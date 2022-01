Syriër in Duitsland veroordeeld tot levenslang voor misdaden burgeroorlog

Een Syrische oud-kolonel en inlichtingenofficier is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange celstraf voor misdaden tegen de menselijkheid. Dat melden internationale persbureaus donderdag. Het gerechtshof in Koblenz acht de 58-jarige Anwar Raslan schuldig aan moord, marteling en het geven van opdrachten daartoe tijdens de Syrische burgeroorlog. Het strafproces is het eerste ter wereld dat werd gehouden op grond van zogeheten universele jurisdictie, waarbij het niet uitmaakt waar de misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd.

Raslan werkte tussen april 2011 en september 2012 in een gevangenis in de hoofdstad Damascus, waar de Syrische inlichtingendienst vermoedelijke oppositieleden vastzette. Volgens aanklagers hield Raslan hier toezicht op de „systematische en wrede marteling” van meer dan vierduizend gevangenen. De Duitse rechter houdt Raslan verantwoordelijk voor de dood van zeker 58 mensen en acht hem schuldig aan de moord op 27 gevangenen.

De advocaten van Raslan vroegen vorige week nog om vrijspraak, omdat hij zelf niemand gemarteld of gedood zou hebben en in 2012 naar de oppositie overgelopen zou zijn. In 2019 werd de Syriër gearresteerd in Duitsland, waar hij in 2014 asiel kreeg. Het proces tegen hem begon in april 2020. Een medeverdachte in het proces, Eyad al-Gharib, werd in februari vorig jaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor misdaden tegen de menselijkheid.

Naar de uitspraak werd reikhalzend uitgekeken door Syriërs die in de betreffende gevangenis vastgezeten hebben, of familieleden of vrienden hebben die na een verblijf in de strafinrichting verdwenen zijn. Het Syrian Network for Human Rights schat dat er tijdens de oorlog in Syrië meer dan 125.000 personen verdwenen zijn terwijl ze in handen waren van de Syrische overheid.

Lees ook: Eerst Assads strijder, nu asiel in Nederland