Tegenslag voor Zwitserse kaasmakers: gruyère mag in de VS worden gemaakt

Hoe Zwitsers is Zwitserse kaasfondue nog? In de Verenigde Staten luidt het antwoord straks: bijna niet meer. Voor één van de veelgebruikte kazen, emmentaler, geldt al langer dat het product niet noodzakelijkerwijs uit het Zwitserse Emmental hoeft te komen en dat ook buitenlandse makers de kaassoort mogen produceren. Een Amerikaanse rechter heeft nu eveneens een streep gezet door de bescherming van een andere populaire fonduekaas: gruyère.

Op Europese bodem geniet gruyère, de populairste kaas in Zwitserland, al jarenlang goede bescherming. Om voor gruyère door te kunnen gaan, moet een kaas aan strenge eisen voldoen: een ronde vorm, iets meer dan een halve meter in doorsnee, en tussen de 25 en 40 kilo zwaar. Ook moet de kaas een ivoorachtige kleur hebben en vijf maanden rijpen, en mag hij niet te veel kruimelen.

Om de niet al te zoute, fruitige smaak te bewaken, staan de koeien die melk leveren op een streng dieet. Zo mogen ze niet worden bijgevoerd met gedroogd kuilgras, maar wel met mais, haver of gehakselde biet – al geldt voor het laatste dat de knollen vers gesneden moeten zijn. Toch is het belangrijkste dat ze véél vers gras eten. Of specifieker: gras van de alpenweiden rond het gehucht Gruyères, niet ver van de Franse grens.

Sinds 2001 worden die 21 pagina’s aan eigenschappen bewaakt door een Zwitsers keurmerk, dat tegenwoordig appellation d’origine protégée (AOP) heet. In 2011 accepteerde ook de Europese Unie dat gruyère gebonden is aan een specifiek gebied – West-Zwitserland en een stukje oostelijk Frankrijk. Die regels strekken echter niet verder dan de grenzen van de 27 lidstaten.

Bescherming in de VS

In een poging ook in andere landen het alleenrecht te krijgen, zoals geldt voor roquefort, probeert de Zwitserse branchevereniging voor gruyèreproducenten al jaren bescherming in de VS aan te vragen. In 2011 deed de organisatie een verzoek om de merknaam ‘Le Gruyere’ vast te leggen, alleen voor Zwitserse kaas. Het Amerikaanse octrooibureau weigerde die aanvraag, omdat gruyère volgens die organisatie „een type kaas” is, met een „rijke en nootachtige smaak”, en geen kaas uit een bepaald gebied.

Via de rechter probeerde de branchevereniging alsnog haar gelijk te halen, waarna een rechtbank in Virginia zich over de kwestie boog. De uitspraak was vorige maand, maar werd pas deze week gepubliceerd. Het werd opnieuw een tegenslag voor Zwitserse kaasmakers: de gruyère die in de VS verkocht wordt, hoeft niet per se in Zwitserland gemaakt te worden. Alleen specifiek de soort die óók het AOP-keurmerk heeft, moet uit Zwitserland komen.

De rechter volgt daarmee het pleidooi van de verdediging, de Amerikaanse Raad voor de Zuivelexport. Die betoogde dat Amerikaanse fabrieken al sinds 1985 kaas maken die wordt verkocht als gruyère. Bovendien komt het grootste deel van de geïmporteerde gruyère niet uit Zwitserland of Frankrijk, maar uit Nederland en Duitsland.

Met andere woorden: de Amerikaanse consument kent gruyère al decennialang als een kaassoort, niet als kaas met een bepaalde afkomst. Het „begrip gruyère” is daarmee „generiek” geworden, oordeelt de rechter. En een generiek product kan niet als merk worden beschermd. Anders is dat bijvoorbeeld bij appenzeller, een derde type veelgebruikte fonduekaas. Dat is een geregistreerde merknaam en dus móét die kaas uit een van de twee Appenzell-kantons komen.

De branchevereniging voor gruyèreproducenten accepteert de uitspraak niet en gaat in beroep. „Met dit besluit kun je een kleine kaas maken, een grote, een harde of een smeerkaas en je kunt ze allemaal gruyère noemen”, aldus voorzitter Philippe Bardet tegen The New York Times. Bij een bezoek aan een gruyèremaker in de Amerikaanse staat Wisconsin proefde hij nog maar eens hoe onterecht dat is. „Dat was kaas, maar geen gruyère. Ik kan niet zeggen dat er géén smaak aan zat, maar hij was anders. Wat mij betreft zat er minder smaak aan.”