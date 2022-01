Eddy Terstall: ‘Op mijn bank in de kamer beleef ik van alles’

‘Mijn kick is mijn bank, gewoon thuis. Daar beleef ik van alles, gratis. De horeca is best duur en als filmmaker heb je je dagbudgetje zeg maar, en ik heb een leuk huis, heel gezellig vind ik het zelf. Maar ik gebruik slechts een deel ervan: negentig procent van de tijd zit ik op de bank. Meestal ligt een van mijn katten erbij. Saar en Suus, twee zussen.

„Op het tafeltje ervoor zit ik mijn scripts en columns te tikken. De tv staat rechts. Ik vind het heel fijn om aan mijn scripts te tikken met in mijn ooghoek een televisie met een voetbalwedstrijd. Als het spannend wordt, kijk ik even die kant op. Er moet iets live gebeuren, al is het de Franse competitie.

„Ik schreef vroeger weleens in een trein of op een terras, want dan kan ik me beter concentreren, maar nu kies ik voor de bank met de sportzender. Mijn tv is niet duur maar wel heel groot, dus naar rechts kijken is mijn raam op de wereld – en meestal wordt er gevoetbald in die wereld.

„Op het moment ben ik de seventies en eighties aan het researchen, dat is heel leuk om te doen. Ik creëer mijn eigen wereld en mijn eigen personages. Soms bedenk ik iets op straat en dan ga ik snel naar huis om door te tikken.

„Ik was altijd een kroegmens, maar nu ben ik aan mijn bank gehecht. Ik ga overdag heus wel koffiedrinken op de hoek, maar ik ontvang nu vooral mensen thuis. Dan kijk ik daar met vriendinnen muziekjes op YouTube. Het is een aanstekelijke hangbank. Soms komen mijn moeder of vrienden eten, dan eten we op de bank.

„Ik doe ook veel liggend, dat ik nog geen doorligplekken op mijn linkerzij heb is wel bijzonder. Soms slaap ik zelfs wel eens op de bank. In principe slaap ik boven hoor, maar beneden is het gewoon wat groter en ruimer dan in mijn slaapkamer.

„En ik heb slippers. Ik ben in Marokko aan de slippers gebracht door Mohammed Mohandis, PvdA’er uit Gouda. Hij zei dat als je eenmaal slippers gewend bent, je nooit meer anders wilt, dus ik heb ze niet alleen thuis aan, maar ook naar de kroeg. Ze staan voor de bank en als ik even koffie wil zetten gaan hop, de slippers weer aan.

Krabpalen

„Ik heb deze bank ooit gekocht via Marktplaats, hij is rood en van nepleer, skai. Ik heb hem bekleed omdat de katten hem anders kapotkrabben. Het is immers ook hún huis. En als zij het decoratiever vinden als de bank krabhalen heeft, dan hebben ze daar waarschijnlijk een reden voor. Ik heb drie krabpalen, en die gebruiken ze ook, maar het is niet genoeg. Suus en Saar zijn heel meisjesachtig, ze zijn vier jaar en erg parmantig en eigenwijs en eigenzinnig, mooie wezentjes.

„De gehavende bank wordt door mij steeds opnieuw opgeluisterd, met nieuwe bekleding. Mooi strak zodat het niet flubbert, niet slordig oogt, en dat zit ook lekkerder. Bekleden doe ik zelf met een tacker. Ik hou niet van kreukels.

„De kussens kunnen eraf, dan is het een tweehangbank voor geliefden. Een vriendin zei wel: „Het is hier een beetje groundhog day.” Of vrouwen door de bank teleurgesteld raken? Het is natuurlijk een goedkope tweedehandsbank en geen designding. Dus het verkeerde soort vrouwen wel.

„Ik hou van mijn huis. Ik huur het van mijn oom, voor een familieprijs want hij heeft nooit zijn huis te gelde willen maken. De bouw is van binnen gewoon gezellig, ik ben altijd blij als ik er ben. Het is mijn audiëntieplek. Het is een soort kern van waaruit ik de wereld bezie. Om een uur of tien ’s avonds heb ik mijn huiskleding al aan. Als vrienden dan bellen, zeg ik steeds vaker ‘nee ik kom niet, ik blijf thuis op mijn bank’. Ik heb geen enkele fetisj, ook mijn bank is dat niet. Ik ben er dus niet verliefd op maar bevriend mee. Op mijn huis als geheel ben ik ook niet verliefd, maar ik ben er wel door bevangen. Ik wil er nooit meer weg.”

Filmmaker Eddy Terstall (1964) werkt op het ogenblik aan het film-epos ‘Het Land van Johan’. Deze serie hoopt hij in 2022 te draaien als de financiering is afgerond.