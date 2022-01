Een rood gestift ventiel

Altijd een coltrui of sjaal, altijd een homeopathisch zuigtablet van IJslands mos. Vooraf wel gemberthee, geen wijn. Veel wandelen, yoga. Het instrument van vocaliste Greetje Bijma moet goed beschermd worden én het moet er een beetje leuk uitzien. Zonder lippenstift om de stem te omlijsten gaat ze het podium niet op.

Zangles nam ze nooit, haar stem werd gevormd door het zingen op de fiets. Elke dag vijf kilometer naar school, naar het dorpje De Triemen in de kop van Friesland. „Zo ontwikkelde ik longinhoud. Als je je hoofd draaide hoorde je bfffoefffff. De wind was mijn grondtoon en daar zong ik tegenin.” Later, eind jaren zeventig, kwam ze in de jazzscene terecht en bleek ze dingen met haar stem te kunnen die niemand begreep.

Ze kan vrijwel elk geluid maken. Tijdens een optreden met orkest dreef ze een violiste tot wanhoop toen die haar eigen geluid niet meer kon onderscheiden van dat van Bijma. In het oude Bimhuis deed haar stem een glas van de plank trillen en een producer moest in de studio puzzelen of dat elektronische geluid nou van de synthesizer was of van haar. Vroeger, als thuis een stoel of deur kraakte, keek haar zoontje verwachtingsvol om. „Mama?”

De stem is trillende lucht, in gang gezet door longen en stembanden, uit een klankkast van borst, keel en mond. Maar voor Bijma is het haar hele lichaam. Haar handen zijn zoekmachines, dan trillen ze om de juiste frequentie voor haar stembanden te vinden. Ze noemt haar stem „het ventiel van de ziel”. Als ze zingt ziet ze kleurexplosies. Als ze te lang niet zingt, gaat dat ten koste van haar humeur.

Vroeger speelde ze gitaar, maar dat instrument voor haar borst was een blokkade. Daarom heeft ze als zangeres ook de microfoon nooit vóór haar mond, altijd eronder. Al meer dan twintig jaar gebruikt ze een Neumann-microfoon, die zit altijd in haar tas. „Zo’n microfoon is intiem, je ruikt hem, er zit spuug in.”

Onderzoekers zijn door haar gefascineerd. „Musicologen stuurden me opnames van de Inuït. Het bleek dat ik intuïtief dezelfde zangtechnieken gebruik.” Zo kan ze haar stembanden laten ‘klapperen’. Hèhuhèhuhèhuh, alsof de klanken tegen elkaar botsen. Een neuroloog vroeg eens of hij haar mocht vastbinden terwijl ze zong om te zien wat de rol van beweging was. Ze bedankte vriendelijk. Logopedisten waren geschokt door haar keelklanken áááhhwjììììuuuwwwrrr („Dit moet u nooit meer doen, mevrouw Bijma”) en artsen wilden foto’s van haar stembanden maken, want hoe kon ze zó hoog en zó laag?

„Maar ik wil dat niet weten. Omdat je dan gaat zien wat wel en niet goed voor je is, terwijl ik nu de grens gewoon voel. Ik ben bang dat ik krampachtig word en dan verstrakt je lijf en dus ook je stembanden.” Toch was ze overweldigd toen ze laatst voor het eerst haar stem ‘zag’. Techno-dj Oceanic (Job Oberman) had een nummer gemaakt van alleen maar fragmenten van haar stem. Hij liet haar frequentiepatronen op de computer zien. „Ik zei Job, wat is dat? Dat ben jij, zei hij. Ik vond dat magisch.”