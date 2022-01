Het begrip ‘schoon’ is relatief: wassen gold in Europa eeuwenlang als ongezond

Gezond gewicht valt van een weegschaal af te lezen. Een bloeddrukmeter toont ook cijfers, over veilige ‘onder- en bovendruk’. Maar de norm voor persoonlijke hygiëne laat zich moeilijker bepalen: die is sterk cultureel bepaald en vooral ook tijdgebonden.

Waarom zou een mens zichzelf überhaupt wassen? De antwoorden lijken voorspelbaar. Zowel lichamen wassen als kleren wassen móét – ter voorkoming van stank en ziekte.

Maar stank is een relatief begrip. De Franse abt Bernardus van Clairvaux, later heilig verklaard, schreef het al in de twaalfde eeuw: „Als iedereen naar zweet ruikt, ruikt niemand naar zweet.” Dat hygiëne en gezondheid hand in hand gaan, is pas eeuwen later echt begrepen. Zo ontdekte een Hongaarse arts, Ignaz Semmelweis, omstreeks 1850 dat dokters hun handen moeten wassen met chloorwater om te voorkomen dat jonge moeders kort na de bevalling sterven door kraamvrouwenkoorts.

En toch, de gedachte dat ‘vroeger zoveel viezer was’, klopt maar ten dele. In de decadente eerste eeuw na Christus poedelden rijke inwoners van Rome dagelijks urenlang in hun badhuizen. Geurige dampen van gekruid heet water lieten hen zweten als otters. Slaven smeerden de lichamen van de badgasten in met een mengsel van zand en etherische oliën. Met een gebogen mes, een strigilis, werden zweet, vuil en lichaamshaar vervolgens van de transpirerende lijven af geschraapt.

Talrijk zijn de verslagen van de stank die in steden niet te harden was, onder andere door mest van dier en mens

Trendsetters

De Canadese historica en journaliste Katherine Ashenburg beschrijft het kleurrijk in haar boek The dirt on clean. Daarin stelt zij scherp op de wassende mens en z’n verschillende gewoonten en gebruiken door de eeuwen heen.

Romeinen gingen gezellig met z’n allen in bad. Naakte lichamen riepen bij hen geen gevoelens van schaamte op, zoals dit in veel Aziatische beschavingen met een rijke badcultuur nog steeds het geval is. Maar Europa werd preuts, vanaf de vijftiende eeuw tot diep in de twintigste. Naakt werd opeens vies bevonden en verdween achter de gesloten deuren van slaapkamers. Nee, niet van badkamers, want die bestonden feitelijk nog niet, ook niet in landhuizen en kastelen.

Verschillende oorzaken voor de afkeer van wassen en water versterkten elkaar. De Bijbel verscheen vanaf circa 1500 in steeds meer volkstalen, waarin duidelijk te lezen stond dat de mens z’n lichaam uit schaamte bedekt moest houden met ‘vijgenbladeren [als] lendenschorten’ (Genesis 3:7). Verstedelijking rukte op. Talrijk zijn de verslagen van de stank die in steden niet te harden was, onder andere door de mest van dier en mens, die de stadse buitenruimte en het oppervlaktewater vervuilden. Een wasbeurt met stinkend, troebel water liet zich bepaald niet als reinigend aanvoelen.

Foto Lieke Janssen

Er is nog een oorzaak: ‘civilisatie’, die opkwam met scherpere tegenstellingen tussen rangen en standen. Adel en bourgeoisie probeerden elkaar de ogen uit te steken met decadente wellevendheid. Hun garderobes werden steeds uitbundiger, hun gedrag werd verfijnder. Naakte lijven gingen meer en meer schuil onder bergen textiel.

De Duitse socioloog Norbert Elias beschreef het in een vuistdik standaardwerk, Het Civilisatieproces, verschenen in 1939. Hoe de zakdoek z’n intrede deed, om het rondspatten van snot en slijm te bedwingen. Hoe poedelnaakte mensen, op weg naar een badhuis, uit het straatbeeld verdwenen. Hoe badhuizen in de illegaliteit wegzakten, als bordelen.

Poepen en pissen

Zoals ook: hoe poepen en pissen langs de kant van de weg uit de gratie raakte. De monnik Erasmus (1466-1536) schrijft erover in een opvoedkundig boekje, Over het beschaven van een kind, uit 1530: „Het is onbehoorlijk iemand te groeten, die bezig is te wateren en/of zichzelf te ontlasten.” Zo begint beschaving wel vaker, door beschaamd weg te kijken.

Franse edelen waren trendsetters in het afzweren van water om hun lichaam schoon te wassen. Een vochtig doekje om even over het gezicht te wrijven, de handen natmaken in een kommetje – dat was het dan. De rest van het lichaam bleef een leven lang iedere natte poetsbeurt ontzegd. Parfum op de kleding moest de eigen lijfgeur verdrijven.

Koning Lodewijk XIV (1638-1715) gold in zijn tijd als overdreven zuinig en schoon met zijn kleding. Maar liefst drie keer per dag trok hij een schoon linnen onderhemd over zijn verder smoezelige lijf. Zijn handen waste hij in wijn, nooit in water. Rondom zijn lichaam hing permanent een zware wolk van reukwater, die zich mengde met zweetlucht en een walmende ademtocht.

