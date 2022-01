Elbers vertrekt op een voor KLM onzeker moment

‘Pieter Elbers moet door bij KLM.” Nog geen drie uur na de bekendmaking van donderdagavond dat president-directeur Elbers volgend jaar opstapt, begon een ex-medewerker van de luchtvaartmaatschappij al een digitale petitie.

Vrijdagmiddag hadden inmiddels vierduizend mensen de oproep ondertekend om Pieter Elbers (51) te behouden voor KLM. Niemand anders zou de Nederlandse belangen binnen Air France-KLM beter kunnen borgen, aldus de initiatiefnemer van de peiling.

De actie lijkt op een petitie van drie jaar geleden. Destijds tekenden 25.000 mensen een steunbetuiging aan Elbers. De topman, aangetreden in 2014, wilde graag blijven maar dreigde te worden gewipt door de holdingdirectie. De ruzie legde een diepgeworteld conflict bloot tussen enerzijds KLM en anderzijds holding Air France-KLM en zuster Air France. De centrale vraag: wat is de beste formule voor een succesvol vliegbedrijf, zoveel mogelijk integratie of twee relatief los opererende dochters in Parijs en op Schiphol? Uiteindelijk ging de holding overstag en werd Elbers voor nog eens vier jaar benoemd.

De nieuwe petitie heeft weinig kans van slagen. In 2019 ging Elbers nog enthousiast op voor een tweede termijn. Zijn kostenbesparingen – onder het motto ‘Veranderen, meedoen, winnen’ – wierpen hun vruchten af. Sinds 2016 haalde KLM een hogere brutowinst dan (het grotere) Air France. Ook wilde Elbers graag het honderdjarig bestaan van KLM vieren in de functie van hoogste baas in Nederland.

Maar nu is de situatie behoorlijk anders. Ten eerste lijkt Elbers zich te hebben verzoend met een vertrek per 1 mei 2023. Hij heeft „in goed overleg” met de commissarissen van KLM besloten af te zien van een derde termijn. „Na acht jaar draag ik het stokje vol vertrouwen over”, zei hij in een verklaring van KLM. Franse nieuwsmedia spreken van een overstap naar het Amerikaanse Delta Air Lines, aandeelhouder van Air France-KLM.

Opgelucht

In een verklaring van de holding lijkt de Canadese topman Ben Smith vooral opgelucht dat er dit keer geen gedoe is. „Ik ben dankbaar voor de sfeer waarin dit proces heeft plaatsgevonden”, aldus Smith. „Ik weet dat ik op hem [Elbers] en het hele KLM-team kan rekenen voor een soepele overdracht.”

Ten tweede zijn de verhoudingen binnen Air France-KLM veranderd. De Franse Staat heeft het afgelopen jaar meer macht gekregen. Parijs zou die kunnen aanwenden voor onvervalste industriepolitiek, met meer prioriteit voor nationale belangen als de werkgelegenheid van het Frans luchtvaartpersoneel. Sommige KLM-technici op Schiphol vrezen bijvoorbeeld dat zij het onderhoud van de vloot kwijtraken zodra de Boeings van KLM en Transavia (ook Air France-KLM) zijn vervangen door toestellen van Airbus. Eind vorig jaar meldde de groep de koop van honderd A320-vliegtuigen van de Franse (en Duitse en Britse) fabrikant Airbus, met een optie op nog eens zestig toestellen. KLM had altijd de voorkeur voor – en de knowhow over – Boeing-toestellen.

In februari 2019 had de Nederlandse Staat – in het diepste geheim – zijn belang in de groep vergroot. Nederland verwierf 14 procent van de aandelen, voor 744 miljoen euro. Dat kwam destijds neer op circa 12 euro per aandeel; Air France-KLM noteerde vrijdag ruim 4 euro per aandeel.

Maar sinds april 2021 is het Nederlandse belang verwaterd en is Air France-KLM dus Franser geworden. Door de herkapitalisatie beschikt de Franse Staat nu over 28,6 procent van de aandelen, luchtvaartmaatschappij China Eastern heeft 9,6 procent, Nederland 9,3 procent en Delta 5,8 procent. Omdat het Nederlandse belang inmiddels meer dan twee jaar geregistreerd staat, heeft Nederland wel stemrecht alsof het 14 procent bezit – de helft van de Fransen.

Headhunters

Topman Smith heeft het duel met Pieter Elbers gewonnen, stelden Franse nieuwsmedia vrijdag vast. Volgens de Franse zakenkrant La Tribune werd binnen het concern al maanden gesproken over de positie van Elbers. Headhunters zouden al op zoek zijn naar een nieuwe KLM-baas.

