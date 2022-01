Heetste tranen eerst

Op weg naar mijn booster fiets ik langs het Catshuis. Een beeld uit een Scandinavische crimi: spookachtig in de mist, tussen druipende boomtakken, achter een hek met marechaussee. De spannendste aflevering in tijden, deels met een nieuwe cast.

Hoeveel versoepelingsruimte is er? Dat hangt een beetje af van welke ingewijde je hier in de bosjes aanschiet, maar ik hoor fluisteren: een metertje of tweehonderd, maximaal. Klinkt royaal, maar is in de praktijk snel op.

Ga maar na, rekent de ingewijde voor. Je moet iets met de winkeliers. Want die slaan aan het muiten. Van Klazienaveen tot Sittard takelen ze hun rolluiken open en de burgemeesters zingen er het Wilhelmus bij. Dus die geven we tachtig meter.

Dan de sport. Hadden een fantastische ludieke actie. Heb je hem gezien, die grote sporttent als protest op Het Plein, met Arie Boomsma en zo? Wáánzinnig gaaf. Krijgen als beloning: vijftig meter. Kappers dan. Dat waren die kleine protestjes, op de eigen stoep. Niet superorigineel in de uitvoering, maar toch: twintig meter.

Dan hebben we nog vijftig meter versoepelruimte over.

Daar is de jury nog niet helemaal uit, maar wat mijn ingewijde wel kan verklappen: met water aan de lippen, rek eruit, laatste benen en tandvlees háál je het domweg niet meer. Zó ontzettend afgezaagd. Dus, horeca, bedenk voor de volgende ronde iets nieuws, zoals die plaatsnaambordjes in Dordrecht, met ‘Antwerpen’ erop. Bi-zár goed bedacht. Dordt krijgt daar een bonus voor: tien centimeter erbij.

Na een hap van zijn appeltje trippelt mijn ingewijde weg. Beduusd blijf ik achter. Ik ben nog opgegroeid onder het adagium ‘wie vraagt wordt overgeslaagd’. Ik ging er argeloos vanuit dat de drie wijzen in het Catshuis handelden vanuit een soortgelijke moraal. Stoïcijns het geschreeuw negeren en de opgestoken vingers. Nagaan welke maatschappelijke belangen het zwaarst wegen, en daar naar handelen.

De braafsten hoor je niet. Niet in onze lobbycratie. Artiesten, conservators, geluidstechnici, violisten, choreografen. Wat hield de cultuursector zich zedig aan alle voorschriften! QR-codes, looproutes, afstand, handjes gewassen. Voorbeeldige leerlingen, glansrijk afwezig bij elk protest.

Voor hogeronderwijspersoneel geldt hetzelfde. Die werken zich het leplazarus en hebben helemaal geen tijd voor bordjes met ‘Antwerpen’. Maar ingewijden fluisteren dat studenten eindelijk ook wat kruimels krijgen. De eerste daad van minister Robbert Dijkgraaf (D66)?

Tot nu toe kreeg de sterkste lobby bij ons steevast de dikste geldzak. Het poldermodel, de trots van een land van schreeuwers, heeft een keerzijde die nu wordt uitvergroot. Welke beroepsgroep domineert het nieuws? Wie ronselt de Bekendste Nederlander? Wie stort de heetste tranen? In een land waar aandachttrekkerij geldt als hoogste goed, dragen de sterkste ellebogen de lichtste lasten.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.