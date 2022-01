‘Uit angst voor het Openbaar Ministerie werd mijn documentaire verminkt’

Wat is het nieuws? De documentaire Nederland Fraudeland die de publieke omroep vorige week uitzond over opsporingsdienst FIOD, is zonder betrokkenheid van de regisseur ingrijpend veranderd.

van de regisseur ingrijpend veranderd. KRO-NCRV en producent Selfmade hebben tal van scènes aangepast en verwijderd onder druk van het Openbaar Ministerie.

onder druk van het Openbaar Ministerie. Dit zegt regisseur René Roelofs in een interview met NRC. Roelofs: “Dit is geen onafhankelijke film, maar een afgezwakte, verminkte versie ”.

”. De regisseur mocht van de producent en de omroep niet met journalisten over zijn film praten.

Regisseur René Roelofs stuurde na de uitzending van zijn documentaire Nederland Fraudeland op 5 januari een te lange brief naar NRC. Of de krant die wilde publiceren. Hij had gelezen wat de televisierecensent over zijn documentaire schreef, met als belangrijkste kritiek: de makers verzwijgen hun eigen rol. De regisseur vond dat zelf ook.

Een interview dan maar.

Met zijn vrouw woont Roelofs (Nijmegen, 1953) in een fraaie dijkwoning in Amsterdam-Noord, hun beide kinderen groeiden er op. Nederland Fraudeland is alweer zijn negende documentaire over de overheid, ditmaal over de financiële opsporingsdienst FIOD en het onderzoek naar fraude bij sushiketen Sumo.

In een eerder interview zei hij: „Ambtenaren zijn mijn favoriete onderwerp. Hun machteloosheid, hun gedrevenheid, hun willekeur.” Hij filmde leerplicht- en belastingambtenaren, de vreemdelingenpolitie en de afdeling van immigratiedienst IND die oorlogsmisdadigers signaleert. Zijn documentaire Kerstmis in Floradorp over een Amsterdamse volkswijk kreeg een Gouden Kalf.

„Ik werd jaren geleden benaderd door KRO-NCRV, ze wilden meer onthullende documentaires die reuring veroorzaakten, over de FIOD bijvoorbeeld.” In 2014 kreeg Roelofs toestemming van toenmalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes om bij de opsporingsdienst te filmen.

Een half jaar volgde hij rechercheurs in één onderzoek: dat naar belastingfraude bij sushiketen Sumo. Hij legde vast hoe de rechercheurs verdachten afluisterden, zakken geld vonden achter schotten in een woning en tot slot filmde hij hoe ze de restaurants binnenvielen.

Roelofs: „Mijn enige, wat stoffige beeld van de FIOD was: mannen die met dozen vol administratie een pand verlieten na een inval. Ik wilde zien wat ze doen. Ik mocht zonder restricties meekijken in de afluisterkamer, op de schietbaan, ik hoorde hoe de dienst undercover werkt, wil inbreken in restaurants, alarminstallaties prepareert en camera’s plaatst.”

Het beeldmateriaal ligt de jaren erna in een kluis, dat is de afspraak. De film mag worden uitgezonden na het eerste vonnis in de Sumo-zaak, gepland op donderdag 25 juli 2019.

Zowel de omroep KRO-NCRV, de eindredacteur documentaire van die omroep en producent Selfmade kregen van NRC vragen toegestuurd naar aanleiding van dit interview. Daarin zijn de feiten die hen aangaan voorgelegd, onder meer over het aanpassen van scènes, het ‘buitenspel zetten’ van de regisseur, het toegeven aan druk van het Openbaar Ministerie en het aan de regisseur opgelegde spreekverbod. In een gezamenlijke mail lieten zij donderdagmiddag weten niet te willen reageren. Ze willen later graag hun „visie” delen in een gesprek met NRC. „De vragen doen o.i. geen recht aan de complexiteit van wat er is gebeurd.”

Drie dagen ervoor onthult NRC dat het Openbaar Ministerie druk heeft uitgeoefend op de filmmakers om scène na scène aan te passen of te schrappen. Ook heeft het een filmmaker maanden laten meekijken in een strafrechtelijk onderzoek, zonder de verdachten daarover te vertellen.

