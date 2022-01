UWV kende uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid toe zonder beoordeling arts

De Zwolse afdeling van uitkeringsinstantie UWV heeft negentien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen toegekend, zonder dat ontvangers vooraf beoordeeld werden door een verzekeringsarts. Dat bevestigt de instantie donderdag na berichtgeving van Trouw en RTL Nieuws. Dat is tegen de wet. Vanwege een tekort aan verzekeringsartsen waar het UWV al langer mee kampt, is werknemers van regionale afdelingen gevraagd mee te denken en „onconventionele voorstellen niet uit de weg te gaan”.

Volgens de organisatie is de toekenning van de zogeheten WIA-uitkeringen in Zwolle een „kleinschalige proef” geweest waar dertig zieke mensen van 60 jaar en ouder aan deelnamen. Negentien van hen kregen een WIA-uitkering na een gesprek met een arbeidsdeskundige, schrijft het UWV in een reactie. Normaal gesproken volgt daarop nog een beoordeling door een verzekeringsarts, maar in dit geval niet. De elf anderen kregen geen uitkering.

De afdeling in Zwolle had geen toestemming van de raad van bestuur van het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar had deze goedkeuring wel moeten hebben. „We hebben geconstateerd dat dit proces niet op de juiste manier is verlopen”, aldus het UWV. Toch, zegt een woordvoerder van de uitkeringsinstantie, past het idee binnen het „zoeken naar oplossingen” voor de tekorten.

Tekorten

Bij het UWV-kantoor in Hengelo wordt momenteel eenzelfde proef voorbereid, aldus de woordvoerder. Deze afdeling heeft nog niet de benodigde toestemming van het ministerie en de raad van bestuur, maar er is ook nog geen sprake van een concreet voorstel. Zo is de omvang van de proef nog niet duidelijk.

Het UWV kamp al langer met tekorten. Afgelopen mei werd duidelijk dat duizenden mensen onnodig lang in de ziektewet blijven hangen, omdat er niet genoeg capaciteit is hun uitkering opnieuw te beoordelen. Een woordvoerder zegt dat mensen die langer twee jaar ziek thuis zitten, de termijn waarna iemand in aanmerking komt voor een WIA-uitkering, zeventien weken moeten wachten op beoordeling in plaats van de wettelijke termijn van acht weken.

Herbeoordelingen hebben vanwege deze tekorten geen prioriteit. „Er is gevraagd om eventuele aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving, zodat er minder aanvragen op verzekeringsartsen afkomen”, aldus de instantie.