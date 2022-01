Ziekenhuizen kunnen uitgestelde zorg gaan inhalen

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) heeft fase 2d in de zorg ingetrokken en dat betekent dat ziekenhuizen aan de slag kunnen met het inhalen van uitgestelde zorg. Volgens Kuipers gaat de aandacht daarbij in eerste instantie uit naar „de ic-afhankelijke kritiek planbare zorg.”

Fase 2d werd eind november afgekondigd, omdat de ziekenhuizen volstroomden met coronapatiënten. Het is de laatste fase voor fase 3, die beter bekend staat als ‘code zwart’. In fase 2d stelden de ziekenhuizen planbare zorg en operaties zoveel mogelijk uit. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg had het ministerie gevraagd fase 2d weer in trekken, omdat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen blijft afnemen.