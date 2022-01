PvdA Rotterdam: ‘Schrap de ‘Rotterdamwet’, voer wettelijk recht op gelijke kansen in’

Wat als in Rotterdam na zestien jaar de politieke steun voor de omstreden ‘Rotterdamwet’ wegvalt? De landelijke wet om werkloze of overlastgevende woningzoekenden te kunnen weren uit probleemwijken om het leefklimaat te verbeteren. Een wet die indruist tegen het recht op vrije vestiging en tot discriminatie zou leiden.

„De kans is groot dat andere stadsbesturen zich er dan ook niet meer aan durven te branden – en dat is hopelijk het einde van de wet”, zegt de Rotterdamse PvdA-lijsttrekker Richard Moti (42), tevens wethouder voor werk en inkomen en het langjarige rijksprogramma om Rotterdam-Zuid te verbeteren, onder de titel Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

De lokale PvdA-fractie (5 van de 45 raadszetels) heeft de Rotterdamwet sinds de invoering in 2006 altijd gesteund. Maar nu trekt de coalitiepartij de steun in, maakt Moti bekend. De Rotterdamwet is een „paardenmiddel” dat „weinig effect” heeft gehad en „zorgt voor uitsluiting”, schrijft Moti in een notitie.

„Het wordt heel spannend of er na de gemeenteraadsverkiezingen in maart in Rotterdam nog politiek draagvlak voor de wet is”, zegt Moti. „De PvdA was de enige linkse partij die de wet nog steunde.” Links en rechts zijn ongeveer even groot in de huidige Rotterdamse raad.

De Rotterdamwet wordt in Nederland beperkt toegepast. Medio 2020 werd de wet gebruikt door negen gemeenten voor zo’n 50.000 woningen, waarvan 37.600 in Rotterdam. Woningzoekenden in deze gebieden worden gescreend op bijvoorbeeld hun inkomen, politiegegevens of moeten een verklaring omtrent het gedrag inleveren. Een klein deel, 3 tot 6 procent, werd afgewezen volgens onderzoek van bureau RIGO. In Rotterdam ging het in 2018-2019 om 148 personen.

De lokale PvdA zou de Rotterdamwet willen vervangen door een landelijke ‘Wet gelijke kansen’. „Om het recht op goed onderwijs, betaald werk, toegankelijke huisvesting en een gezonder leven te verankeren”, zegt Moti. De landelijke PvdA omarmt dit idee en gaat kijken of een initiatiefwet haalbaar is.

Met „dwingende afspraken” voor scholen wil de PvdA bijvoorbeeld het lerarentekort in achterstandswijken aanpakken. De fractie pleit voor gesubsidieerde ‘basisbanen’ en kleine sociale werkplaatsen in wijken. Nieuwbouw moet goedkoper worden, als de gemeente de grond onder eigen woningen in erfpacht gaat uitgeven, in plaats van verkopen.

Is uw kritiek op de Rotterdamwet niet gewoon verkiezingsretoriek? In het coalitieakkoord [van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA, CU-SGP] in Rotterdam staat al dat een belangrijk deel van de wet niet wordt verlengd: artikel 8 om werklozen te weren uit wijken.

„Zeer zeker niet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die tekst in het coalitieakkoord vooral is ingegeven door GroenLinks. De PvdA heeft de Rotterdamwet altijd gesteund en het voordeel van de twijfel gegeven. Maar de wet heeft binnen de partij wel altijd lastig gelegen en tot veel discussie geleid. Na zestien jaar moet je effecten van zo’n ingrijpende wet kunnen zien. Die zien we onvoldoende, dus zeggen we: schaf de wet af.”

Twaalf van die zestien jaar zat de PvdA in het college van B en W, en heeft de PvdA uitvoering gegeven aan de Rotterdamwet. Waarom?

„Omdat we vonden dat er wat moest gebeuren in die wijken. Het recht op vrije vestiging wil je niet zomaar beperken, maar soms is dat nodig.”

UvA-onderzoekers hebben in 2015 al vastgesteld: de Rotterdamwet werkt niet, of er is in ieder geval geen aantoonbare verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in deze wijken. Waarom trekt de PvdA pas zeven jaar later de steun in?

„Er zijn meerdere rapporten verschenen en geen van die onderzoeken zegt in mijn ogen duidelijk: de wet werkt níét, of de wet werkt wél. Soms zag je minder mensen in de bijstand, maar tegelijkertijd meer werkende armen in een gebied.”

U bent nu vier jaar wethouder voor het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De Rotterdamwet is een wezenlijk onderdeel van dit rijksprogramma. Neemt u met dit standpunt afstand van uw eigen beleid?

„Nee, want ik vind het geen wezenlijk onderdeel van het programma. De wet bestond al vijf jaar voor het programma, en de kern van het NPRZ is juist investeren: deze collegeperiode 260 miljoen euro extra in scholen, werkgelegenheid en leefbaarheid.”

De wet wordt vijf keer genoemd in het uitvoeringsplan tot 2022.

„Ja, heel veel dingen die op Rotterdam-Zuid plaatsvinden, worden genoemd in het NPRZ-programma.”

De Rotterdamwet heeft geleid tot ‘uitsluiting’, schrijft u in uw notitie. De Raad van State waarschuwde in 2005 al voor het risico van indirecte discriminatie. Heeft de wet volgens u discriminerend gewerkt?