Voor veel betrokkenen kwam de aankondiging van het vertrek echter als een verrassing. KLM-medewerkers reageerden teleurgesteld en de betrokken vakbonden spraken hun angst uit voor de positie van het Nederlandse bedrijf in de groep.

De timing is wellicht wat ongelukkig, zei voorzitter Dario Fucci van KLM’s ondernemingsraad tegen persbureau ANP, want het bedrijf zit nog altijd in een moeilijke fase. „De moraal van de medewerkers krijgt wel een tik. We werken op dit moment heel hard met heel weinig mensen en zijn al twee jaar aan het vechten voor ons bestaan.”

Reinier Castelein van vakbond De Unie vindt dat Elbers’ vertrek te vroeg komt. Tegen het ANP zei hij dat het bedrijf „behoefte heeft aan een stevige directievoorzitter die KLM uit de coronacrisis kan trekken, maar vooral ook het anti-luchtvaartkabinet weerwoord kan bieden”.

Birte Nelen van FNV Cabine, ook tegen het ANP: „Er is veel waardering voor wat hij heeft gedaan tijdens de coronacrisis.” De afgelopen jaren verzekerde Elbers het bedrijf van omvangrijke staatssteun, maar daarvoor moest het personeelsbestand wel worden ingekrompen, met zesduizend banen. Bang voor meer inmenging van het moederbedrijf is Nelen niet direct. „Er zijn bij het samengaan goede afspraken gemaakt en die staan nog. Wij zullen zorgen dat daaraan wordt vastgehouden.”

Hardere garanties

Zijn die garanties sterk genoeg? Of moet Nederland zich in Parijs harder maken voor meer toezeggingen voor KLM, zeker als het kabinet het bedrijf de komende tijd gaat steunen in een nieuwe herkapitalisatie? Daarover wordt al maanden onderhandeld. In april vorig jaar, toen het Nederlands belang was verwaterd, schreven toenmalig minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) een geruststellende brief aan de Tweede Kamer. „Deze wijziging in de aandeelhoudersverhoudingen heeft geen gevolgen voor de borging van de publieke belangen.” Nederland zit aan tafel als het gaat om zaken die voor KLM belangrijk zijn, stelden beiden. „Daarnaast zijn er afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de verlenging van de periode om de landingsrechten op Schiphol op te zeggen, van negen maanden naar vijf jaar. En over het behoud van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven (hub).”

Hup hub

In het coalitieakkoord toont het nieuwe kabinet zich ook een fan van de hub-functie van Schiphol en KLM. „Door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is Nederland via de lucht uitstekend verbonden met de rest van de wereld”, schrijven de vier regeringspartijen. „Schiphol zorgt direct en indirect ook voor veel werkgelegenheid.” Dat Rutte IV stelt die hub-functie graag te willen behouden, komt uit de koker van VVD en CDA. Meer afkomstig van D66 en CU is de zin erop: „Tegelijkertijd moet er aandacht zijn voor het verminderen van de negatieve effecten van luchtvaart op mens, milieu en natuur.”

De komende maanden zal het kabinet al deze belangen tegen elkaar moeten afwegen. Het coalitie-akkoord belooft in 2022 concrete besluiten over de Nederlandse luchtvaart. Voor Pieter Elbers en zijn opvolger bij KLM is het kabinet daarmee niet langer alleen een medestander, een financiële reddingsboei in tijden van corona. Het nieuwe kabinet kan niet langer heen om de maatschappelijke kritiek op vliegen en moet mogelijk Schiphol – en daarmee KLM – beperken om de klimaatdoelstellingen te halen.

Voor KLM is de beste garantie voor enige zelfstandigheid een gezonde bedrijfsvoering. Die is onder Elbers sterk verbeterd. Sinds 2016 boekt KLM (veel) betere brutoresultaten dan Air France: in 2018 behaalde de Nederlandse maatschappij vier keer meer winst dan de Franse, in 2019 drie keer.

Corona stortte de luchtvaart vervolgens in een diepe crisis. Air France-KLM leed een recordverlies van 7,1 miljard euro. Het brutoverlies bij KLM was 1,2 miljard, bij Air France 3,4 miljard. In het derde kwartaal van 2021, haalden de Nederlanders een positief resultaat van 168 miljoen euro. De Fransen leden 45 miljoen verlies. Op 17 februari presenteert de groep de resultaten over 2021.

