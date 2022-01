‘De eerste lockdown was nog wel spannend’

Gilleske Kreijns (49) en Jitske van der Velde (39)

Eigenaren van yogaschool Yogaya in Utrecht

Aantal werknemers: 10 zelfstandige ondernemers

Gilleske: „We hadden net onze lestijden aangepast voor de gedeeltelijke lockdown toen alles weer dicht moest in december. Je wordt er door overvallen, maar het gekke is: je went er ook een beetje aan. We hebben snel kunnen omschakelen naar online lessen. Mijn compagnon Jitske geeft nu online een dertig-dagen-meditatiecursus, daar is veel animo voor. Financieel is het nog wel uit te houden, maar het is geen vetpot. We maken veel minder omzet, dat wordt niet gecompenseerd door overheidssteun. Vorig jaar hebben we onszelf een paar maanden geen salaris uitgekeerd. Na het betalen van de vaste lasten en onze docenten bleef er niets meer over. Het helpt dat ik ook klussen als tekstschrijver doe. Aan stoppen hebben we eigenlijk nooit gedacht. We vinden het nog steeds hartstikke fijn om dit te doen.” (AS)

Quirijn Kroese (31)

Mede-eigenaar boksclub Boxing Sisters (voorheen Girl Power Boxing) in Groningen

Aantal werknemers: 35-40

„Ondanks de lockdown besloten we om uit te breiden naar onder andere Amsterdam en Nijmegen. We wilden blijven investeren in het bedrijf. Bijna alle lessen lagen stil. Dat raakt de omzet hard. We doen wel buiten nog individuele lessen. Verder staan er nog video’s online voor betalende leden, met oefeningen om fit te blijven. Die hadden we nog van de vorige lockdown. De gezondheid van onze klanten staat voorop, dus we zijn niet tegen de maatregelen. De solidariteit onder klanten lijkt sterker geworden. Dat merken we doordat er aanzienlijk minder opzeggingen zijn dan tijdens de vorige lockdown. Normaal gesproken zouden er nu veel nieuwe leden binnenkomen, we hopen dat die piek zich verplaatst naar februari of maart.” (MF)

Lisette Spaargaren (46)

Eigenaar Capoeira School Semente in Haarlem

Aantal werknemers: geen

„Alle kinderlessen hadden we naar buiten verplaatst. Volwassenen konden buiten lessen volgen in groepjes van twee. We mogen weer terug naar een grasveld in een sportpark, waar wij vorig jaar tijdens de lockdown ook welkom waren. De grond is wel koud rond deze tijd van het jaar, niet ideaal voor dit soort trainingen, waarbij je veel met je handen op de grond steunt. Alle leden betaalden hun contributie door, die solidariteit is mooi. Na de zomervakantie hadden we een groot evenement georganiseerd, waar zelfs leraren uit Brazilië en Europa bij waren. Daar putten we nu nog energie uit.” (MF)

Margreet Plukker (54)

Eigenaar van boekhandel Plukker in Schagen

Aantal werknemers: 20

„Ik moet zeggen: ik had nooit verwacht dat we de week voor Kerst dicht zouden moeten. Ik vind dat nog steeds een ontzettend hard gelag, want we gingen gewoon hartstikke goed. Het is misschien mijn inschattingsfout geweest, maar ik dacht: dit worden topmaanden, dus ik moet zorgen dat ik veel bestel, dat we vol liggen. December is zó belangrijk voor ons. Een boek is cadeauartikel nummer één. En januari en februari, ja dat zijn komkommermaanden. Tijdens de eerste lockdown was ik heel strijdbaar, maar ik merk dat ik het moeilijk vond om de moed erin te houden. Daarom is het ontzettend fijn dat we weer open mogen.” (GT)

Jan Postma (60)

Mede-eigenaar van een filiaal van supermarkt Plus in Lelystad

Aantal werknemers: 130

„Met ons bedrijf gaat het buitengewoon goed. Maar de schaarste is er nog wel steeds, vooral bij plastic, zoals vuilniszakken of boterhamzakjes. Of het duurder wordt? Ze zeggen weleens: als in supermarkten de koffie duurder wordt, dan is dat het gesprek van de dag. Maar voorlopig krijgen we van klanten weinig vragen over inflatie. Hier en daar zien wij nu dat de prijzen een beetje gaan stijgen. Maar wij kijken naar de gemiddelde productwaarde en die is bij ons nog niet significant gestegen. Het is ook niet dat we door inflatie nu meer omzet draaien. En is het wel gestegen, dan zal het om een paar cent gaan. Dat zal anders zijn bij een apparaat met veel computerchips zoals een kookplaat of een auto.” (JP)

Daniël Albering (55)

