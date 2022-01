‘Aantal suïcides onder jongvolwassenen toegenomen met 15 procent’

Het aantal suïcides onder jongvolwassenen tot 30 jaar is in 2021 toegenomen met 15 procent ten opzichte van het gemiddelde van de jaren 2013 tot en met 2019. Uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) blijkt vrijdag dat over heel 2021 ruim driehonderd zelfmoorden werden gepleegd in deze groep. Voor zover bekend zijn er nooit zoveel zelfmoorden in een jaar gepleegd. Vanaf 2013 lag dat aantal altijd rond de 265 per jaar.

Vooral mannen tussen de 20 en 30 jaar hebben vorig jaar vaker zelfmoord gepleegd. Met name in de winter lag het aantal zelfmoorden hoog: in januari, februari en december kwam dat aantal boven de dertig uit. Normaal overlijden er in deze groep maandelijks iets meer dan twintig mensen door zelfdoding.

De oorzaak van de toename is niet bekend. „Het is niet zeker maar wel mogelijk dat de coronamaatregelen van invloed zijn geweest op de toename”, zegt Renske Gilissen, voorzitter van CANS, in een verklaring. „Contact met leeftijdsgenoten, toekomstperspectief, de wereld ontdekken, vriendschappen vormen is heel belangrijk in deze levensfase. Veel maatregelen hebben direct invloed op deze domeinen.”

Zorgminister Ernst Kuipers (D66) denkt dat één van de oorzaken voor de toename van het aantal zelfmoorden de sluiting van scholen is, zei hij vrijdag tegen persbureau ANP. Het kabinet heeft de scholen verschillende keren gesloten tijdens de coronacrisis, volgens de minister beperkt dat de contactmogelijkheden van jongeren in een fase van hun leven waarin die „bij uitstek belangrijk zijn”.

