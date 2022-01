Na twee jaar verdient ook de jeugd wat solidariteit

Alles went, en dus blijkbaar ook een derde lockdown. Er zijn sinds deze laatste lockdown op 17 december werd afgekondigd weinig demonstraties tegen de vrijheidsbeperkingen geweest. En áls het nieuwe kabinet vrijdag weer aankondigt dat de winkels, kappers, cafés, theaters en sportscholen dicht moeten blijven, dan zal een deel van de bevolking dat waarschijnlijk kalm aanhoren.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

En toch sluimert het ongenoegen over de maatregelen tegen verspreiding van het virus en over de proportionaliteit ervan. De sector die zich deze week in ernstige bewoordingen uitlaat is het hoger onderwijs. In een brandbrief aan het OMT, woensdag, schrijven universiteiten, hogescholen, MBO’s, studentenbonden en de vereniging van psychiaters dat alle onderwijs zo snel mogelijk open moet gaan. Niet alleen de basis- en middelbare scholen, zoals deze week gebeurde, maar alles. De psychische en onderwijskundige schade die jongeren oplopen door bijna twee jaar gedwongen thuis te zitten, is een hoge prijs geworden voor virusbestrijding.

Solidariteit is één van de pijlers waar het coronabeleid al bijna twee jaar op is gebaseerd: de overgrote meerderheid van de bevolking houdt zich uit solidariteit met ouderen, zieken en zorgpersoneel aan de maatregelen en accepteert onvrijheid en in veel gevallen stilstand.

Ongeveer 85 procent van de tieners en jongeren heeft zich al twee keer laten vaccineren tegen corona. Deels uit solidariteit – want zelf worden de meesten amper ziek van het virus. En ja, het vaccin namen ze ook uit welbegrepen eigenbelang: gevaccineerd konden ze in de zomer makkelijker op vakantie, naar cafés, naar grootouders en heel soms naar een concert.

Maar lockdowns zijn geen vrije keuze – die treffen iedereen en zijn opgelegd. Misschien treffen ze de jeugd wel het hardst. Zij slaan in normale omstandigheden nét hun vleugels uit en gaan een eigen leven leiden. Studeren, nieuwe mensen leren kennen, discussiëren, dansen.

Dat dat lange tijd niet mogelijk was, was in eerdere lockdowns wel te begrijpen: er waren nog geen vaccins en het coronavirus kon dus heel veel mensen tegelijk heel ziek maken. Maar dat is niet meer aan de orde. De meeste mensen zijn ingeënt, straks zelfs een derde keer, en bovendien is de nieuwe Omikronvariant minder ernstig dan eerdere varianten. Zelfs bij ongevaccineerde patiënten. Vrijwel niemand komt ermee op een intensive care, en de kleine groep díé in het ziekenhuis belandt, blijft er gemiddeld kort, blijkt uit de eerste studies.

Het is dus lastig aan jongeren uit te leggen waaróm ze alweer achter een laptop hun colleges volgen. Waarom ze niet naar de studentenvereniging mogen, naar het café, naar een voetbalwedstrijd.

Misschien moet de solidariteitsvraag eens worden omgedraaid: moeten de ouderen en anderen die vrezen voor besmetting met de Omikronvariant zich niet wat solidairder tonen met de jeugd? Vinden zij het echt, twee jaar na de eerste coronabesmettingen, proportioneel dat jongeren eindeloos thuis zitten om te voorkomen dat zíj misschien ziek worden? Psychische schade is niet uit te drukken in grafieken, maar hij is er wel.

En is de vrijheid die Nederland een kleine groep gunt om zich níét te vaccineren de consequentie waard dat jongeren de beste tijd van hun leven wordt ontnomen? Het zijn vragen die ook het nieuwe kabinet zichzelf heel serieus moet stellen.