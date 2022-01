Wim Gijzen was een speelse en autonome kunstenaar die zich niks van modes aantrok

Achter de prozaïsche titel – Een bezoek aan alle 863 gemeenten van Nederland – gaat een van de fascinerendste conceptuele kunstwerken van Nederland schuil. Deze uit 1972 daterende mail art, destijds een populaire kunstvorm, is het onbetwiste hoogtepunt in het oeuvre van de maandag op 80-jarige leeftijd overleden Rotterdamse kunstenaar Wim Gijzen.

In zijn Deux Chevaux maakte Gijzen er een rit van 35.000 kilometer voor, van Aalsmeer tot Zijpe. Met een panoramacamera op statief fotografeerde hij zichzelf bij alle 863 gemeenteborden die Nederland toen nog telde (nu nog maar 352). Hij kocht bovendien in ieder dorp of stad een ansichtkaart die hij naar de Rotterdamse Kunst Stichting verstuurde. Even systematisch fotografeerde hij de voor- en achterkant van deze ansicht, de winkel die ze verkocht en de brievenbus waar hij ze op de post deed.

Deze monnikenarbeid resulteerde in 863 fotocollages in zwart-wit die met elkaar een intrigerende tijdcapsule vormen. Hoe anders zag Nederland er vijftig jaar geleden uit. En wat een enorme variëteit aan brievenbussen had je toen!

Monumentaal boek

De Verbeke Foundation, museum in de Oost-Vlaamse gemeente Kemzeke, kocht het opus magnum van Wim Gijzen en maakte er in 2015 een monumentaal boek van. In de Kunsthal in Rotterdam werd het werk datzelfde jaar geëxposeerd.

Slagerszoon Willem Frederik Gijzen was een oorlogskind. Zonder academische opleiding begon hij halverwege de jaren 60 koeien te schilderen – Rotterdamse pop-art, net als geestverwanten als Woody van Amen en Jacob Zekveld die maakten: dwarse, anti-artistieke en anti-intellectualistische kunst in felle kleuren, gebruikmakend van eigentijdse materialen zoals neon, polyester en roestvrijstaal.

Een van de fotocollages uit Een bezoek aan alle 863 gemeenten van Nederland, het mail-artkunstwerk dat Wim Gijzen in 1972 maakte. Dit is Aalsmeer. De man met de baard is Wim Gijzen. Foto Wim Gijzen

Toen museum Boijmans in 1994 met een expositie terugkeek op die Rotterdamse jarenzestigkunst zei Gijzen in de Volkskrant dat het ironische karakter niet los gezien kon worden van wat de Maasstad op 14 mei 1940 tussen 13.27 en ongeveer 13.40 uur overkwam: „Er was altijd een relativerende factor die werd gevoed door het bombardement, het besef dat het in tien minuten gebeurd kan zijn met een stad. Daar was je je als kind al van bewust. Je reed met de tram door een stad die er niet was, een grote kale vlakte. Dat maakte indruk.”

Het oeuvre van Gijzen, lange tijd ook docent aan de Willem de Kooning Academie, was divers wat betreft vorm en materiaalkeuze. Maar of hij nou realistisch of abstract schilderde of met een camera conceptuele kunst maakte, het Hollandse landschap liet Gijzen als thema steeds terugkeren.

Berry Koedam, oprichter van galerie RAM, vertegenwoordige Gijzen jarenlang. . „Wim was ons steeds een stap vooruit; een speelse en autonome kunstenaar die zich niks van modes aantrok.”

Wim Gijzen laat een vrouw en twee zonen na.