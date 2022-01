Een gezin en een buikje of bij gebrek daaraan: kamerplanten en een sixpack

Als mijn vriend Willem weer eens gniffelend in een hoekje van de keuken staat met zijn neus bijna op het scherm van zijn telefoon gedrukt, is hij niet zijn minnares aan het bewierroken, tenminste, dat hoop ik, maar met zijn favoriete appgroep in de weer.

‘De jongens’ noemt hij ze ook wel, met de stem die hij verder alleen voor onze baby Cléo reserveert. In de appgroep zitten, u begrijpt het al, exclusief jongens, hoewel het eerder dertigers- en veertigersmannen zijn met een gezin en een buikje of bij gebrek daaraan: heel veel kamerplanten en een sixpack.

‘De jongens’ hebben zich, op afstand, flink in ons leven gemanifesteerd. De hele dag wordt er van alles besproken, op een toon zo droog als schuurpapier. De jongens hebben zo hun vaste stopwoordjes, wassen elkaar de oren en uiten hun wederzijdse waardering voornamelijk door middel van beledigingen. ‘We zijn echt knoerthard’, zegt Willem weleens glunderend.

Maar daar blijft het niet bij. Zo fotografeert Willem inmiddels alles wat hij eet of drinkt voor de jongens. Dat doen ze allemaal, geloof ik. Als er eentje in het tuincentrum is, babbelt de rest mee over wat hij daar moet halen, ze zijn nog steeds boos op Sywert, ze verzuchten dat ze niet weten wat ze hun vrouwen voor hun verjaardag moeten geven.

Het zijn overigens leuke mannen: ze maken geen misselijke grappen over degenen die geen mannen zijn, ze noemen hun vriendinnen niet ‘the ol’ ball and chain’, ze stemmen niet voor hun eigen belangen.

En: ze hebben nooit ruzie. Ik denk dat ze van elkaar houden.

Soms zet ik een liedje met Willems telefoon op en kan het dan niet laten om een zinnetje in de appgroep te gooien onder zijn naam. Ik typ altijd iets absurds als: ‘Ik zing en ik dans voor jullie.’ Misschien wil ik ze daarmee betrappen op giftige mannelijkheid, want haha, een danser. Dat kan toch niet, die Willem toch.

Maar ze trappen er nooit in. ‘Rot op Sarah’, zeggen ze en gaan weer verder met hun gevit op Twitter-sukkels.

Ik ben erg jaloers op hun vriendschap.

Mijn vrouwenappgroepen zijn over het algemeen uit elkaar gevallen omdat er hommeles ontstond of omdat we juist te schijterig waren om elkaar te vertellen dat we helemaal klaar waren met elkaars humorloze getrut, en van de weeromstuit alleen nog maar beleefd en opgeruimd deden.

Ik denk overigens niet dat dit ligt aan ons als sóórt, maar dat in de periode jonge kinderen-carrière er zo veel van vrouwen wordt gevraagd, dat we in die verstikking elkaar maar de maat gaan nemen. Ik vind dat echt heel erg zielig voor ons.

De jongens daarentegen, hebben hun safe space liefdevol, maar nooit benauwend ingericht.

Voor dit nieuwe jaar wens ik dan ook: een appgroep die barst van de onnadrukkelijkheid en ruimte, die ik, wie er ook in zal zitten, teder ‘De Meiden’ noem.