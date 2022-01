Kuipers: risico van versoepelingen is ‘weloverwogen’

Niet alles was nieuw op de eerste persconferentie van Ernst Kuipers. Zo moest de nieuwe minister van Volksgezondheid vrijdagavond samen met premier Mark Rutte (VVD) naast goed nieuws ook slecht nieuws brengen. De lockdown kan nog niet in één keer worden opgeheven en dus moesten sommige sectoren, de cultuur en horeca voorop, worden teleurgesteld. „Iedere keuze leidt tot punten waar het schuurt”, zei Kuipers (D66), die erkende dat de sfeer in het land deze week is veranderd. „De lockdown raakt iedereen. Ik heb zelf vier studerende zoons in de leeftijd van 20 tot 25, je merkt de enorme impact gewoon.”

Als Kuipers in de bekende persconferentiezaal na de inleiding van Rutte het woord neemt, lijkt hij even zijn zenuwen weg te slikken. Hij spreekt kalm en rustig en doet delen uit zijn hoofd, bij het omslaan van zijn papieren trillen zijn handen licht. In zijn eigen betoog, dat beknopter is dan de ‘colleges’ die voorganger Hugo de Jonge gaf, benadrukt Kuipers dat de versoepelingen op een spannend moment komen. De besmettingscijfers stijgen ondanks de lockdown weer „pijlsnel tot ongekende hoogten”. En als te veel mensen in quarantaine moeten kan dit de maatschappij „ontwrichten”. Toch zet het kabinet door. „We nemen een weloverwogen risico, simpelweg omdat het moet.”

Kuipers legt direct zichtbaar zijn eigen accenten, zowel inhoudelijk als qua presentatie. De slogan ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’, die altijd achter Rutte en De Jonge te zien was, is verdwenen en vervangen door icoontjes die de basisregels als ‘afstand houden’, ‘ventileren’ en ‘mondkapjes’ uitbeelden. Op het katheder van Kuipers prijkt nu ook een nieuw icoontje voor ‘vaccineren’. Het idee om de communicatie te vereenvoudigen en meer beeld te gebruiken, van plaatjes tot grafieken, kwam deze week van Kuipers zelf – vrijdagmiddag oefende hij ook alvast met de nieuwe stijl. Op het ministerie werd al langer nagedacht over het vernieuwen van de persconferentie, maar om het direct deze vrijdag anders te doen was uitdrukkelijk Kuipers’ eigen wens en idee, zeggen Haagse bronnen.

Naleving

Opvallend: gebarentolk Irma Sluis is niet meer prominent in beeld, maar wordt apart rechtsonder op het tv-scherm geprojecteerd. Kuipers toont meerdere grafieken, bijvoorbeeld van hoeveel mensen de boosterprik al hebben gehaald. Maar ook van hoeveel jongeren eenzaam zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Kuipers gebruikt de cijfers om een punt te maken. Als hij laat zien hoe de Nederlandse besmettingscijfers zich verhouden tot die in andere landen, wijst hij de kijker op het belang van naleving van de coronaregels. „Door de versoepelingen zullen de besmettingscijfers veel verder omhoog gaan. Dit pakket vraagt om naleving, anders moeten we zaken terugdraaien en dat wil niemand.”

De persconferentie is voor Kuipers het sluitstuk en belangrijkste moment van zijn eerste week als minister. Waar zijn voorganger Hugo de Jonge voor veel Nederlanders na twee jaar pandemie de nationale Kop van Jut was geworden, krijgt Kuipers bij het begin van zijn moeilijke klus veel krediet. Uit een peiling van EenVandaag bleek deze week dat hij van alle nieuwe bewindslieden het meeste vertrouwen geniet (61 procent). Als reden wordt vooral zijn deskundigheid als medicus genoemd.

Als hij maandagmiddag na zijn beëdiging voor het eerst de pers te woord staat op zijn ministerie, zegt hij dat voor een goede aanpak van de pandemie nu echt een „bredere blik” en een serieus langetermijnplan nodig is. Corona moet beter „geïncorporeerd” worden in de maatschappij, zegt Kuipers. Kuipers hoopt de komende jaren ook de zorg zo te hervormen dat die, los van corona, toegankelijk en betaalbaar blijft. „Ik wil helemaal geen coronaminister worden”, zegt hij maandag lachend op televisie.

Zijn eerste week is op dat punt een realitycheck. Kuipers’ agenda wordt gedomineerd door de coronabesluitvorming, iedere dag is er wel een overleg met de meest betrokken bewindslieden. Op zijn ministerie praten ambtenaren hem bij over de belangrijkste dossiers, zoals de vaccinatiestrategie, de testcapaciteit en alles rond het coronatoegangsbewijs en 2G. De aparte introductie over de ziekenhuiszorg duurt niet lang, het meeste weet (ex)-ziekenhuisbestuurder Kuipers al.

De inhoud rond corona is voor Kuipers niet nieuw, de politieke dynamiek op het Binnenhof is dat wel. Kuipers oogt deze week in zijn eerste gesprekjes met de pers steeds redelijk ontspannen, maar is zich ook duidelijk bewust van zijn nieuwe rol en weegt zijn woorden zorgvuldig. Waar hij als ‘beddenbaas’ de afgelopen twee jaar geregeld de vrijheid nam aan talkshowtafels te speculeren over versoepelingen, herhaalt hij rond het kabinetsoverleg steeds – al bijna als een echte politicus – dat hij niet op de besluitvorming vooruit kan lopen of dat hij nog op het OMT-advies wacht. „Alle scenario’s zijn denkbaar’”, zegt de minister.

Kuipers zegt dat hij het coronabeleid „voorspelbaarder” wil maken. Op de persconferentie wil hij nog niet heel veel kwijt over een langetermijnstrategie. Wel zegt hij rekening te houden met een nieuwe boostercampagne nog dit jaar. Het valt ook op dat hij benadrukt dat het onzeker is hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen. Op een vraag of een volgende variant nog minder ziekmakend is, zegt hij: „Het kan een seizoensgebonden griepvirus worden, maar ook nog veel grotere groepen in ernstige mate raken.” Rond kwart over acht zit Kuipers’ eerste conferentie erop. Donderdag wacht zijn volgende politieke vuurdoop: zijn verdediging van het coronabeleid in de Tweede Kamer.

Met medewerking van Lamyae Aharouay

Het kabinet kondigde vrijdagavond extra versoepelingen aan, bovenop al uitgelekte maatregelen. Winkels mogen weer tot 17.00 uur open zijn. Het is niet nodig om een afspraak te maken. Klanten moeten anderhalve meter afstand bewaren en een mondkapje dragen.Quarantaine na contact met een coronapatiënt is niet meer nodig voor mensen die een boosterprik hebben gehad of voor personen die vorig jaar corona doormaakten. Voorwaarde daarvoor is dat mensen geen klachten hebben. Na vijf dagen moet er wel een PCR-test worden afgenomen.Het mondkapjesadvies wordt uitgebreid. Ook bij drukte op straat wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Geadviseerd wordt een wegwerpmondkapje te dragen en geen stoffen of zelfgemaakte mondkapjes.Vanaf zaterdag mogen er thuis vier gasten worden ontvangen, in plaats van twee. Per dag mag hoogstens één huishouden worden bezocht.Sporten en cultuurbeoefening, zoals muziek, dans en toneel, zijn zowel binnen als buiten weer mogelijk, zonder publiek.