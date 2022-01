‘Muziek biedt nabestaande veel troost’

In

‘Mijn man Peter, muzikant, werd vaak gevraagd op begrafenissen te spelen. Een jaar of vijf geleden dacht ik: kunnen we daar niet samen iets in betekenen? Niet veel later was ons bedrijf Memories Uitvaartmuziek een feit.

„Mensen komen naar ons als ze livemuziek willen bij een uitvaart, wij zorgen voor de juiste muzikanten. Ik ben contactpersoon voor de familie en musici, doe de website en sociale media. Peter houdt zich vooral met de uitvoering bezig. In ongeveer 40 procent van de gevallen speelt hij zelf op de uitvaart.

„We krijgen bijzondere aanvragen, vorig jaar onder meer voor een brassband, een doedelzakband en een dj met saxofonist. Vaak kiezen mensen klassieke muziek. Eigenlijk vind ik elke vraag – ‘dat was typisch mijn vader’ – bijzonder.

„De muziek is voor de overledene, maar ook voor de nabestaanden. Livemuziek neemt het verdriet niet weg, maar kan veel troost bieden. Door samen naar de juiste muziek te zoeken, kom je heel dicht bij de families die afscheid nemen.

„Peter en ik kunnen goed samenwerken. Soms raken privé en werk een beetje vermengd, omdat we vanuit huis werken. Tijdens het avondeten proberen we daarom niet over werk te praten. Tegelijkertijd is muziek niet alleen werk, maar ook een passie. We vertellen er graag over aan de kinderen.”

Uit

‘Het verschilt per maand wat er binnenkomt. We hebben samen een privérekening en een zakelijke rekening. Elke maand storten we een vast bedrag op de privérekening om onze vaste lasten te dekken. Een belangrijk deel daarvan verdient Peter met zijn werk als muzikant.

„Aan het begin van de coronacrisis schrokken we heel erg toen er ineens bijna niks meer binnenkwam. Peters werk viel bijna helemaal stil. Hij is gitarist bij onder anderen Willeke Alberti en Elske DeWall, en al hun optredens konden niet meer doorgaan. Hij gaf nog online les, maar dat was niet genoeg. De inkomsten vanuit Memories Uitvaartmuziek zijn nog te laag om van rond te komen.

„We zijn flink gaan bezuinigen. Onze drie zoons zijn teruggegaan van twee sporten naar één sport per persoon en hun muzieklessen hebben we stopgezet. We doen nog één keer per week boodschappen – bij de Lidl in plaats van de Albert Heijn – en proberen dan de lekkere ‘extraatjes’ niet te kopen.

„Gelukkig zijn onze bedrijfslasten niet hoog. We hebben geen vast personeel en geen kosten voor een bedrijfspand. Peters studio is een omgebouwde garage in onze tuin, die los staat van ons huis. Daardoor kwamen we in aanmerking voor overheidssteun. Zonder die steun hadden we de hypotheek niet meer kunnen betalen.”

Netto-inkomen: 3.500 euro (gezamenlijk, gemiddeld) Vaste lasten: hypotheek 1.000 euro; g/w/l 350 euro; boodschappen 850 euro; verzekeringen 410 euro; abonnementen 54 euro; sport 41 euro; telefoonabonnementen 125 euro (hele gezin, vijf telefoons); benzine 125 euro; overig 400 euro Sparen: 100 euro Laatste grote aankoop: auto 4.000 euro