verbeteren of te verduurzamen. Dat schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De tweede en laatste ronde van de subsidieregeling is maandag 10 januari gestart en de belangstelling ervoor was zo groot, dat in de loop van de avond het plafond van ruim 220 miljoen euro al was bereikt. De eerste ronde was al in juli vorig jaar, in totaal was er 300 miljoen euro te verdelen. Zo’n 25.000 huishoudens dreigden daardoor geen aanspraak op de regeling te maken. Vijlbrief zegt nu die gang van zaken te betreuren. „Het is voor al die Groningers die zonder resultaat urenlang in de rij hebben gestaan, letterlijk in de kou buiten of digitaal, niet meer dan terecht dat ook zij de aanvraag kunnen doen.”

De pot subsidie is bedoeld voor inwoners in het aardbevingsgebied van wie het huis niet versterkt hoeft te worden. Velen hebben de afgelopen jaren geen onderhoud gepleegd aan hun huis, omdat ze in het ongewisse bleven over wat er met hun woning zou gaan gebeuren. In november 2020 besloten de regio en het Rijk ze tegemoet te komen.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe groep de aanvraag kan indienen. Vijlbrief wil dit zo spoedig mogelijk regelen, maar zegt ook dat het zorgvuldig moet gebeuren.

Correctie (14 januari 2022): In een eerdere versie van dit stuk stond dat de subsidieregeling maandag 10 januari is gestart. Dat klopt niet. De eerste ronde was in juli, de tweede ronde begon op 10 januari. Hierboven is dat aangepast.