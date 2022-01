Twee fantasieën over Frankrijk, luchtig en duister

Onlangs twitterde de Amerikaanse feministische schrijver Roxane Gay: „Door mijn moeder zijn we Emily in Paris aan het kijken. It’s a cute show.”

Provocatie! Dit kon ze niet menen, blafte Twitter – de Netflix-serie over de avonturen van een jonge Amerikaanse die bij een marketingbedrijf in Parijs wordt gedetacheerd, zit vol clichés over Parijs en de Fransen. Het is allemaal te mooi: adembenemende plaatjes van Parijs, overal haute couture, mooie mensen. Enkel fantastisch eten. En alleen maar goede seks.

Het is Emily’s werk om dure koffers, restaurants, modemerken en champagne te promoten, ze is verslaafd aan sociale media. Wanneer iets niet op Instagram wordt gepost, is het niet gebeurd.

Waar waren de achterbuurten, vroegen de haters, de onbetaalbare woningen, het straatvuil, de bedelaars en de daklozen? Waar waren de verkeersopstoppingen, de vervuilde lucht? En, hoewel er een enkel zwart en Aziatisch personage in voorkwam: waar waren de Fransen van Noord-Afrikaanse afkomst? Dit is niet Frankrijk, riepen Franse critici toen de eerste reeks gestreamd werd. We beginnen helemaal niet om elf uur ’s ochtends met werken! Als je denkt dat leven in Parijs er zo uitziet, riepen Amerikaanse expats die het konden weten, heb je het echt niet begrepen.

Net als Roxane Gay zit het publiek er niet mee: zelfs hier in Frankrijk, ondanks alle hoon, staat het tweede seizoen van Emily in Paris al weken in de top tien van meest gestreamde Netflix-shows. Er komen nog twee reeksen aan. Een guilty pleasure, noemen fans hun zwak voor Emily in Paris, iets waar je je eigenlijk voor hoort te schamen. Begrijpelijk, want zo’n beetje ieder plezier is tegenwoordig doortrokken van schuldgevoel. Vrijwel altijd is er een schaduwzijde: we weten te veel, we zijn ons bewust. We weten wie onze dure merkkleren in elkaar stikt, we kennen onze CO 2 -voetafdruk. We kunnen onze ogen niet sluiten voor privilege, ongelijkheid, gebrek aan representatie. Bij vrijwel alles wat je doet, vraag je je af of het verantwoord is. En of je het kunt verantwoorden aan anderen.

Pleasure is bijna altijd guilty.

Toen ik een keer in Parijs met een jonge kunstenaar een cocktail dronk in het fameuze Harry’s Bar, betrok zijn gezicht meteen toen hij het plastic rietje in zijn glas zag. Hij ging het keurig terugbrengen aan de bar.

Niet in Emily in Paris.

Why Does Emily in Paris Make People So Mad?, kopte Variety afgelopen maand. Mijn antwoord: omdat het schaamteloos blijmoedig is. De bekende stereotypen over Parijs en de Fransen – verslaafd aan romantiek, luxe en seks, komisch overtuigd van de superioriteit van de eigen cultuur, stug vasthouden aan tradities en gewoontes – worden niet genuanceerd, maar smakelijk uitvergroot. Geen enkele handeling van welk personage dan ook heeft sociale consequenties. Het leven zelf trekt geen diepe sporen, alles is licht en luchtig. Emily’s grootste probleem is dat ze (fantastische) seks gehad heeft met het woest aantrekkelijke vriendje van haar beste Franse vriendin.

Beeld uit de Netflix-serie Emily in Paris, over de avonturen van een jonge Amerikaanse vrouw – gespeeld door Lily Collins – die bij een marketingbedrijf in Parijs wordt gedetacheerd. Foto Stéphanie Branchu en Carole Bethuel/Netflix

Frankrijk mag dan hautain traditioneel zijn, de Fransen hebben wel hun ziel behouden, dat is de boodschap, hun diepgewortelde liefde voor zuiver genieten, van eten, schoonheid, liefde. Fransen zelf zijn licht bizar, en totaal niet pragmatisch, maar wel jaloersmakend authentiek.

Ironisch genoeg houdt juist die authenticiteit veel Fransen nu uit hun slaap. Het blijmoedige, romantische Frankrijk-beeld van Emily in Paris staat in schril contrast met het eindeloos doorzeurende declinisme van schrijvers als Michel Houellebecq en nationaal-populisten zoals de presidentskandidaat Éric Zemmour, het zompige narratief dat Frankrijk door immigratie, Europa en wokisme zijn ziel aan het verliezen is – of eigenlijk al verloren heeft. De verkiezingsretoriek op rechts – en links lijkt nauwelijks een rol te spelen – toont zich geobsedeerd door nationaal verval, bedreigde identiteit. Alles in het heden steekt gruwelijk af bij het glorieuze verleden.

En alles wordt als een teken aan de wand gezien. Toen een vandaal op 5 januari jl. in de basiliek van Saint-Denis, waar de Franse koningen begraven liggen, enkele vitrines aan diggelen sloeg en drie beelden (gipskopieën zonder veel waarde) omver gooide, twitterde Zemmour over de dader: „Het gaat niet alleen om een plundering van meesterwerken van gewijde kunst: hij heeft het hart verwond van tallozen die van onze beschaving houden. Hij is de barbarij, onze aartsvijand. Wij zijn het antwoord en we zullen ons onverzoenlijk tonen.”

Twee beelden van hetzelfde land, een van buiten en een van binnenuit. Twee fantasieën, de ene absurd luchtig en romantisch, de ander enkel duister en kwaadaardig.

Halverwege het tweede seizoen moet Emily haar romantische blik op Parijs verdedigen tegen een Engelse jongen, die het imago van de stad zwaar overschat vindt, overal hondenpoep, te dure restaurants en tourist traps. Het is allemaal fantasie, zegt hij.

Emily geeft geen krimp: „Volgens mij hangt alles af van hoe je ernaar wilt kijken.”

It’s a cute show.

Dit is de eerste aflevering van ‘Uit Parijs’, een rubriek waarin Bas Heijne vanuit Parijs over Frankrijk en de wereld schrijft.