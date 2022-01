Mystieke ervaringen bestaan. Maar wat moeten we ermee?

U heeft het zelf misschien nog nooit meegemaakt (of misschien ook wél). Maar een lichaamsuittreding, een overweldigend gevoel van eenheid met de natuur, het in elkaar overlopen van de zintuigen of het idee door de kosmos te zweven: zulke vreemde, voor derden onbewijsbare ervaringen worden al vele eeuwen lang in alle culturen gemeld. Wat ze zijn, waardoor ze komen en wat we ermee moeten – daarover is vooral veel onbekend. Zijn het betekenisloze hallucinaties? Of laten ze iets zien over hoe het brein werkt, de aard van de realiteit misschien zelfs wel? Veel wetenschappelijk onderzoek is er in al die tijd niet naar gedaan: mystieke ervaringen worden al snel onder religieuze belevingen geschaard.

„Er zit een behoorlijk taboe op om dit als serieuze wetenschapper uit te zoeken”, zegt Michiel van Elk. Toch is dat precies wat hij doet: als neurowetenschapper aan de Universiteit Leiden bestudeert hij mystieke en psychedelische ervaringen in het brein. Onlangs verscheen zijn boek Een nuchtere kijk op psychedelica. Daarin zet hij zowel de bestaande onderzoeken over de werking van psychedelica als de tot nu toe vergaarde kennis over andere mystieke ervaringen op een rij.

Belangrijke conclusie: het gebruik van psychedelica zoals lsd, paddo’s of ayahuasca is een van de vele manieren om mystieke ervaringen op te wekken. Mensen kunnen die ook hebben bij meditatie, bij bepaalde ademhalingstechnieken, als ze overweldigd worden door muziek, of door een andere kunstvorm, door een verblijf in de wilde natuur. Zeer kort gedefinieerd is een mystieke ervaring een eenheidservaring: een doordringend gevoel van eenheid met de omgeving, met de natuur, met andere mensen. Omdat psychedelica een redelijk betrouwbare ‘shortcut’ zijn naar zo’n ervaring, kan het onderzoek naar die middelen misschien ook verklaringen bieden voor mystieke ervaringen die zónder lsd of paddo’s optreden.

Uitbundige rituelen en zang

Van Elk heeft het zelf ook geprobeerd: door een ayahuasca-trip ontdekte hij hoe weinig de neurowetenschap eigenlijk weet over de relatie tussen lichaam en geest. Maar zijn belangstelling begon eerder, vertelt hij: „De fascinatie voor dit soort ervaringen dateert uit mijn jeugd.” Hij komt uit een evangelisch-christelijk gezin. Zelf was hij lid van de pinkstergemeente, een kerkgemeenschap die bekendstaat om zijn uitbundige rituelen en zang.

„In zulke gemeenschappen komen mystieke ervaringen vaker voor, van zeer diepe ontroering tot telepathische ervaringen, waarbij mensen zeggen dat ze inzicht hebben in de gedachten van anderen, of dat ze het idee hebben dat God tot ze kan spreken. Mij boeit dat mijn hele leven al, ik wil begrijpen: wat gebeurt hier nou? Mensen die ze hebben, ervaren ze vaak als echt, soms als échter dan de dagelijkse realiteit. Veel mensen proberen ze ook te duiden vanuit het boven- natuurlijke.”

Mede door die religieuze connotaties is de mystieke ervaring wetenschappelijk gezien een mijnenveld: er hangt een zweem omheen van zweverigheid en bijgeloof. Maar dat betekent niet dat onderzoekers er van weg moeten blijven, vindt Van Elk: onderzoek zou kunnen bijdragen aan het oplossen van fundamentele vragen over de werking van het brein en het bewustzijn, onderwerpen waarover ondanks vele decennia grootschalig onderzoek nog veel onbekend is.

Hoe kijkt hij intussen zelf aan tegen de oorsprong van mystieke ervaringen?

