De Skoda Fabia: gewone mensen kopen een auto met een tank

Vertederende ervaring. Alsof de eeuw van haatzaaiende socials en dat virus maar een boze droom was. In de open inrichting die in het hoge noorden nog dat brave, kalme Nederland van vroeger lijkt, ben ik tevreden onderweg in een Skoda met driecilinderbenzinemotor, mechanische handrem en een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

Waarom ik niet meteen ‘fossiele shit!’ en ‘schande!’ roep?

Ten eerste, omdat de Fabia zich aan de nieuwe tijd heeft aangepast zoals gerenoveerde jarendertighuizen zich met dubbel glas en warmtepompen naar moderne levensstijlen en milieuprioriteiten voegden. Hij is heel zuinig, slechter dan 1 op 20 wordt het nooit, en de productie is vooralsnog aanzienlijk minder milieubelastend dan de bouw van elektrische auto’s.

Ten tweede: de Skoda staat voor waarden die me dierbaar zijn – value for money en beschaafde onopvallendheid. Zijn naam is dodelijk verdrietig, maar het basismodel ‘Active’ voorziet met airconditioning, elektrische ramen, Skoda-paraplu in het linkervoorportier en dat fijne motortje voor 20.290 euro in alle redelijke noden.

Ten derde, omdat de kleine hatchback met benzinemotor voor veel mensen het dagelijks brood is. Betrokken lezers vragen mij weleens waarom ik nog zulke auto’s test, nu stekkerauto’s steeds goedkoper worden. Wel, omdat die voor de brede massa toch te duur of te beperkt inzetbaar zijn. De Dacia Spring van 19 mille is er met 3.350 euro staatssubsidie, zolang de voorraad strekt, inderdaad voor minder dan 16.000 euro: koopje. Heb je wel een auto met nul sterren in de Euro NCAP-crashtest, een achterbankje dat alleen geschikt is voor twee peuters, een actieradius van maximaal 200 kilometer en laadsnelheden uit het jaar nul. Enig wagentje, maar een modaal gezin met vakantieplannen heeft er niets aan. De volwaardige elektrische gezinsauto blijft een bovenmodaal privilege. Daarom kopen gewone mensen auto’s met een tank. Terwijl afgelopen jaar minder elektrische auto’s werden verkocht dan in 2020, nam de occasionverkoop een enorme vlucht. Vooral compacte hatchbacks in de Fabia-divisie bleken veelzeggend populair. Tot de meest verkochte occasions van 2021 behoorden de VW Polo en de Opel Corsa. In een land waar vooral hogere inkomens profiteerden van fiscale prikkels voor elektrisch rijden, lijkt de stekkerauto onderdeel te worden van het ongelijkheidsvraagstuk: de onderkant kan niet aanhaken. De stijgende gemiddelde leeftijd van het nationale wagenpark onthult een probleem dat Rutte 4 niet zal oplossen.

Stil en gerieflijk

De nieuwe Fabia wordt een bron van troost voor toekomstige tweedehandskopers. Binnen had je nooit een kleine Skoda achter hem vermoed. Hij voelt als een grote, stil en gerieflijk. En hij is de eerste Fabia die duur doet. Met verchroomde scrollwieltjes op het stuur voor volume en infotainmentmenu’s, een digitaal dashboard, premium audio, flatscreen-multimediatablet, een draadloze telefoonoplader.

Bij bling hoort design. Onder de koperkleurige, in de ronde ventilatieroosters doorlopende sierlijst is het dashboard bekleed met de stof van de stoelen. In boogvormige uitsparingen in de overkapping van het meterhuis zijn op zwart plastic exhibitionistisch uitvergrote Fabia-logo’s aangebracht. Halverwege het plafond tref ik twee chique leeslampjes.

Wat is er gebeurd in nuchter Tsjechië, waar ze voor jouw gerief praktische ijskrabbers in tankklepjes verstopten, waar simply clever het devies was? Is het grootkapitalisme eindelijk geland in Mladá Boleslav? Welnee. Dit is voor 28 mille de testauto met alle opties die NRC meekrijgt om het Skodaatje ons hart te laten stelen. Het is een ‘Business Edition’, dus ondernemende jongeren zullen hem in zaken zeker terugverdienen, maar de normale koper neemt de Active.

Niks erg. De bediening is beter voor elkaar dan bij de duurdere familieleden van het huis VW. Een cluster met normale knoppen voor de ventilatie en de achterruitverwarming scoort douze points. Bovendien is hij sneller dan je denkt. Ik zie het Skodaatje op de rollenbank soepel de 100 paarden overschrijden, zo fris komt dat motortje uit de veren.

Ten slotte is het stuur haast BMW-achtig royaal in diepte verstelbaar, wat het rijplezier ten goede komt.

Je zou bijna zeggen: wat kan het leven toch eenvoudig zijn.

Maar ik durf niet meer.

Ik hoor de reaguurders razen. Wat bedoel ik met eenvoudig? Weet ik wel hoe zwaar het voor veel mensen is? Hoe krijg ik dat Gewone Mensen uit mijn strot, terwijl iedereen Uniek is? Jij Met Je Privileges!

Kortom: lazer je televisie uit het raam, verwijder je sociale media, stap in je Fabia en kom gezellig ouderwets normaal doen in het hoge noorden. De koffie staat bruin, mensen.