Reizigers uit alle windstreken beschrijven het ongewassen Europa eeuwenlang in geuren en kleuren. Drie landstreken maken tegelijk een opvallend frisse indruk op hen: Zwitserse kantons, Duitse landen en de noordelijke Nederlanden. De Engelse historicus Simon Schama wijdt in zijn cultuurgeschiedenis over de Nederlandse Gouden Eeuw, Overvloed en Onbehagen (1987), een heel hoofdstuk aan ‘properheid’ in de steden van de Lage Landen: „[Ze] blonken van het uren onvermoeibaar vegen, schrobben, schuren, poetsen, dweilen, boenen en wassen.” Of dit ook gold voor de eigen, Hollandse lijven? „Daarover was niet iedereen het met elkaar eens”, vat Schama zijn indrukken uit reisdagboeken samen.

Giftige dampen

Het was niet omwille van de schoonheid, als genot voor neus en ogen, dat in de negentiende eeuw een debat losbrandde over de al dan niet heilzame werking van water. Dit verliep zo ongeveer als nu over een zonnebankbruine huid: is die nu wel of niet goed voor de gezondheid? Diepgeworteld was de overtuiging dat vooral warm water levensgevaarlijk was. Dit zou de poriën van de huid wagenwijd openzetten voor kwalijke, mogelijk dodelijke ziektekiemen.

In het ‘volksgeloof’ was het de angst voor giftige dampen, miasma genoemd, die dood en verderf zouden zaaien. Nieuwe kennis hierover ontwikkelde zich voorzichtig in de tweede helft van de negentiende eeuw, in kringen van artsen die samenwerking zochten met ingenieurs. Ze specialiseerden zich tot ‘hygiënisten’. Meer en meer richtten zij hun onderzoek op de ziekmakende werking van drinkwater.

Cholera

In de jaren kort na 1850 werd de eerste pijplijn voor drinkwater in Nederland aangelegd, tussen de stad Amsterdam en de duinen bij Heemstede. Het begon hygiënisten op te vallen dat dit een rem zette op de verspreiding van besmettelijke ziekten. Een heftige uitbraak van cholera in 1866 bleek in Amsterdam minder dodelijke slachtoffers te eisen dan elders. Ook andere steden, en later dorpen, kregen aansluiting op een drinkwaternet, al ging dat niet snel. Het zou meer dan een eeuw duren voordat in alle Nederlandse woonhuizen zuiver water uit de kraan kwam.

De bevolking liet het leidingwater overigens niet onmiddellijk massaal over eigen lijf en leden stromen. Nog in 1882 kregen jonge moeders in het linkse tijdschrift Recht voor allen dit advies over zuigelingenzorg: „Een baby hoeft de eerste zes weken niet gewassen te worden, alleen schoon ondergoed op zondagen.” Driemaal per dag een schone luier zou volstaan. En na het afvegen van de billetjes met een schone punt van de vieze luier: „De moeder neemt vooraf een mond vol koud water en spuwt – nadat zij het kind met de billen naar boven heeft gehouden – den inhoud van haren mond uit en droogt daarna het onderlijf af.” Klaar.

Nieuwe stadswijken schoten in die jaren als paddestoelen uit de grond, waarmee de was- en badgewoonten ingrijpend veranderden

Schone onderbroek

Er leven nog hoogbejaarden die kunnen navertellen dat schoon water in Nederland ooit een schaars goed was, dat je zo min mogelijk vermorste aan een vuil lijf. Kraan wijd open en minutenlang onder een sproeikop staan waaruit onbeperkt warm water kwam? Ondenkbaar!

Pas in 1964 regelde een wet dat iedere nieuwe woning in Nederland voortaan over een aparte badkamer moest beschikken. Het was hetzelfde jaar waarin de firma Philips ruim tweeduizend vrouwen, verspreid over het hele land, door enquêteurs thuis urenlang liet interviewen over ‘hun huishouden’. In 63 procent van de bestaande woningen was toen een ‘douchecel’ of badkamer te vinden, in 37 procent van de huizen wasten de gezinsleden zich nog aan een wastafel in de slaapkamer of in een tobbe in de keuken. Vrouwen wasten zich gemiddeld tweemaal per week ‘van top tot teen’, de overige dagen volstond poetsen met een nat washandje.

Bemodderde boerenbevolking

Nieuwe stadswijken schoten in die jaren als paddestoelen uit de grond, waarmee de was- en badgewoonten van de stedelijke bevolking ingrijpend veranderden. Het stereotiepe beeld kantelde: fris gewassen was voortaan de stadse mens, die neerkeek op een bemodderde boerenbevolking.

‘Kinderen in steden schoner dan die op platteland’, kopte het Limburgs Dagblad op 6 december 1969. De bron was een onderzoek in opdracht van een Stichting Gezondheidsvoorlichting en Opvoeding, dat meldt: „Kinderen gedragen zich meer hygiënisch naarmate zij meer in een verstedelijkt milieu wonen. Op het platteland wassen slechts 17 van de 100 kinderen het hele lichaam meer dan eenmaal per week. In de kleine en middelgrote steden is dit aantal 44 en in de grote steden 51.”

Met overigens ook een opmerkelijk verschil in de manier waarop ouders hun dochters en zonen behandelden: „Van de meisjes krijgt 31 procent dagelijks een schone onderbroek, tegen slechts 8 procent van de jongens.” Hoe dat komt, vermeldt het onderzoek niet. Het verdient nadere studie, die – voor zover bekend – nooit is uitgevoerd. De verklaring kan mogelijk nog altijd actueel zijn.