Van Elk: „Dan komt de wetenschapper in mij naar boven. Ik denk toch wel dat ze een fysiologische basis hebben.” Serotonine-receptoren in het brein spelen bijvoorbeeld bewezen een rol bij het opwekken van een psychedelische ervaring. „Verklaringen hóéven helemaal niet te liggen in transcendente zaken.”

Gefopt door de Godhelm

Wat bijvoorbeeld blijkt uit zijn onderzoek, is het grote effect van suggestie op deze ervaringen: ze kunnen met trucjes worden opgewekt, er is zelfs een placebo-effect bekend. Dat bleek bijvoorbeeld uit een experiment dat hij een aantal jaren geleden uitvoerde op muziekfestival Lowlands: het ‘Godhelm’-experiment. Van Elk gaf proefpersonen een helm, met allemaal draadjes en lampjes, met de boodschap: deze helm stimuleert je brein zodat je een ervaring krijgt die lijkt op een psychedelische trip.

„Mensen zitten een halfuur, voelen hun benen zwaar worden, zien zwarte vlekken voor hun ogen, en sommigen denken dan: zal wel door de Godhelm komen.” Een paar mensen kregen zelfs een out-of-body-experience: ze zagen zichzelf van buitenaf. Sommigen hadden heel levendige hallucinaties. Een aantal van de ervaringen met de Godhelm leken ook op de andere mystieke ervaringen, bijvoorbeeld het gevoel te gaan zweven, versterkte waarneming, et cetera.

Van Elk kreeg onlangs een grote beurs voor nieuw onderzoek om te kijken wat er gebeurt als je de verwachtingen van dit soort placebomiddelen maximaliseert. Het effect van suggestie, en ook wensdenken, kan heel groot zijn op deze ervaringen, en dat maakt het doen van serieus onderzoek hiernaar ook lastig, zegt hij.

„Veel psychedelicaonderzoekers zijn believers – ze wíllen graag zien dat het werkt.” En er zijn ook vraagtekens te zetten bij onderzoeksmethodes. Bijvoorbeeld aan de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, waar veel onderzoek wordt gedaan naar de mystieke kanten van de psychedelische ervaring. Daar zetten ze bij proefpersonen bombastische muziek van Bach aan. „Het zou natuurlijk zomaar kunnen dat die muziek ervoor zorgt dat mensen sneller een mystieke ervaring krijgen. Het kan zijn dat therapeuten één specifieke soort ervaring oproepen en zo de resultaten beïnvloeden.”

Komen ze dan vaker voor dan wij denken? Ook bij mensen die eigenlijk niet doorhebben dat ze een mystieke ervaring beleven? Van Elk: „Dat weten we niet goed, juist doordat er allerlei gradaties zijn, van heel overweldigend tot heel mild. Gevoeligheid voor het hebben van mystieke ervaring volgt waarschijnlijk een normaalverdeling: sommige mensen kunnen ze vrij makkelijk krijgen, er zijn ook mensen die ze nooit krijgen, en de grootste groep zit ertussenin.”

Zelf is hij al een flinke tijd geleden van zijn christelijk geloof gevallen. Maar via het onderzoek naar de potentieel therapeutische werking van psychedelica kwam hij toch telkens weer uit bij de ervaringen die die middelen kunnen opwekken. En hoe die raakvlakken hebben met al die andere gradaties van de mystieke ervaring.

Brein in babyachtige toestand

Een theorie die in opkomst is dankzij het groeiende onderzoek naar hoe psychedelica werken, is die van het ‘entropische brein’. Van Elk: „Onder invloed van psychedelica worden er nieuwe verbindingen gelegd tussen hersengebieden die normaal gesproken niet met elkaar communiceren. Op die manier ga je dingen zien en ervaren die normaal gesproken onmogelijk zijn. Het idee is dat het brein terugkeert naar een babyachtige toestand. Zonder de filters en patronen die later in het leven worden aangeleerd.”

Hij vergelijkt het brein met een skihelling: op een gegeven moment ontstaan er op zo’n helling ingesleten paden, pistes waar je vrijwel altijd van afdaalt. Mensen denken nou eenmaal vaak in vaste patronen. Een mystieke ervaring schudt als het ware de sneeuw op de piste op. Daardoor kunnen de oude paden verdwijnen en allerlei nieuwe mogelijke routes ontstaan.