Eigenaar kinderboekwinkel De Kleine Kapitein in Rotterdam

Aantal werknemers: 6

„Ik wil geen dozenschuiver zijn. Dat doet nog het meeste pijn, dat ik de hele tijd de ‘Track & Trace’ van bezorgdiensten in de gaten moest houden. Dat is niet waarvoor ik dit vak doe. Ik wil de leukste boeken voor de leukste kinderen uitzoeken. In de eerste lockdown bezorgden we zelf. Dat was supercharmant, bij iedereen aan de deur komen, maar dat kan niet uit. Dat deden we tijdens deze lockdown dus niet meer, mensen konden wel afhalen. Kijk, we gaan deze tegenslag op de een of andere manier wel oplossen. Maar we zijn wel op een punt gekomen dat we serieus moeten kijken: hoe gaan we dit in de toekomst doen? Hoe gaan we meer omzet genereren? We moeten verder. Er zit al zoveel geld in, eigen vermogen, pensioen. Bovendien, dit vak is mijn hart. Mijn ziel en zaligheid.” (AS)

IJsbrand van Buijtenen (40)

Mede-eigenaar van delicatessenzaak Familie Van Rijk in Utrecht

Aantal werknemers: 14 parttimers

„Mentaal hebben we wel tikken gehad. Vorig jaar is [mede-eigenaar] Raymond uitgevallen met een nekhernia. Daarna heb ik het even moeilijk gehad. We hebben allebei gewoon heel veel gewerkt de afgelopen tijd. Met het horecagedeelte en de catering zijn we gestopt maar de winkel hebben we juist uitgebouwd. Daardoor is de omzet in coronatijd verdrievoudigd. In de eerste lockdown bezorgden we zelf nog pakketten thuis, deze keer hebben we fietskoeriers ingezet en gebruikten we PostNL en namen we een extra locatie in gebruik in Woerden waar de pakketten in elkaar gezet worden.” (GT)

Marike van der Werff (41)

Eigenaar van kaashandel Fromagerie Abraham Kef in Amsterdam

Aantal werknemers: 21

„Vóór de pandemie leverden we aan tachtig restaurants. Nu behalen we onze volledige omzet uit de particuliere markt. We hadden het geluk in een niche te zitten waardoor onze drie winkels als detailhandel open mochten blijven. Hoewel het goed gaat, kon ik een aantal contracten niet verlengen. Normaal zou je bij mij na 2,5 jaar een vaste aanstelling krijgen. Maar door de onzekerheid van de pandemie vond ik dat nu te spannend. Waar we in 2020 in de overleefstand zaten, was het bij deze lockdown: daar gaan we weer, het draaiboek ligt klaar. Via onze nieuwe webshop gingen we kaasplateaus leveren door het hele land, tot in Groningen aan toe.” (JK)

Astrid Schluter (52)

Directeur vastgoedmanagement woningverhuurder Vesteda in Amsterdam

Aantal werknemers: rond de 220

„Het draaiboek lag al klaar. We werken weer zoveel mogelijk thuis, mensen die het nodig hebben kunnen af en toe naar kantoor komen. Opleveringen en inspecties doen we waar mogelijk ook weer online. Soms is dat minder efficiënt. Bij nieuwbouwprojecten duurt het bijvoorbeeld wel iets langer voordat het vol zit met huurders omdat we geen groepsbezichtigingen kunnen doen. Dat moet één voor één. We hebben een wooncomplex in Diemen, we weten dat mensen daar graag willen huren. Normaal gesproken ben je één of twee maanden na oplevering wel verhuurd. Dat kost nu een halfjaar. Maar de veiligheid van onze mensen en huurders staat voorop.” (AS)

Rogier van Bemmel (36)

Filosofische Praktijk Cheiron en Bijlesbedrijf Bijlescontact, beide in Amsterdam en omstreken

Aantal werknemers: 1 en 75

„Het was altijd al het plan om me ooit vol op mijn filosofiepraktijk te richten. Ik wilde er langzaam in kunnen groeien, dat is de laatste jaren organisch gebeurd. Ik kan er nu goed, of in ieder geval stabiel, van leven. Het idee is dat ik binnenkort bij Bijlescontact stop. Eigenlijk ben ik gek om er nu uit te stappen, de bijlesbranche groeit als kool. Het is verleidelijk om daar actief te blijven, er is veel goed werk te doen. Maar de filosofische consulentie is mijn roeping, dat is wat ik echt goed kan. Geconfronteerd met de lockdowns gaan mensen wel echt meer nadenken over vragen waar je als filosoof bij kunt helpen: hoe wil ik leven, wat is belangrijk voor mij?” (AS)

Silvana Sodde (41)

