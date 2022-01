Nigeria heft Twitterverbod na zeven maanden op

Na zo’n zeven maanden mogen de ruim 200 miljoen Nigerianen weer gebruikmaken van Twitter. In de nacht van woensdag op donderdag werd het verbod op het sociale medium in het land met de grootste bevolking van Afrika opgeheven.

Twitter was in Nigeria sinds 5 juni niet meer toegankelijk. Telecombedrijven blokkeerden het platform in opdracht van de autoriteiten, nadat Twitter twee dagen eerder een bericht had verwijderd van de Nigeriaanse president Buhari. Die had afscheidingsbewegingen in de regio Biafra, in het zuidoosten van het land, gedreigd met geweld. Volgens Twitter was die tweet in strijd met de gebruikersvoorwaarden van het sociale netwerk.

Volgens informatieminister Lai Mohammed vonden op het netwerk „ondermijnende activiteiten” plaats.

Het in Nigeria populaire platform was de autoriteiten al langer een doorn in het oog. Twitter speelde een belangrijke rol bij de felle protesten van met name jongeren tegen politiegeweld in 2020. De hashtag #EndSARS, naar de zwaarbewapende politie-eenheid, was vaak trending op Twitter, en toenmalig topman Jack Dorsey van het bedrijf sprak zijn steun voor de campagne uit en riep zelfs op tot donaties. Het zal wellicht ook niet geholpen hebben dat Twitter twee maanden voor het verbod aankondigde zijn Afrikaanse hoofdkantoor te willen openen in Ghana, een belangrijke concurrent van Nigeria als techhub in Afrika.

Concessies

Volgens het Nigeriaanse ministerie van Communicatie heeft Twitter onder meer beloofd om zichzelf als bedrijf in Nigeria te registreren, een aanspreekpunt voor de autoriteiten aan te stellen, en aan zijn belastingverplichtingen te voldoen. Twitter ging in een verklaring niet op die concessies in, en zei alleen dat het blij was dat het platform in Nigeria weer toegankelijk is.

Overigens werd Twitter de afgelopen maanden nog steeds veel gebruikt via VPN-verbindingen, ondanks een dreigement van minister Abubakar Malami van Justitie om mensen te vervolgen die het verbod omzeilden. NITDA, het overheidsagentschap dat verantwoordelijk was voor handhaving van het verbod, toonde zich blij met het besluit. „WE ZIJN TERUG!” twitterde het donderdag opgetogen in kapitalen.