De rechter is „niet blij”. De privacy van de verdachten is geschonden, meent hij en hij stelt het vonnis uit. De vele advocaten van Sumo zien hun kans. Wat volgt is een kluwen aan rechtszaken, wrakingen en miljoenenclaims.

De uitkomst? De verdachten worden veroordeeld voor grootschalige belastingfraude, maar krijgen geen straf, omdat het OM de integriteit van het strafproces met de film in gevaar bracht.

En de film zelf? Die mag na bijna twee jaar procederen worden uitgezonden.

Waarom heeft u de rol van de documentaire in deze strafzaak in de film verzwegen?

„Dat heb ik dus niet gedaan. Wat je op tv zag, is helemaal niet mijn film.

Ik heb mijn documentaire in 2019 kant-en-klaar ingeleverd. Daarna zijn KRO-NCRV en producent Selfmade ermee aan de haal gegaan. Ze hebben me buitenspel gezet. De film die de publieke omroep uitzond, was voor mij ook nieuw.”

Wat is het verschil tussen de film die u inleverde en de film die is uitgezonden?

„Die van mij duurt twintig minuten langer. Hij is van het begin tot het eind in alle journalistieke vrijheid gemaakt. De kijkers zullen de tv-versie vast nog spannend vinden, maar ik weet wat er uit is. Dit is geen onafhankelijke film, maar een afgezwakte, verminkte versie.”

Met een kan thee loopt Roelofs de woonkamer in. Hij somt zo elf, twaalf scènes op die eruit zijn gehaald: undercoverwerk, tapgesprekken, gesprekken van rechercheurs over verdachten, een onschuldige grap van een FIOD-medewerker over de kwaliteit van de sushi. Ook is de naam Sumo weggehaald, van elk theekopje, in elke spiegeling. Zelfs de nieuwsfragmenten van regionale omroepen uit 2014 over de invallen zijn eruit. En er zijn dingen toegevoegd, zag hij.

De eindtekst die na afloop over het beeld rolt, is Roelofs onbekend. „Een belachelijke lap tekst die de laatste scène verziekt, die ze toch al helemaal verknipt hadden.”

Wanneer raakte u de grip op uw film kwijt?

„In september 2019 zat ik in een studio in Amsterdam voor de allerlaatste kleurcorrectie en geluidsbewerking. De film was al gemonteerd en zou in oktober worden uitgezonden. De omroep en de producent vonden hem goed zo. Een studiomedewerker zei ineens: ‘Wist je dat de producent ons heeft gevraagd om ook een andere versie van de film te bewerken?’ Uit die versie waren veel scènes verwijderd.

Ik belde de producent, woedend. Hij zou de scènes terugzetten, zei hij, maar via via hoorde ik dat dat niet gebeurde. Een paar dagen erna zei de omroep: „We zijn nu zelf met de film bezig. We gaan je niet meer op de hoogte houden.”

Waarom niet?

„Ik weigerde onder druk van het OM scènes aan te passen, de omroep en de producent gingen daar wel in mee. Ze waren ook bang dat ik met de pers zou praten.” Hij schudt zijn hoofd. Cynisch: „Het zou ook wat zijn zeg, een filmmaker die met journalisten over zijn film praat. Ik ben in oktober 2020 uitgenodigd bij Jinek, toen ook nog van KRO-NCRV. Mijn eindredacteur heeft een half uur op me ingepraat om niet te gaan. Toen heb ik afgebeld.”

Ging het bij uw eerdere documentaires over overheidsdiensten ook zo?

„Er is altijd druk, ik trek me daar niets van aan. Ik was al aan het monteren toen een boze producent van groeihormonen het VPRO-kantoor binnenstormde. Hadden we zijn bedrijf gefilmd? Dat moest eruit. Ik ben gegijzeld door een Brabantse mestboer, de bak van de shovel hing al boven de auto van de cameraman. Bij de Belastingdienst filmde ik hoe jonge ambtenaren elkaar aangiftes toe gooiden, als in een kussengevecht. Mij is gesmeekt dat eruit te halen. SP-Kamerlid Agnes Kant wilde dat ik een scène verwijderde waarin ze wordt uitgescholden door Jan Marijnissen. Al die scènes bleven staan.”

Wat was nu anders?

