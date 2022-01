Trump neemt gejoel voor lief en blijft pleiten voor vaccinaties

Terwijl zijn land door een nieuwe coronagolf gaat, heeft de Amerikaanse ex-president Donald Trump zich ontwikkeld tot warm pleitbezorger van de boosterprik. Hoewel hij er door zijn aanhang soms voor uitgejouwd wordt, pleit Trump in openbare optredens voor de vaccins die deels onder zijn bewind ontwikkeld werden. Deze week ging hij zover om Republikeinse partijgenoten die verzwijgen of ze hun derde prik al haalden ‘gutless’ (laf) te noemen.

Trump maakte zijn opmerking op OANN, een uiterst rechtse tv-zender die ook geregeld antivaxstandpunten uitdraagt. In het vraaggesprek stelde Trump dat „de vaccins wereldwijd tientallen miljoenen levens hebben gered”. Zelf had „hij absoluut geen enkele bijwerking” gehad van zijn oppepprik, bezwoer hij.

Trump zei zich te ergeren aan politici die desgevraagd vaag blijven of ze de booster hebben gehaald. „Het antwoord is ja, maar ze zeggen het niet, omdat ze laf zijn. Je moet het zeggen.” Inmiddels heeft 37 procent van de volwassen Amerikanen een boosterprik laten zetten.

‘Vrijheid’ belangrijker dan vaccins

Onder Republikeinse kiezers is de vaccinscepsis groot. Hun prikgraad ligt op 59 procent, fors lager dan onder Democraten (91 procent). Veel van Trumps partijgenoten durven niet hardop voor inenting te pleiten. Liever keren ze zich, onder het mom van ‘vrijheid’, tegen vaccinatie- of mondkapjesplichten die door Democratische gouverneurs en burgemeesters worden afgekondigd.

Een van de luidruchtigste vertolkers van dit sentiment is gouverneur Ron DeSantis van Florida, waar ook Trump sinds zijn vertrek uit Washington resideert. In voorjaar en zomer 2021 leidde DeSantis nog een campagne om vooral de omvangrijke gepensioneerde bevolking van zijn staat snel in te enten. Maar inmiddels zet hij Florida vooral als „vrijste staat van Amerika” op de kaart, waar geen enkele coronabeperking zou mogen gelden. In een dertig minuten lange State of the Union-rede die DeSantis maandag gaf, viel het woord ‘vaccin’ geen enkele keer.

De gouverneur van Trumps nieuwe thuisstaat noemt het een ‘privékwestie’ of hij de boosterprik heeft gehad. De ex-president leek dan ook op DeSantis te doelen met zijn klacht over ‘laffe’ politici. DeSantis wordt gezien als mogelijke running mate óf als concurrent van Trump bij de presidentsverkiezingen van 2024.

Sneller dan het licht ontwikkeld

Voor Trump is het antivaxsentiment binnen zijn partij pijnlijk. Verscheidene vaccins zijn ontwikkeld binnen ‘Operation Warp Speed’, een miljardenplan van zijn regering om farmaceuten ‘sneller dan het licht’ een werkbare coronaprik te laten uitvinden. President Biden prees zijn voorganger (en de wetenschap) kort voor Kerstmis nog voor die inspanning. Trump kon die lof zeer waarderen, zei hij op Fox News. „Het was geweldig dat hij dat deed. Het maakt veel mensen blij. Weet je, dit land moet door een helingsproces en dit kan zeker helpen.”

Zij die heel ziek worden en naar het ziekenhuis gaan, zijn degenen die hun vaccin niet nemen Donald J. Trump oud-president VS

Daags na deze loftuiting van zijn voorganger gaf Trump een opmerkelijk interview aan de rechtse opiniemaker en verklaard antivaxer Candace Owens. Hij verraste Owens door haar scepsis over vaccinatie te beantwoorden met een warm pleidooi voor inenting. „De vaccins werken, maar sommige mensen nemen ze niet. Zij die heel ziek worden en naar het ziekenhuis gaan, zijn degenen die hun vaccin niet nemen.”

Het komt Trump ook op kritiek te staan. Toen hij deze zomer tijdens een rally in Alabama inenting aanraadde, werd hij uitgejouwd. En toen hij eind december in een optreden in Dallas onthulde dat hij zijn booster al had gehaald, klonk er ook gejoel uit de zaal. „Dat is maar een klein clubje achterin”, zo zette de ex-president dit protest weg.

Hogere coronasterfte op rechts

Het tegengaan van vaccinscepsis kan ook electoraal voordeel bieden: kiezers in leven houden. Uit onderzoek, onder meer van radiozender NPR, blijkt dat de Republikeinse weerstand tegen vaccins niet zonder gevolgen blijft. In kiesdistricten waar Trump in november 2020 met 60 of meer procent van de stemmen won, lag de coronasterfte vorig jaar vanaf mei – toen de vaccins breed beschikbaar kwamen – ruim tweeënhalf keer zo hoog dan in andere gebieden. Partijvoorkeur is in de VS de sterkste statistische indicator om te voorspellen of iemand gevaccineerd is of niet, bleek eind vorig jaar uit onderzoek.