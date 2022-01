Pieter Elbers vertrekt volgend jaar als topman van KLM

Pieter Elbers vertrekt volgend jaar als topman van luchtvaartmaatschappij KLM. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt. Zijn huidige tweede termijn loopt per 1 mei 2023 af en de raad van commissarissen van KLM zegt „na goed overleg” met Elbers te hebben „vastgesteld” dat hij niet voor een derde termijn zal blijven. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger wordt.

Waarom Elbers niet aanblijft als topman is niet bekendgemaakt. Hij werkte dertig jaar voor KLM. Elf jaar zat hij in de directie, waarvan hij acht jaar ceo was. Cees ’t Hart, voorzitter van de raad van commissarissen van KLM, stelt dat Elbers een „een enorme staat van dienst en betekenis” binnen het bedrijf heeft.

Lees ook: KLM-topman Pieter Elbers probeert positief te blijven ondanks recordverlies en ‘ernstige situatie’

Crisis

Het leiderschap van Pieter Elbers valt daarmee ook uiteen in de periode voor en tijdens corona. In de tijd voor de pandemie heeft Elbers KLM uit een moeilijke periode geloodst waarin het was beland onder zijn voorganger Camiel Eurlings. Elbers heeft sterk gesneden in de kosten. Dat leidde ertoe dat KLM de grootste verdiener bleef binnen Air France-KLM. In 2018 haalde de Nederlandse maatschappij vier keer zoveel winst als Air France, in 2019 drie keer zoveel. KLM vervoerde in 2019 een recordaantal van 35 miljoen passagiers.

2019 was ook een roerig jaar voor KLM. Het Nederlandse bedrijf vierde het honderdjarig bestaan - het is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog vliegt onder de huidige naam. Maar KLM belandde ook in een ruzie met de holding in Parijs over de herbenoeming van Elbers. Hij trotseerde de pogingen van topman Ben Smith om KLM meer in te lijven. Steun kreeg Elbers van minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) die in februari 2019 in het geheim een groter aandelenbelang opbouwde in Air France-KLM. Dat belang verwaterde in 2021 doordat de Franse staat wel opnieuw investeerde in de maatschappij, maar Nederland daar vanaf zag.

Tijdens de coronacrisis heeft Elbers het bedrijf overeind gehouden. Met een klein groepje leidinggevenden verzorgde Elbers het crisismanagement vanaf de bovenste etage van het KLM-kantoor in Amstelveen toen het internationale vliegverkeerd in het voorjaar van 2020 abrupt tot stilstand kwam. In 2020 schreef moederbedrijf Air France-KLM een recordverlies van 7,1 miljard euro – bijna 20 miljoen euro per dag. De omzet (11,1 miljard euro) lag 59 procent lager dan een jaar eerder.

Elbers kwam aan het begin van de crisis zelf in opspraak, omdat het bedrijf aanvankelijk van plan was zijn bonus – bovenop zijn reguliere salaris van zo’n 520.000 euro – te verhogen, terwijl het vliegverkeer plat lag. In 2021 bleek dat KLM vanwege de pandemie uiteindelijk zo’n zesduizend banen moest schrappen. KLM zag uiteindelijk af de bonus voor Elbers.

Lees ook: KLM nam door de pandemie afscheid van 6.000 collega’s. Maar welke?

Verduurzaming

Elbers onderhandelde met de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat over financiële steun voor de noodlijdende maatschappij. Dat verliep voorspoedig - KLM kreeg 3,4 miljard euro steun - maar leidde in oktober en november 2020 tot een conflict met de vakbonden over aangepaste looneisen.

Ondertussen zag Elbers het sentiment ten aanzien van de luchtvaart veranderen. De glamour van het vliegen verdween, de kritiek op CO₂-uitstoot en andere overlast klonk steeds luider. Tijdens zijn leiderschap deed het woord ‘vliegschaamte’ zijn intreden. Donderdag werd bekend dat Milieudefensie onder meer KLM wil aanklagen in een poging het bedrijf de CO₂-uitstoot te laten verminderen.

Minder vliegen om de impact op het klimaat te verkleinen, vindt Elbers niet de oplossing an sich, zei hij vorig jaar in een interview met NRC. Maar het is ook geen taboe meer. Liever zoekt de KLM-topman het in technologische ontwikkelingen om bijvoorbeeld de CO₂-uitstoot van zijn vliegtuigen te verkleinen. De opmerkelijke keuze voor Airbus - dat een deel van de Boeing-vloot van KLM gaat vervangen - is ook mede ingegeven door de lagere uitstoot van de Airbus-toestellen. De introductie van deze toestellen laat Elbers grotendeels aan zijn opvolger.

Lees ook: Hoe moet de luchtvaart duurzamer? KLM-topman Pieter Elbers aan het woord