„Eerdere films produceerde ik vaak zelf, dat scheelt. Deze mensen van producent Selfmade en KRO-NCRV waren angstig. Als je onthullende documentaires wil, weet je ook dat er druk en gedoe kan komen. Dan moet je je rug rechthouden en als er tegengas komt pal achter je makers blijven staan. Hoezo mag de naam van een bank groot in beeld bij witwasnieuws en die van een sushiketen niet in deze film? De omroep heeft denk ik ook te lang gevaren op onjuist juridisch advies. De uitzending werd steeds uitgesteld. Als je de uitspraak van het Haags gerechtshof van oktober 2021 leest, is het duidelijk. De film had na het vonnis gewoon uitgezonden moeten worden.”

Drie contracten waren nodig voor de filmploeg in 2014 aan de slag kon. Voor de research tekende Roelofs in 2013 zelf een geheimhoudingscontract met het ministerie van Financiën. De producent tekende in 2014 een ‘mediacontract’ met de top van het OM. En Roelofs tekende een contract met de producent – „dat is een standaard regiecontract”, zegt hij.

In het contract met Financiën zegt u toe dat het ministerie passages over ‘imagoschade’ kan weigeren.

„Is dat zo? Niemand heeft me er ooit aan gehouden in elk geval. Ik knok voor elk shot, dat heb ik altijd gedaan. De onderhandelingen zijn soms fel, maar mijn ervaring is dat je er altijd wel uitkomt met elkaar.”

Wist u dat de producent in het mediacontract toezegt: „De in de ogen van het Openbaar Ministerie niet voor uitzending geschikte beeld en geluidsopnamen worden geschrapt”?

„De producent heeft mij nooit verteld dat hij zo’n contract met het OM ging tekenen. Ik kreeg het pas veel later onder ogen. Dit is een veto, dat kan echt niet. Dan geef je een partij te veel macht. Ik had er zelf misschien ook alerter op moeten zijn.”

Had u kunnen laten vastleggen dat u de laatste zeggenschap heeft over de film?

„Hoe meer je op papier zet, hoe minder ruimte je allebei hebt. Je moet elkaar vertrouwen. Het staat niet op papier, maar dat een regisseur en niet een producent of omroep de laatste zeggenschap heeft over een documentaire, is toch echt gebruik in Hilversum. Dit is ongehoord.

Ik zag laatst de documentaire over Jos B. [veroordeeld in de zaak Nicky Verstappen] en dacht: dat is exact wat ik heb gedaan, met geheime politie-informatie en alles. Ook daar is gedreigd met schadeclaims, maar RTL zei ‘dit is het’ en zond hem gewoon uit.”

Begin vorig jaar zond de VPRO een film uit over Sigrid Kaag. Onder druk van D66 bleken scènes te zijn aangepast. De ombudsman van de NPO oordeelde: de makers hebben te lang het idee laten bestaan dat aan de inhoud gesleuteld kon worden. Ziet u overeenkomsten?

„Zeker. KRO-NCRV en Selfmade hadden zich niet zo onder druk moeten laten zetten.”

Waarom heeft u zich niet harder verzet tegen het knippen in uw film?

„Ik moest zwijgen van de omroep. Als journalisten me belden, moest ik ze doorverwijzen naar de woordvoerder van KRO-NCRV en die zei dan niets. Ik ben niet bang, maar als filmmaker ben je óók afhankelijk van Hilversum. Ik heb een rechtszaak overwogen. Dat geld heb ik niet. Lang dacht ik dat de film toch niet meer zou worden uitgezonden.”

Nu mag u wel praten?

„De film is nu uitgezonden, mijn naam staat erbij. Vlak voor Kerst belde de producent me om te vertellen dat de film zou worden uitgezonden. Het stond al in de gidsen, hij moest wel. Opnieuw waarschuwde hij dat ik niet over de film mocht praten met journalisten. ‘Als er een schadeclaim volgt, komen we die persoonlijk op je verhalen’, zei hij. De eindredacteur heb ik al anderhalf jaar niet gesproken.”

Ook niet na de uitzending?

„Nee. Na de uitzending kreeg ik een opgetogen mail van de producent, over de kijkcijfers. De film was bijzonder goed bekeken, zeker voor dat tijdstip. Hij vond dat we maar eens moesten evalueren met z’n allen, er was zoveel gebeurd. Ik heb hem niet meer gebeld.”

Lees ook dit artikel: Documentairemaker filmde tapgesprekken zonder dat de verdachten dat wisten