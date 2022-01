Open de culturele sector! Die oproep aan het nieuwe kabinet heeft de Taskforce culturele en creatieve sector donderdag gedaan in een persbericht. De sector hunkert naar ontsnapping aan de pandemie, staat in het bericht, en is er klaar voor om publiek weer te ontvangen.

De werkgroep, aan het begin van de pandemie opgericht met vertegenwoordigers van de grote culturele brancheorganisaties, verzoekt het kabinet om „consequent beleid”. Met de oproep reageert het op uitgelekte voornemens voor versoepelingen van de huidige lockdown, die het kabinet vrijdagavond op een coronapersconferentie waarschijnlijk bekend zal maken.

Als het zo is dat commerciële doorstroomlocaties zoals grote warenhuizen volgende week weer open mogen, open dan ook culturele doorstroomlocaties als musea, stelt de Taskforce. Als sportscholen weer open mogen, dan is actieve kunst- en cultuurbeoefening volgens de werkgroep eveneens weer mogelijk. En nu het onderwijs sinds maandag weer open is, kan cultuureducatie bij kunstcentra, muziekscholen en volksuniversiteiten toch ook weer.

De Taskforce vraagt het kabinet om een andere beleidsreflex: „niet meer ‘sluiten’ maar ‘veilig openblijven’”. Wat nodig is, staat in de oproep, zijn voorspelbare en inzichtelijke coronamaatregelen, waarbij duidelijk is bij welke risicostadia welke maatregelen in werking treden. En bovendien een directe koppeling van coronamaatregelen aan financiële steun voor alle betrokkenen in de culturele sector.

Op sociale media reageerden vele cultuurmakers en -liefhebbers donderdag boos op het kabinetsvoornemen om winkels te heropenen en de cultuursector op slot te laten. Muzikant en televisiemaker Raven van Dorst tweette: „Shirtjes uit Bangladesh kopen is belangrijker dan een hapje NL cultuur?”

Actrice Carine Crutzen berichtte: „Op afspraak naar een winkel, de sportschool, de kapper, waarom niet op afspraak naar theater, bioscoop of restaurant? Willekeur regeert, cultuur en horeca worden geofferd en NIEMAND kan uitleggen waarom.”

„Cultuur is voor beleidsbepalers echt vies in dit land”, tweette columnist en televisiemaker Özcan Akyol. Publicist en programmamaker Jelle Brandt Corstius weet waarom cultuurmakers in Den Haag zo weinig voor elkaar krijgen: „Jammer dat niemand in de cultuursector een tractor heeft.”