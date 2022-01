Nederland zoekt nog altijd naar een langer houdbare strategie

Een klein beetje gaat Nederland weer in de pas lopen met de buurlanden. In België, Duitsland, Frankrijk en Engeland liepen de winkelstraten vol, straks mag het in Nederland ook weer, zij het alleen overdag. Sporten kan straks ook weer, kondigden premier Mark Rutte (VVD) en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vrijdag aan, de horeca en cultuursector blijven wel dicht.

Afgelopen weken werd in Nederland met jaloezie gekeken naar de volle winkelstraten en horeca in andere Europese landen. Rutte ging er in december vanuit dat andere landen Nederland zouden volgen toen hij een lockdown afkondigde. „We zijn niet de enige, heel Europa heeft hiermee te maken”, zei hij eind december. Maar andere landen volgden niet. Hier en daar werden wel wat regels aangescherpt – Denemarken sloot de scholen, in België gingen de concertzalen en bioscopen dicht en Duitsland en Frankrijk sloten discotheken – maar er werden niet massaal sectoren gesloten, zoals Nederland deed.

Afgelopen week werd de druk op het nieuwe kabinet opgevoerd om de lockdown fors te versoepelen: winkels en de horeca dreigden zaterdag hoe dan ook open te gaan, vijftien burgemeesters in Zuid-Limburg stonden hun horeca én cultuurinstellingen toe zaterdag open te zijn, ook andere burgemeesters wezen op het „verwoestende effect” op economie en maatschappij, Overijssel stuurde een ‘brandbrief’ aan de minister.

Nieuwe strategie

Waar in Nederland ‘leven met het virus’ nog een holle frase is, stappen andere Europese landen over op een nieuwe strategie die langer houdbaar moet zijn. In Denemarken wordt de samenleving zoveel mogelijk opengehouden, stelde de Deense politicoloog Michael Bang Petersen, die ook deel uitmaakt van de corona-adviesgroep van de Deense overheid, afgelopen week in NRC. Soms wordt vroeg ingegrepen om erger te voorkomen – Denemarken sloot in december de basisscholen eerder dan Nederland. Maar verder bleef de maatschappij grotendeels open. Soms moet je meer besmettingen accepteren, aldus Petersen, en wegen andere belangen zwaarder. De Spaanse premier Pedro Sánchez vindt het zelfs tijd om het coronavirus te behandelen als griep. De krant El País sprak al van de gripalización (‘vergrieping’) van Covid.

Afgelopen najaar leek dat de weg die ook Nederland insloeg. In september zong toenmalig minister van Justitie Ferd Grapperhaus (CDA) het mondkapje op tv vaarwel („Zeg mondkapje, waar ga je henen?”) en noemde collega Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) het „een grote stap vooruit” dat de anderhalve meter kon worden afgeschaft. Anderhalve maand later zouden alle regels misschien zelfs afgeschaft kunnen worden – maar in plaats daarvan kwamen het mondkapje en de anderhalve meter juist terug wegens een stijgend aantal ziekenhuisopnames.

Veel buurlanden hadden hun zaakjes rond die tijd beter op orde. In Duitsland, Frankrijk en België werden de eerste boosterprikken al in september gezet, in Nederland twee maanden later. En waar in Nederland vanaf de zomer teststraten werden gesloten, werd op veel plekken in Europa het testen juist veel laagdrempeliger gemaakt: Parijs staat vol tenten waar je een sneltest kunt halen, in Italië kun je bij elke apotheek en in treinstations van grotere steden een test laten doen, in Duitsland heeft elke grote winkelstraat een testlocatie.

Vaccinatieplicht

Veel landen die afzagen van een nieuwe lockdown kiezen voor een strenger beleid voor ongevaccineerden, bijvoorbeeld via de coronapas. In Duitsland geldt ‘2G-plus’ in onder meer de horeca, waarbij genezen en gevaccineerde personen ook getest of geboosterd moeten zijn. De Franse president Macron kondigde aan dat hij ongevaccineerden wil „dwarszitten” door voor hen „zoveel mogelijk de toegang tot activiteiten in het sociale leven te beperken”. In Italië is de coronapas verplicht op de werkvloer.

Oostenrijk achtte een lockdown half november wel noodzakelijk, maar kondigde direct daarop ook een vaccinatieplicht aan die moet gelden vanaf februari. In de tussentijd mogen ongevaccineerden alleen naar buiten voor werk, om boodschappen te doen of om te sporten.

Een griepje is corona dus eigenlijk nog nergens. Met een combinatie van basismaatregelen, snel boosteren en een strenge en brede inzet van de coronapas hielden veel Europese landen hun samenleving terwijl de Omikron-variant oprukte meer open dan in de winter van vorig jaar. Prijs was veelal wel een stijging van de ziekenhuisopnames, die soms de piek van december in Nederland benadert – voor de lockdown werd ingesteld.

Maar de wil om de samenleving open te houden is groot, al leidt dat soms ook tot weerstand. Neem Frankrijk, waar Macron koste wat kost de scholen open wil houden. Leraren vrezen voor hun eigen gezondheid nu het aantal besmettingen onder hun leerlingen tot recordhoogte is opgelopen en ook het aantal ziekenhuisopnames fors stijgt, terwijl er volgens de leraren onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn, zoals goede mondkapjes of ventilatie. Donderdag was er een grote lerarenstaking. Maar Macron houdt vast aan zijn strategie: afgelopen week benadrukte een woordvoerder van de Franse regering dat het de bedoeling is dat het leven weer „zo normaal als mogelijk” wordt, „ondanks het virus”.

De nieuwe Nederlandse coronaminister Ernst Kuipers leek de afgelopen week ook die kant op te willen: hij wil maatschappelijke en economische factoren zwaarder laten wegen, en gaat op zoek naar maatregelen die niet te ingrijpend zijn en langer aangehouden kunnen worden. Als voorbeeld noemde hij een bredere inzet van het mondkapje. Naar andere, minder ingrijpende maatregelen zoekt Kuipers nog.