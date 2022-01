Omar Mollo: ‘Ik heb volop plannen. Mijn muziek is mijn leven’

Waar veel musici door corona geplaagd worden door steeds weer leeggeveegde agenda’s, kreeg de sinds vijf jaar in Amsterdam wonende Argentijnse tangozanger en -gitarist Omar Mollo (71) in oktober nog slechter nieuws te verwerken: zijn verzoek om financiële coronabijstand werd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gepareerd met het bericht dat zijn verblijfsvergunning wordt ingetrokken, ook al heeft hij tevens de Spaanse nationaliteit. Blijven mogen hij en zijn Argentijnse echtgenote alleen als ze geen financiële bijstand aanvragen.

Hoe gaat het met u?

„Deze pandemie is geen fijne tijd. Maar af en toe heb ik nog concerten gegeven. In Nederland maar ook in Rusland, Oostenrijk en Estland. Ik heb vorig jaar zelfs nog een cd opgenomen. Op een gegeven moment was ons spaargeld op. Op advies van onze boekhouder en bank heb ik toen voor het eerst van mijn leven financiële hulp gevraagd bij de overheid. Vervolgens ontvingen we een brief van de IND dat onze verblijfsvergunning wordt ingetrokken.”

‘Niets is gebleken van een grote mate van integratie in de Nederlandse samenleving’, schreef de IND. En: ‘Het is in het belang van de Nederlandse overheid dat vreemdelingen geen last zijn voor het economisch welzijn van het land. U moet Nederland binnen vier weken verlaten.’

„We waren geschokt. Als Argentijnen zijn we juist zo gelukkig in Nederland. Sinds 2004 komen we hier met grote regelmaat en sinds vijf jaar wonen we er.”

Wat gaat er goed, wat niet?

„Ik waardeer het dat in Nederland de vrijheid van eenieder wordt gerespecteerd. Hier word je gewaardeerd om wie je bent en niet om wat je bezit. We hebben fantastische Hollandse vrienden die ons ook nu helpen. We voelen ons heel geïntegreerd. Hier heb je rechten en plichten, in Argentinië alleen plichten. Nu worden onze mensenrechten geschonden. Het doet denken aan de tijd van de junta in Argentinië in 1976. We wilden alleen voor een paar maanden bijstand om deze ongekende crisis door te komen. Ik ben geen delinquent.”

Wat is je grootste zorg?

„We hebben beroep aangetekend tegen de uitzetting. En vrienden hebben een benefietconcert georganiseerd. Zondagmiddag speel ik samen met muzikanten in Bussum. Het concert is via een livestream te volgen en tickets zijn verkrijgbaar middels een donatie. De teller staat al op zo’n zevenduizend euro. Onze advocaat Sofie de Schutter schat dat we met 10.000 euro de IND kunnen overtuigen dat we geen beroep zullen doen op publieke middelen en dan alsnog mogen blijven.”

Hoe wordt 2022 een beter jaar dan 2021?

„Wanneer we blijven, hoop ik op een aanstelling als docent bij Codarts, het Conservatorium van Rotterdam. Ik heb volop plannen. Mijn muziek is mijn leven.”