Rotterdam verzet zich fel tegen nieuwe vergunning olieboringen

Een aantal weken geleden vonden de bewoners van Charlois en aangrenzende wijken een postkaartje in de brievenbus. Geschrokken bewoners stuurden meteen berichten aan Stephan Leewis, vice-fractievoorzitter van GroenLinks in de Rotterdamse gemeenteraad. „Mij werd gevraagd of dit echt was, of een grap.”

Op het kaartje stond dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een aanvraag had ingediend om de oliewinning vanaf de mijnbouwlocaties aan de Korperweg en de Nijmegenstraat, op Zuid, voort te zetten en uit te breiden. Het gaat om een gebied dat loopt van Barendrecht tot Schiemond, met 70.000 woningen.

‘Zorgen en woede’

In dit gebied wordt sinds 1984 olie geproduceerd. Een NAM-woordvoerder zegt dat dit altijd zonder problemen verliep. „Er is geen enkel effect op de ondergrond vastgesteld in de zin van bodemdaling of bodemtrillingen, vervuiling van ondergronds of grondwater, op gebouwen of anderszins.”

Toch verzocht wethouder Arno Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, GroenLinks) deze week de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw, Hans Vijlbrief, per brief „vriendelijk doch dringend” de voorgenomen vergunning voor oliewinning niet af te geven. Want dit leidde tot „veel zorgen en woede” bij bewoners en raadsleden. Los van „de angst die er leeft voor mogelijke verzakkingen en bevingen” staat méér oliewinning haaks op de „ambitieuze klimaatdoelstelling” die de stad heeft, schrijft hij. Er zijn ook Kamervragen gesteld, die binnenkort worden behandeld.

Tot en met woensdag 19 januari kan nog bezwaar worden ingediend. In een online informatiebijeenkomst, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en waarbij de NAM ook aanwezig was, werden door bezorgde bewoners welgeteld 337 vragen gesteld. Groningen werd 85 keer genoemd. In de antwoorden kwam naar voren dat de omvang van het Rotterdam-veld en de winning zeer klein zijn vergeleken met Groningen. Ook wordt het seismisch risico – het gevaar op bevingen – als gevolg van de olieproductie van het Rotterdam-veld „verwaarloosbaar” geschat.

In de antwoorden op de informatiebijeenkomst staat wel dat „100% zekerheid, 100% veiligheid en 0% kans” niet bestaat, maar dat „op basis van alle onderzoeken en adviezen het niet aannemelijk is dat er schade als gevolg van de mijnbouwactiviteiten gaat ontstaan”.

Er werd bijna gelachen om de vergelijking met Groningen Feline Verbrugge begon een petitie

„Niemand wil in de schoenen van de Groningers staan”, zegt Feline Verbrugge, die in Oud-Charlois woont en mede-initiatiefnemer is van de petitie ‘Stop Oliewinning Rotterdam’. In Groningen leidde gaswinning tot veel bevingen. Op de bijeenkomst had zij het gevoel dat bezwaren niet serieus werden genomen. „Er werd bijna gelachen om de vergelijking met Groningen. De bodemdaling zou verwaarloosbaar zijn, maar je hebt geen absolute garanties.”

Verbrugge was in eerste instantie vooral verbaasd. „In de buurtapp vroeg ik wie op de hoogte was van de oliewinning, dat was niemand. Dat vond ik schokkend. Als burger voel je je best wel klein. Je hebt een enorme informatie-achterstand en krijgt stukken te lezen met termen waar je nog nooit van hebt gehoord.”

Bestaand veld

De door de NAM aangevraagde vergunning loopt tot en met 2050. „Ongelofelijk”, zegt vice-fractievoorzitter Leewis van GroenLinks . „Als land hebben we de terechte ambitie in 2050 klimaatneutraal te zijn. We moeten nu stoppen met aanboren van nieuwe velden, dit pas niet bij onze klimaatambities.”

Technisch gezien is het een bestaand veld. „Nieuwe technieken moeten winning stimuleren, dus wat mij betreft is dit een semantische discussie”, aldus Leewis. De woordvoerder van de NAM zegt dat vanuit het belang van de energietransitie de voorkeur moet worden gegeven aan fossiele brandstoffen uit eigen land boven de import van die brandstoffen.

Tot en met woensdag 19 januari kan nog bezwaar worden ingediend tegen de voorgenomen vergunning. Foto Delano de Klerk

Leewis vindt dit een vals argument. „De olie die wordt opgeboord, wordt gestookt. Als hier meer wordt geboord, gaan landen in het buitenland niet minder produceren. Dat argument zou alleen gelden als er internationale afspraken zouden zijn.”

GroenLinks Rotterdam is een petitie gestart die inmiddels ruim 1.600 keer is ondertekend. In de petitie wordt het kabinet opgeroepen geen vergunning te geven aan de NAM voor het uitvoeren van de olieboringen in Rotterdam.

Leewis stelt dat naast een potentieel effect op woningen, de boringen ook effect kunnen hebben op flora. „De consequenties voor de omgeving zijn groter dan de NAM doet voorkomen.”