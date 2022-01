Onderzoeksraad voor Veiligheid heropent onderzoek naar mortierongeluk Mali

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft donderdag bekendgemaakt een onderzoek te heropenen naar een ongeluk met een mortiergranaat die vroegtijdig ontplofte tijdens een missie in Mali. Twee Nederlandse militairen kwamen daarbij in 2016 om het leven, een derde raakte zwaargewond. In 2017 concludeerde de raad al dat het ministerie van Defensie „ernstig tekort is geschoten” bij het ongeluk, maar het OM besloot niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging van individuele medewerkers. De OVV wil nu onderzoeken of er relevante nieuwe feiten zijn.

Directe aanleiding voor het besluit van de raad zijn „vragen van het radioprogramma Argos”, dat in september een uitzending maakte over hoe het kon dat er nooit strafrechtelijk onderzoek naar Defensie is uitgevoerd na het ongeluk. Daarnaast wil de onderzoeksraad inzage krijgen in een tot nu toe onbekend onderzoek van de Koninklijke Marechaussee. Het OVV zegt met de heropening haar eigen kwaliteit te willen bewaken.

Het OM besloot ongeveer een jaar geleden niet over te gaan tot strafrechtelijke vervolging, ondanks een vernietigende conclusie van de OVV in haar eerste rapport. Daar stond in dat „het belang van munitieveiligheid en goede medische voorzieningen ondergeschikt is geraakt aan de voortgang van de missie in Mali”. Uit de technische onderdelen van het onderzoek bleek dat de per ongeluk ontplofte granaat zwakke plekken had, waardoor binnengedrongen vocht het ontstekingsmechanisme had aangetast.

Rapport van de Koninklijke Marechaussee

Ook de Koninklijke Marechaussee deed destijds onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar kwam niet tot exact dezelfde conclusie als de OVV, staat in de verklaring van de raad van donderdag. Het OM vond daarom ook dat de directe oorzaak van de vroegtijdige ontploffing van de granaat „niet onomstotelijk vast was komen te staan”, waardoor niet kon worden bepaald of het ongeluk gevolg was van „handelen of laten van één of meerdere personen”.

Naar aanleiding van de zaak trad toenmalige minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) af in een debat over het OVV-rapport. Ze noemde het overlijden van de twee militairen onverteerbaar. „Het is mijn verantwoordelijkheid en die neem ik ten volle.” Naderhand zei ze dat het rapport in die beslissing doorslaggevend was.

Lees ook een interview met voormalig OVV-voorzitter Tjibbe Joustra: ‘Voortgang missie in Mali woog zwaarder dan veiligheid militairen’