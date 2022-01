Provinciale Staten Groningen willen dat kabinet afziet van extra gaswinning

De Provinciale Staten van Groningen willen dat het nieuwe kabinet het voornemen om extra gas te winnen terugdraait. Dat blijkt uit een woensdag ingediende motie die in een spoeddebat van de Statenfracties op grote steun kon rekenen; 40 van de 42 statenleden stemden voor. Draait het Rijk het besluit over extra gaswinning niet terug, dan wil de provincie dat de opbrengsten daarvan naar de Groningers in het aardbevingsgebied gaan. Ook eisen de Provinciale Staten dat er een wettelijke einddatum komt waarop de gaskraan van het Groningerveld definitief dichtgaat.

De provincie wil dat het kabinet er alles aan doet om Duitsland, dat een grote vraag heeft naar Nederlands gas, ervan te overtuigen op andere manieren aan gas te komen. Daarnaast roepen de Provinciale Staten het kabinet op ervoor te zorgen dat de bouw van een stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek, die buitenlands gas geschikt moet maken voor binnenlands gebruik, sneller verloopt.

Ook de Groningse gemeenteraad stemde woensdagavond in met een motie tegen de extra gaswinningplannen van het kabinet. De raad noemde de plannen daarin unaniem „onacceptabel”.

Vertraging grootgebruikers

De spoeddebatten volgden op de bekendmaking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat er dit jaar waarschijnlijk twee keer zoveel gas uit Groningen nodig is als verwacht. Dat komt volgens toenmalig demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken, VVD) doordat de stikstoffabriek die de vervanger moet worden voor het Groningerveld later klaar is dan gepland. Ook is de vraag naar Nederlands gas vanuit Duitsland hoger dan verwacht.

Uit een overdrachtsdocument van Economische Zaken aan de nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief (D66) bleek woensdag dat Nederlandse grootverbruikers langer dan voorzien gebruik moeten blijven maken van Groningse gas. De grootverbruikers, waaronder Eneco en Uniper, moeten uiterlijk 1 oktober van dit jaar van het gas uit Groningen af, maar volgens Het Financieele Dagblad halen hoogstwaarschijnlijk vier en mogelijk zes van de negen grootverbruikers die wettelijk vastgestelde einddatum niet. De vertraging komt volgens de Gasunie Transport Services (GTS) door trage vergunningstrajecten en verlate wetgeving.