„De Rotterdamwet heeft gediscrimineerd op basis van inkomen, dat durf ik wel te stellen. Maar op basis van afkomst, dat durf ik niet te stellen.”

In de praktijk zijn door de Rotterdamwet vooral Rotterdammers van kleur zonder inkomen benadeeld.

„Zeker. We weten ook dat in Rotterdam meer mensen van kleur een lager inkomen hebben, of geen inkomen. Maar als tante Truus geen inkomen heeft, wordt ook haar huisvesting geweigerd. Kleur is niet doorslaggevend voor de wet.”

Wat vindt de landelijke PvdA? Het bestuur zette vorig jaar een streep door een amendement om intrekking van de Rotterdamwet in het verkiezingsprogramma te zetten.

„Ik heb meegeschreven aan dat verkiezingsprogramma. Er staat ook niet in dat we vóór de Rotterdamwet zijn. Er was inderdaad een amendement voor intrekking, maar dat voegde weinig toe. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb die vraag in het overleg met de landelijke PvdA nooit zo scherp gesteld. Dat is misschien een manco.”

Ja, ook de landelijke PvdA is nu voor intrekking van de Rotterdamwet, en vervanging door een Wet gelijke kansen, zegt Tweede Kamerlid Barbara Kathmann, tot vorig jaar wethouder voor wijken in Rotterdam, later aan de telefoon. Maar eerst wil de PvdA bij de Raad van State toetsen of een initiatiefwet voor het recht op gelijke kansen „realistisch” is, zegt Kathmann: „De vraag is, dat weet ik echt nog niet, of dat kan en hoe. Het kan zijn dat de Raad van State zegt: dat zou een lokale inspanningsverplichting moeten zijn – waardoor je dan als rijksoverheid verplicht wordt gemeenten middelen te geven.”

Een recht op gelijke kansen: hoe zou je dat kunnen meten en toetsen?

„Dat verschilt per onderwerp”, zegt Moti. „Voor scholen heb je tegenwoordig een ‘schoolweging’ met scores van twintig tot veertig om het niveau van leerlingen te wegen. Dan kun je kijken: waar is het lerarentekort, of de omvang van de klassen, het grootst? Op die manier kun je mensen en middelen gaan spreiden.”

Er wordt in Rotterdam al járen gepraat over bonussen voor, en spreiding van leraren op Zuid. Dat heeft allemaal niet gewerkt. Wat wel?

„Een van de dingen die we voorstellen om gelijke kansen te creëren, zijn sancties. Moeilijke scholen die structureel meer vacatures hebben, of consequent niet bevoegde leraren inzetten wegens personeelstekorten – ook in Crooswijk of Delfshaven – krijgen bijvoorbeeld geen voorrang voor nieuwe schoolgebouwen. Scholen die wel meewerken aan kansengelijkheid belonen we met voorrang.”

De PvdA pleit voor ‘recht op werk’. Hoe is dat te garanderen in een vrije arbeidsmarkt met werkloosheid?

„Met ‘basisbanen’ in wijken die deels gesubsidieerd zijn. Als iemand tien jaar lang in de bijstand zit, blijft dat zonder hulp waarschijnlijk zo tot AOW-leeftijd. Je kunt tegen werkgevers zeggen: u krijgt van de gemeente dat geld voor die uitkering, als u zelf geld bijlegt om deze persoon in dienst te nemen. We hebben er al kleinschalig mee geëxperimenteerd en het levert nuttige banen in wijken op: mensen die bewoners helpen formulieren in te vullen, iemand die vrijwilligers coördineert die boodschappen doen voor ouderen.”

Hoe groot acht u het politieke draagvlak voor een Wet gelijke kansen in een tijd waarin de VVD verreweg de grootste partij is?

„Het besef dat de tweedeling in de samenleving groter wordt, is er bij het kabinet. In het nieuwe regeerakkoord gaan een aantal strofen over kansengelijkheid. Alleen, het is wel zaak er echt werk van te maken.”

Rotterdamwet Drie artikelen De ‘Rotterdamwet’ uit 2005 heet voluit de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek. De wet wordt (deels) toegepast in een paar gemeenten, voor in totaal enkele tienduizenden woningen, waaronder Rotterdam, Zaanstad, Den Bosch, Schiedam en Capelle aan den IJssel. De wet is per gebied vier jaar geldig en moet dan verlengd worden. In Rotterdam werd de wet in 2006 voor het eerst toegepast – vandaar de bijnaam. De wet werd van kracht in Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois, Tarwewijk en Bloemhof: latere ‘focuswijken’ van het rijksprogramma om Rotterdam-Zuid te verbeteren (NPRZ). In 2021 werd de Rotterdamwet grotendeels teruggebracht tot 55 straten. De Rotterdamwet heeft drie artikelen om huisvesting in gebieden te kunnen weigeren. Volgens artikel 8 moeten woningzoekenden minimaal zes jaar in de regio wonen en een inkomen hebben. Artikel 9 regelt voorrang voor woningzoekenden met „sociaal-economische kenmerken”. Artikel 10 is er om mensen te weren die criminaliteit of overlast kunnen verergeren.

CV Richard Moti Richard Moti (Rotterdam, 1979) is sinds 2018 PvdA-wethouder voor werk, inkomen, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid en EU-migranten. Hij studeerde werktuigbouwkunde in Delft. Tussen 2007 en 2018 werkte Moti als vakbondsbestuurder bij de FNV. In 2013 was hij wethouder financiën, dienstverlening en organisatie in Rotterdam.