Initiatiefnemer literair centrum The Writers Guide (To The Galaxy) in Rotterdam

Aantal medewerkers: 13 zelfstandige ondernemers

„De pandemie heeft ons gestimuleerd om te digitaliseren, op een manier die we anders niet zouden hebben ontdekt. De schrijfcursussen die we organiseren zijn online ook goed te doen. Hoewel online lessen een compromis blijft. De internationale klantenkring die we tijdens de vorige lockdown al opbouwden, groeit hierdoor. Vandaar dat we nu ook een aantal evenementen in het Engels doen. Feitelijk gaat het met het bedrijf beter dan ooit, ik weet niet of dat door de lockdown komt. Het zou kunnen dat de behoefte aan lezen en schrijven in crisistijd toeneemt. We merken in ieder geval dat we vaak meer aanmeldingen voor cursussen krijgen dan dat er plekken zijn.” (MF)

Noémie Winkel (31)

Taalschool voor expats More than Les in Amsterdam

Aantal werknemers: 20

„Gelukkig willen expats nog steeds les bij ons nemen. We geven bijna alle lessen weer online. Sommige bedrijven boden ook tijdens de lockdown hun werknemers Nederlandse lessen aan, anderen wilden wachten tot het weer fysiek kan. Bedrijven en studenten zijn ondanks corona erg trouw gebleven de afgelopen jaren. Er zijn ook extra bedrijven bijgekomen, die in de taallessen ook een sociale activiteit zien. Ik kan niet wachten tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, ook onder studenten is die behoefte groot. We horen soms dat de lessen het enige sociale contact voor ze is, op het moment met de maaltijdbezorger na.” (MF)

Sep Visser (58)

Commercieel directeur Lifeguard, bureau voor vitale organisaties in Utrecht

Aantal werknemers: 55 in dienst, 55 flexibel

„In 2020 hebben we even gedacht: dit redden we niet. We gaven bedrijven fysieke trainingen op locatie, en dat viel allemaal in één keer weg. De rest van het jaar hebben we gebruikt om onszelf opnieuw uit te vinden, door online programma’s te ontwikkelen. Dat heeft gewerkt: in 2021 zijn we gegroeid. Veel bedrijven komen naar ons toe omdat de vermoeidheid onder werknemers door de pandemie is toegeslagen. Omdat het zo goed gaat, is het ook aan ons om binnen het eigen bedrijf te blijven letten op onszelf. Om het bedrijf opnieuw uit te vinden zijn we in een overdrive gegaan. Dus ook wijzelf moeten op tijd herstellen om te kunnen blijven presteren.” (JK)

Carlina de Lorenzo (54)

Mede-eigenaar van ijssalon Roberto Gelato in Utrecht

Aantal werknemers: 1 vaste medewerker, ongeveer 30 parttime oproepkrachten

„De ijssalon is nu gesloten, maar waar we eerder veel last van hebben gehad zijn de quarantaineregels. Dan raakte een broertje besmet en kon zijn zus niet bij ons komen werken. Ik zeg niet dat ik het er niet mee eens ben, hoor, maar daardoor heb ik zelf heel veel diensten moeten draaien, dat was fysiek best zwaar. Maar ik durf er eerlijk gezegd bijna niet over te klagen, want wat bevriende restaurateurs meemaken is zoveel erger. Wij gaan 4 maart weer open. Laten we hopen dat de leuke restaurantjes om de hoek er dan ook nog zijn.” (GT)

Elise Moeskops (38)

Mede-eigenaar van restaurants Lastage en Lazuur in Amsterdam

Aantal werknemers: 32

„Toen we [halverwege december] dicht moesten, heb ik een dag lopen mopperen: had ik helemaal voor niks de kerstversiering opgehangen. Niet dat die versiering nou zo’n drama was. Het was vooral dat ik me op iets verheugde en dat het wéér niet doorging. Na twee jaar corona schakel je makkelijker – je weet hoe je het restaurant ombouwt voor afhalen – maar ik merk ook dat het een beetje op is: gatver, weer die zakjes en bakjes. Deze coronatijd zal de boeken ingaan als een van mijn rotste periodes als ondernemer. Tegelijk hebben we ook ontzettend toffe dingen gedaan: diner serveren in de Stadsschouwburg. Ik hoop dat ik over tien jaar terugkijk en denk: hoe vet was dat?!” (JP)

Bibi May ’t Hart (37)

Mede-eigenaar van koffiecafé Buutvrij in Tilburg

Aantal werknemers: 21

„Deze laatste lockdown kwam voor ons echt uit de dode hoek. Toch ben ik niet bang geweest dat er geen omzet meer zou komen, want we wisten van eerder dat mensen blijven bestellen en afhalen. En dat doen ze nu weer, het is eerder meer geworden dan minder. Maar ik merk ook dat deze lockdown mentaal meer effect heeft. De eerste was nog wel spannend, dan ga je met veel energie erin. Dat wordt nu wel minder. Ik vind het nu ook moeilijker om het beleid nog helemaal te steunen. En dan zie je al die Nederlanders in Antwerpen... Dat is hier een halfuur vandaan. Dan weet ik niet zo goed wat ik moet denken.” (JP)