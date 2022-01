Mijn tienerdochter en ik zijn enthousiaste kijkers van De slimste mens. We vinden het dan ook leuk om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven, om elkaar vervolgens verbaasd aan te kijken. „Dat jij dat wéét.” Soms krijg ik hierdoor onverwacht een kijkje in de denkwijze van een puber. Want wanneer de vraag in de finale luidt: „Wat weet jij van het bekken bij de mens?”, roept mijn dochter als eerste mogelijkheid: „Tongzoenen!”

