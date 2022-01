Bij mijn ijzerwinkel in Amsterdam zie ik tot mijn verbazing dat men aanwezig is. Aangeklopt voor een meter draadeind. „Meneer, we nemen momenteel alleen telefonisch orders aan.” Vervolgens gebeld en krijg dezelfde persoon aan de telefoon: „Ik wil graag 8mm draadeind bestellen en direct ophalen.”

„U spreekt nu met de backoffice, ik zal uw spoedorder direct doorgeven aan de afdeling sales.” Nadat ik tien seconden later aan de balie de meneer van afdeling sales ontmoet, hoor ik op de achtergrond afdeling backoffice een nieuwe spoedorder aannemen van iemand voor de deur.