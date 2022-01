Ridouan Taghi werkte vanuit EBI aan drie ontsnappingsscenario’s

Ridouan Taghi is vanaf maart 2021 bezig geweest met het organiseren van een uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij werkte aan drie verschillende scenario’s om te ontsnappen. Dat blijkt uit dossierstukken van het onderzoek naar zijn neef Youssef die NRC heeft ingezien. Youssef heeft tot zijn aanhouding op 8 oktober in de EBI gewerkt als advocaat voor Taghi.

Uit de stukken blijkt dat in opdracht van Ridouan Taghi is gewerkt aan drie scenario’s voor zijn ontsnapping. Twee daarvan hadden moeten worden uitgevoerd door getrainde professionals, zo blijkt uit een bericht van Taghi, die sinds eind 2019 in de EBI zat. „Het moet op navy sealsmanier. Je denkt te makkelijk echt”, meldt Taghi in een bericht aan ene Jim. Youssef moest dat in opdracht van Ridouan doorgeven.

Youssef maakte daarvoor foto’s met zijn iPad van door Taghi met de hand geschreven berichten. Die foto’s, zo stelt de politie, werden vermoedelijk doorgegeven via Signal, een app die berichten versleuteld verstuurt. Youssef had daarvoor een speciale telefoon gekregen.

Op de iPad van Youssef zijn 69 foto’s aangetroffen „van chats met verschillende contacten uit de criminele organisatie van Ridouan Taghi waarmee werd gecommuniceerd”, volgens de politie. Het is niet duidelijk wie die contacten precies zijn.

Harddrugs

Youssef T. wordt naast de gewelddadige uitbraakpoging van zijn neef Ridouan ook verdacht van betrokkenheid bij handel in harddrugs en witwassen. Volgende week donderdag staat een eerste openbare behandeling gepland waarbij de rechtbank de voortgang van het onderzoek zal bespreken.

Een van de onderwerpen die daar aan de orde komt, is de vraag of Youssef zich kan beroepen op zijn verschoningsrecht. Hij heeft verklaard dat hij bereid is alle vragen te beantwoorden als zijn neef Ridouan Taghi hem ontslaat van de geheimhoudingsplicht die hij als advocaat heeft ten opzichte van zijn cliënt Ridouan Taghi.

Voor zover bekend heeft Ridouan Taghi nog geen vragen over deze zaak beantwoord. Het Openbaar Ministerie stelt, volgens het dossier, dat Youssef vrij is te verklaren en zich niet meer kan beroepen op zijn geheimhoudingsplicht jegens zijn cliënt Ridouan Taghi nu hij zelf verdachte is.

Bevrijdingsactie

De politie vermoedt dat een gewelddadige bevrijdingsactie – codenaam Bios – had moeten plaatsvinden bij de EBI in Vught of bij de extra beveiligde ‘bunker’, de rechtszaal in Osdorp waar de Marengo-zaak wordt behandeld. Dat waren twee mogelijke scenario’s. Voor het derde – codenaam Mega Mindy – moest informatie worden vergaard over vier medewerkers van de EBI in Vught bij de Belastingdienst. Het vermoeden is dat zij zouden worden „gegijzeld” met de intentie om Taghi vrij te krijgen.

Tijdens een besloten zitting van de Amsterdamse rechtbank in oktober heeft Youssef zijn rol in de zaak bekend. „Ja, ik geef toe dat ik boodschappen vanuit de EBI naar buiten heb gebracht”, zo heeft Youssef geantwoord, aldus het proces verbaal van de zitting. Hij stelt ook dat hij de mensen voor wie die boodschappen bestemd waren niet kent. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of Youssef onder druk is gezet, antwoordt hij: „Laat ik het zo zeggen, ik heb dit niet uit vrije wil gedaan. Ik heb niet op school gezeten en ben geen advocaat geworden om als boodschappenjongen te fungeren.”

Uit het dossier blijkt dat Youssef vier namen van medewerkers van Ebi moest doorgeven. Maar op 5 oktober blijkt uit een bericht op de iPad van Youssef, dat de verstuurder van dat bericht de namen van de vier mannen niet heeft ontvangen. Na het lezen van dat bericht schrijft Ridouan: „Haha, Je hebt die 4 namen nooit doorgegeven. En je hebt niet al mijn privébrieven verstuurd!”

In een schrift van Youssef wordt een bericht gevonden waaruit blijkt dat hij dat vermoedelijk niet heeft gedaan „vanwege Jaouad.” Volgens de politie wordt hier mogelijk gedoeld op Jaouad F., een zoon van een zus van Ridouan Taghi. Hij is diezelfde week aangehouden in Marokko. Uit het dossier kan worden afgeleid dat Jaouad werkte voor Ridouan Taghi.

Tijdens een verhoor bij de politie heeft Youssef verklaard dat „hij begrijpt dat het verschrikkelijk is voor deze mensen”. En dat „de namen van die mensen nooit zijn doorgegeven” en dat zij niet „door zijn toedoen in gevaar zijn gekomen”.

Peter R. de Vries

Het onderzoek naar Youssef is in een stroomversnelling gekomen na de moord op Peter R. de Vries in juli vorig jaar. Een onderzoeksrechter in Amsterdam heeft op 29 juli 2021 toestemming gegeven voor het plaatsen van afluisterapparatuur op basis van een vordering van het Openbaar Ministerie waarvan de precieze inhoud niet bekend is. Het gaat hier om een bijzondere beslissing, omdat het contact tussen een verdachte en zijn advocaat in principe vertrouwelijk is.

Op basis van de eerste afgeluisterde gesprekken die in augustus zijn opgenomen, heeft de onderzoeksrechter geoordeeld dat „het fluisteren, schrijven en krassen op papier” duidt „op communicatie die voor anderen verborgen moet blijven”. Mede op basis daarvan heeft de onderzoeksrechter geoordeeld dat het afluisteren van Youssef „gerechtvaardigd is”. Daarna is het afluisteren doorgegaan en zijn ook camera’s geplaatst. In totaal zijn negen gesprekken met succes afgeluisterd en opgenomen. Drie daarvan zijn telefoongesprekken, de andere zes zijn gesprekken in de EBI.