Ex-directeur Moam wordt vervolgd in zedenzaak

Martijn N., de 33-jarige oud-directeur van cultureel platform Moam in Amsterdam, zal worden vervolgd wegens verkrachting en het seksueel misbruiken van een minderjarige. Dat heeft de persofficier van de Amsterdamse politie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

N. raakte maart vorig jaar in opspraak na publicaties in Het Parool en NRC. Na gezamenlijk onderzoek van beide kranten beschuldigen 28 mannen de Moam-directeur van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Elf van hen waren tijdens het contact met hem jonger dan achttien jaar.

Altijd op jacht: modeman Martijn N. beschuldigd van seksueel misbruik

Tegen N. is in totaal elf keer aangifte gedaan. Na maandenlang onderzoek door de Amsterdamse politie is N. afgelopen maandag aangehouden. Hij wordt verdacht van twee gevallen van verkrachting en één geval van „seksueel binnendringen bij een persoon tussen de twaalf en zestien jaar”. Donderdag is N. voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. Zijn voorlopige aanhouding is daarna met twee weken verlengd.

N. is een oud-student van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Hij maakte vanaf 2012 naam door het organiseren van modeshows en tentoonstellingen met zijn stichting Moam, waarbij hij steeds jong talent koppelde aan ervaren cultuurmakers. Bedrijven en goede doelen stonden in de rij om met de ambitieuze modeman samen te werken, of om hem te sponsoren. Grote instellingen, van Artis tot het Rijksmuseum, verleenden hem een podium. Het Amerikaanse zakenblad Forbes noemde hem in 2018 een van de dertig succesvolste jonge ondernemers van Europa.

De publicaties in Het Parool en NRC maakten veel los. Niet alleen deden diverse mannen alsnog aangifte tegen N., het bestuur van Moam stelde N. op non-actief en gaf opdracht tot een onderzoek naar zijn gedrag als directeur. Ook het AMFI besloot tot een onderzoek, na klachten van oud-leerlingen die stelden dat N. zich op de opleiding al misdroeg en dat de schoolleiding hem destijds en ook later als Moam-directeur de hand boven het hoofd hield.

In juni verscheen een vernietigend rapport over het „sociaal onveilige tot zeer onveilige” leer- en werklimaat op het AMFI. Directeur Dirk Reynders besloot eerder deze week ontslag te nemen. Hij achtte zich bij nader inzien niet de juiste persoon om de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Uit het Moam-onderzoek kwam in oktober naar voren dat N. zich ook als directeur had misdragen. Het bestuur verbrak daarna de banden met N. definitief en hief de stichting op.

Een van de 28 mannen die N. beschuldigden in Het Parool en NRC zegt blij te zijn dat hij eindelijk is opgepakt en hoopt dat N. zich bewust wordt van de consequenties van zijn gedrag.

N.’s advocaat Gerard Spong zegt dat zijn cliënt in het Justitieel Complex Zaanstad verblijft. Hij zegt goede hoop te hebben de voorlopige hechtenis beperkt te kunnen houden.