Dat strookt met wat mensen vertellen die zeggen dat ze zo’n ervaring hebben gehad, ook zonder psychedelica: in hun verhalen komt vaak terug dat ze een gevoel van eenheid met de rest van de natuur beleefden, ze stopten met het mentaal opdelen van de werkelijkheid, accepteerden wat er is in plaats van erover te oordelen. Ook kan het concept van tijd verdwijnen, ruimtebegrip wordt relatief. De ervaring laat zich vaak überhaupt niet meer goed uitdrukken in taal, omdat de mentale hokjes en de gewone oordelen, de skipistes, wegvallen.

„Door dat gevoel van eenheid leer je iets over de diepere aard van de werkelijkheid, denken veel mensen”, zegt Van Elk. Maar misschien tonen deze ervaringen eigenlijk iets behoorlijk aards aan: de werking van het brein als een soort filter voor de realiteit, het brein als een orgaan dat vooral goed is in het herkennen van patronen en het opdelen van de realiteit in behapbare categorieën.

Dus is zijn belangrijkste boodschap: bovennatuurlijke verklaringen van mystieke ervaringen zijn niet per se nodig, er zijn mogelijk ook gewoon fysiologische en psychologische verklaringen. In elk geval moet daar veel serieuzer naar gezocht worden dan nu gebeurt.

Noud Fransen: ‘Intens geluk en groot verdriet lagen tegen elkaar aan’

Noud Fransen maakte een lange wandeltocht naar Santiago de Compostela terwijl hij luisterde naar muziek van de negentiende-eeuwse Oostenrijkse componist Anton Bruckner. Toen gebeurde er dit: „De ervaring laat zich in het kort het best omschrijven als een gewaarwording van alles, mijn omgeving, mijn verleden, de reden waarom ik was begonnen aan mijn tocht, mooie dingen, dingen die me intens bedroefd maakten, maar ook de koeien die me nastaarden. Het kwam allemaal voorbij en ik vond het prima. Intens geluk en groot verdriet lagen tegen elkaar aan en ik wilde beide voelen. Het gaat me net te ver om te zeggen dat het geluk en het verdriet eigenlijk één waren, maar waarom eigenlijk niet? Misschien juist wel? Het totaal achterwege blijven van een oordeel beschouw ik als een van mijn mooiste ervaringen ooit.” Karen Walthuis: ‘Boem, ik ben geland’

Karen Walthuis, ook tijdens een wandeling: „Het is maart en er hangt een koude deken van vocht op de hei. Plots voel ik me op de aarde gedrukt worden. Boem, ik ben geland. Het lijkt of ik er nu pas echt helemaal ben. Op aarde. Ik begin te lopen en voel de grond onder mijn voeten. Vaste grond, vaste voeten. En tegelijkertijd zweef ik. Over mij komt een intens besef dat het goed is. Een gevoel van complete acceptatie van alles; van het leven en de dood. Ze zijn niet meer van elkaar gescheiden. Net zoals ik niet afgescheiden ben. Ik ben onderdeel van het grote geheel.” Michiel ten Kate: ‘Het is het licht dat mij draagt’

Michiel ten Kate was bij een ceremonie met het psychedelische plantenmengsel ayahuasca: „Ik ga ergens doorheen. Is het iets van een stervensproces of zijn dit slechts mijn gedachten? Ik schok geregeld over mijn hele lichaam en voel op een bepaald moment dat iemand daarom mijn voeten tegen de aarde aandrukt. Voelt fijn en vertrouwd, zo weet ik dat ik niet alleen ben. En dan, kort daarop, merk ik dat ik gedragen word. Het is een beeld waarbij ik als het ware in de ruimte zweef en ondersteund word door krachten die groter zijn dan ik en die er volledig voor me zijn. Ik zie het beeld vanuit mijn toeschouwende rol. Het is het licht dat mij draagt.”