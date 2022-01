Massaal muiten

Is die Stef Blok nou een handige politieke Harrie of gewoon een doortrapte achterbakse lafbek? Hoe ranzig is het om bij je afscheid als minister van Economische Zaken bij de uitgang naar je opvolger te roepen dat er nog wel een verse, dampende drol op de salontafel ligt. Eentje die je daar zelf gedraaid hebt. Met opzet! En je glimlacht daarna tegen je opvolger dat zij maar moet zien wat zij er mee doet. Maar de Groningse gaskraan gaat dus wijd open. Met alle gevolgen van dien. Afspraak met de Duitsers. En we weten: die afspraken zijn voor onze regering belangrijker dan die met de Groningers.

Inmiddels zit Stef in de WW en is Rutte gezellig bij die Duitsers op de koffie geweest. Daar heeft hij gewoon vol gas gegeven. Normaal gaat de minister van Buitenlandse Zaken mee op dit soort tripjes, maar Wopke had zich lekker veilig ziekgemeld. Dat is de mazzel als je vrouw huisarts is. Dan is een positief testje zo klaar. Lang leve Liselot.

En hoe het nu verder moet met Groningen? Ik hoop dat de Groningers spoedig richting Den Haag komen en niet vertrekken voor er daadwerkelijk afgerekend is. Zeker na die mensonterende aalmoesrij van afgelopen week. Wat een vernederend schouwspel was dat. Die rij die al gauw zinloos bleek omdat het geld gewoon op was. Op? Ja op! Ze konden allemaal een schamel fooitje krijgen. Wie iets te laat was had vette pech. Maar die provincie is toch totaal verwoest omdat we er met zijn allen voor meer dan 400 miljard aan gas uit hebben gepompt? Klopt.

Als er een of andere gek met een brandende fakkel bij de woning van een politicus staat dan is het land terecht te klein, maar als een bedrijf als de NAM het huis van een gewone burger tot een ruïne heeft geschud dan mag de bewoner jaren wachten op een eventuele schadevergoeding. Dan moet je bewijzen dat die scheuren niet zijn veroorzaakt door een langsvliegende zwerm wespen.

Mark moet samen met Sigrid met gezwinde spoed in de Gouden Koets richting de stad Groningen. Daar moeten ze geen geld beloven, maar de poen contant bij zich hebben. Handje contantje. En geen lullige 250 miljoen! Maar gewoon de volledige schade! Paar miljard dus. Storten op de Grote Markt! Doe maar net of het de KLM is. Boter bij de vis!

Waarschijnlijk zal het verse kabinet nu beschaafd murmelen dat ze allemaal erg druk zijn met die lockdown, maar dat is ook niet waar. Die lockdown is namelijk sinds gisteren helemaal voorbij. Wat ze bij de laatste persconferentie ook bekend hebben gemaakt, het maakt het volk niks meer uit. Er wordt massaal gemuit. De kroegen dansen en drinken, in de theaters wordt gelachen en gehuild en op de sportvelden gewonnen en verloren. Illegaal. Dus heerlijk. De ziekenhuizen zouden overvol raken, maar dat doen ze niet. Nou, dan heb je je vergist en dat is helemaal niet erg, maar dan stel je de regels gewoon even bij. Nieuw elan. Elasticiteit. Niet te lang hangen in het chagrijn.

Afgelopen donderdag was het al helder. De regering had alles weer braaf laten lekken, maar het volk was klaar. Ik zag ’s middags al drommen studenten met overvolle winkelwagentjes over de grachten zigzaggen. Winkelwagentjes waarin tientallen bierkratten gestapeld stonden. Ik vroeg nog of Boris Johnson misschien bij ze langskwam voor een feestje, maar ze vertelden dat ze gingen zuipen met prins Andrew. Die moest wel eerst een meisjesdispuut naar bed brengen.

Oh ja, er is ook nog oversterfte! Klopt. Alle crematoria staan tot diep in de nacht af te bakken. Maar dat is goed voor de uitvaartboeren. De een zijn brood is de ander zijn Tesla. En het is een mooie oplossing voor de nijpende woningnood, die hoger is dan ooit. Da’s goed voor de veelgeplaagde Hugo.

Daar ga ik voorlopig op drinken. Waar? In een kroeg in Almere. Waarom Almere? Daar is Ank Bijleveld sinds gister burgemeester en Ank heeft geoefend in Afghanistan. Dus ik denk dat het daar met de handhaving voorlopig wel meevalt.