Help, Caravaggio staat te koop

De Romeinse Villa Aurora is nieuws in Italië. Iets met een familieruzie en een erfenis, met als uitkomst dat het huis verkocht moet worden. Normaal komt zoiets niet verder dan de roddelpers. Maar nu is er een plafondschilderij van Caravaggio (1571-1610) bij betrokken, in een kamertje waar de oorspronkelijke eigenaar, de 16de-eeuwse kardinaal Francesco Maria del Monte op zoek was naar het levenselixer. In zulke kamertjes – altijd klein – werden de elementen bestudeerd in samenhang met de planeten. Dat heeft het onderwerp van het schilderij bepaald: Jupiter, Pluto en Neptunus onder de transparante bol van het hemelgewelf met de dierenriem.

De Villa is genoemd naar een ander plafondschilderij, van de Italiaanse barokschilder Guercino (alias de Schele): Aurora, de dageraad. Het stelt een godin voor die bloemen uitstrooit over haar aardse gunstelingen: de rijke familie die zoiets kon betalen. Rome is gebouwd op zulke families: de Colonna, Borghese, Ludovisi, Doria Pamfilj en Chigi. Hun wapens vind je op de hoge muren van de stadspaleizen, waar soms nazaten nog rondleidingen verzorgen. Het veiligstellen van het familiebezit is de voornaamste bezigheid van deze families, geholpen door de verfijnde kunst van het nepotisme.

Hemelse sfeer

In de strijd om de propaganda van de famiglia waren plafondschilderingen een duur maar bruikbaar instrument. De opdracht: schilder een hemelse sfeer, met de implicatie dat de familie daar direct toegang toe heeft. Soms letterlijk: de oudste en machtigste Romeinse familie de Colonna claimde afkomst van Venus zelf, via Julius Caesar.

Dergelijke superschilderijen stelden hun eigen eisen en mensachtige wezens zijn van onderaf bekeken niet op hun best. Een oplossing: wolken en gewaden. Zo ontstonden die voorstellingen van mannen en vrouwen, verpakt in royale massa’s zijdebrokaat en waterdamp, bezig met een soort diagonale vlucht door het luchtruim terwijl ze converseren met de specifieke breedheid van gebaren die hun verheven gewichtloosheid beklemtoont. Guercino was er goed in.

En zo kijkt de bezoeker in de studeerkamer van de kardinaal recht in het kruis van Pluto, god van de onderwereld

Guercino’s Dageraad is heel mooi, maar Caravaggio’s plafond in het studeerkamertje is van een andere orde. Door de combinatie van ruimtegebrek en de hem typerende doortastende originaliteit heeft de kunstenaar zijn goden afgebeeld di sotto in su: zoals ze eruit zouden zien als we door een glasplaat recht naar boven keken. Dus niet via de voorname diagonaal, noch omwikkeld door wolken en gewaden. Om hun gezichten te zien moet je langs hun onderlijf. Iedereen weet: goden dragen geen onderbroeken. En zo kijkt de bezoeker in de studeerkamer van de kardinaal recht in het kruis van Pluto, god van de onderwereld. Het drievoudig godengelaat daarboven echoot dat van hun maker zelf, de zesentwintigjarige Caravaggio.

Laatste bod

De waarde van deze ene schildering is bepaald op 310 miljoen euro, van de 471 miljoen die de vraagprijs is van de villa, op de veiling, dinsdag. De staat krijgt het laatste bod, zoals altijd wanneer het nationaal erfgoed betreft. Maar de vraag is of de Italiaanse staat een dergelijk bedrag bijeen krijgt. Vandaar dat een beroep wordt gedaan op Europa om bij te springen.

Goed, of niet? De Italianen zijn massaal voor, en ik ben geneigd me aan te sluiten, als dat betekent dat wij naar deze intens originele, onbezongen Caravaggio kunnen blijven kijken; desnoods met een openingstijd van eenmaal per week een uur. Lukt het niet dan is de kans levensgroot dat de poort dichtgaat. Dan verdwijnen Caravaggio, Guercino en alle andere kunstwerken in deze villa voorgoed achter een blinde muur met bewakingscamera’s.