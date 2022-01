Rutte bespreekt gas en Oekraïne met Scholz in Berlijn

Tegen het decor van een militaire erehaag en het Bondsdaggebouw stapte premier Mark Rutte donderdagmiddag in Berlijn uit zijn dienstauto, waar hij eerst omzichtig zijn bril schoonpoetste voor hij een grijzende kanselier Scholz aan de andere kant van de rode loper met een vuiststoot begroette. Rutte is de eerste buitenlandse gast die Olaf Scholz, in december als kanselier werd beëdigd, ontving. Voor Rutte, net drie dagen weer officieel in het ambt, is het ook zijn eerste buitenlandse reis als hoofd van Rutte IV.

Sociaaldemocraat Scholz, die zijn coalitieakkoord met Groenen en de liberale FDP in elf weken beklonk, zei met oog op de moeizame regeringsvorming in Nederland te verwachten dat de „grondige onderhandelingen” van „Mark Roette” en zijn coalitiepartijen tot „excellente resultaten” zou leiden.

Enkele van die resultaten zullen de Duitsers evenwel niet kunnen bekoren. Zoals het voornemen van de Nederlandse regering om twee nieuwe kerncentrales te bouwen, terwijl Duitsland komend jaar de laatste drie overgebleven kernreactoren sluit. In Duitsland geldt atoomenergie, anders dan in Nederland of Frankrijk, niet als een duurzame bron. De Duitse energievoorziening is daarentegen langer afhankelijk van gas en kolenverbranding.

Gevoelige kwestie

Over het verzoek van de provincie Groningen om Duitsland te vragen af te zien van meer Nederlands gas, zei Rutte met Scholz te hebben gesproken. Groningen vreest door de grote vraag van Duitsland de gasproductie te moeten opschroeven. Maar hoewel het „een gevoelige kwestie is”, aldus Rutte, „vanwege de aardbevingen en omdat we zo snel mogelijk van het gas af willen”, is het uiteindelijk een zaak voor de twee ministers van economie, vonden beide regeringsleiders. „Ieder land kan zijn eigen weg kiezen” om klimaatneutraal te worden, zei Scholz.

Een ander thema hoog op de agenda was de troepenopbouw aan Russische zijde van de Oekraïense grens. Scholz onderstreepte dat alle gesprekskanalen moeten worden ingezet om escalatie te voorkomen, en ook het gesprek tussen Frankrijk, Duitsland, Oekraïne en Rusland gevoerd moet worden. Rutte zei dat er „ook nagedacht moet worden over sancties”, mocht het toch tot escalatie komen. Bovendien moet „Europa speler zijn, geen speelveld”, aldus Rutte.