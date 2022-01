Chocoladeletters, oliebollen en twee copieuze kerstdiners. Na de weldaad van december begint januari traditiegetrouw met goede voornemens: meer sporten en gezonder eten. Omdat de sportscholen lange tijd dicht waren, zul je jezelf hebben aangemeld voor een digitaal sportklasje. Voor vertrek een smoothie van vers fruit en yoghurt uit de pas aangeschafte blender, en dan de nieuwe sportlegging aan. Nadien wachtte thuis een eiwitrijke maaltijd: kipfilet met rijst en broccoli.

In hoeverre is zo’n middag sporten de laatste maanden nou duurder geworden? De tabellen van het Centraal Bureau voor de Statistiek geven uitsluitsel. Elke maand volgt het statistiekbureau de prijzen van 219 productgroepen, die samen een beeld geven van het algehele prijspeil. In deze rubriek is die royale winkelmand teruggebracht tot acht aankopen: een sportabonnement, de legging, een blender en de ingrediënten voor de smoothie en het avondeten.

Net als in de vorige twee afleveringen kent de rubriek van deze maand één extreme uitschieter. In het winkelmandje van november, de voetbalavond, was het de prijs van bier die flink was gestegen in vergelijking met voor de zomer, met bijna 12 procent. Bij de kerstinkopen van december maakte de explosief toegenomen brandstofprijs – 13 procent hoger – het mandje als geheel fiks duurder. Anders dan de voorgaande maanden is de sterkste stijger nu een productgroep die iedereen vrijwel dagelijks koopt of consumeert: broccoli en andere verse groenten.

Gemiddeld genomen werd groente sinds mei 10,6 procent duurder . Tot op zekere hoogte is dat ook niet verwonderlijk. Groente is in december heel vaak duurder dan mei, blijkt uit de tabellen van het CBS. Die golfbeweging heeft te maken met de oogst. Als groente richting de zomer ruimschoots beschikbaar wordt, daalt de prijs. Zodra de winter nadert, stijgt hij weer. Een enkele keer stijgen prijzen ook blijvend, zoals te zien is in januari 2019. Dat kwam omdat de btw op groente en fruit toen werd verhoogd van 6 naar 9 procent. De coronapandemie had eveneens invloed op de prijs van groente. In april 2020 was dat heel zichtbaar, toen in de eerste golf landen op slot gingen en het invoeren van buitenlandse groente moeilijker en daardoor veel duurder werd. Die hogere prijzen hielden bijna het hele jaar aan. In 2021 zijn de verstoringen door corona minder en daalt de prijs in de zomermaanden weer. Maar glastuinbouwers voorzien dan al een nieuwe piek: door de extreme energietarieven lopen hun kosten snel op. Dat wordt zichtbaar vanaf oktober. Groente is nu extreem duur: slechts één keer eerder in de laatste 25 jaar lag het prijspeil daar zo hoog.

Een andere stijger in het winkelmandje van deze maand is yoghurt. Die is volgens de CBS-cijfers sinds de zomer 5 procent duurder geworden. De stijging komt mede doordat er al het hele jaar minder melk wordt aangeleverd, zo laten cijfers van ketenorganisatie ZuivelNL zien. Tegelijkertijd zien melkveehouders en de verwerkende industrie de uitgaven toenemen: energie wordt duurder, en de prijs voor krachtvoer is volgens de Wageningen Universiteit in een jaar met 14 procent gestegen.







Opvallend is dat de blender daarentegen nauwelijks duurder is geworden. De prijs van kleine huishoudelijke apparatuur steeg volgens het CBS sinds de zomer slechts 2,6 procent, ondanks een najaar vol nieuws over schaarste aan chips, grondstoffen en containervervoer. Wellicht komt dit doordat de prijskaartjes in het eerste jaar van de pandemie al scherp waren gestegen, tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar tijd.



Ook de prijs van kipfilet is in vergelijking met voor de zomer weinig in prijs gestegen, en is eigenlijk al sinds het begin van de coronapandemie redelijk constant. Op de lange termijn is kip echter eveneens véél duurder geworden. Over meerdere jaren bezien is het zelfs de grootste stijger: prijzen liggen nu 20 procent hoger dan zes jaar geleden. Vooral in 2016 en 2017 ging de consument meer betalen. In die jaren verruilden veel supermarkten de goedkope plofkip door een iets duurzamere en duurdere variant.



Alles bij elkaar betekent het dat een gezonde middag in zeven maanden beduidend duurder is geworden: 5,3 procent. Hetzelfde geldt voor de voetbalavond uit de eerste aflevering, die in december ook iets verder steeg in prijs. De kerstinkopen van de vorige rubriek zijn juist iets goedkoper geworden, mede omdat de prijs van brandstof vorige maand juist iets terugliep. Kanttekening hierbij is dat deze cijfers van het mandje als geheel een vertekend beeld kunnen geven, omdat deze rubriek de weging van het CBS volgt. Bij het samenstellen van het totale inflatiemandje geeft het statistiekbureau elk product een bepaald gewicht, afhankelijk van hoe zwaar het meetelt in de jaarlijkse uitgaven. Het kan daardoor zijn dat yoghurt in deze rubriek relatief zwaar weegt, terwijl het in werkelijkheid een veel kleinere uitgave is dan een keukenmachine.

Illustraties Midas van Son.

Infographics Studio NRC, 14 januari 2022.

Bron CBS.