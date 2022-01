Moordverdachte kende 14-jarige Esmee al een jaar en pleegde ontucht met haar

De man die ervan wordt verdacht de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk vermoord te hebben, kende haar al een jaar en zou in die periode ontucht met het meisje gepleegd hebben. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. De 32-jarige Leidenaar wordt verdacht van moord of doodslag en ontucht. Zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd.

Het stoffelijk overschot van het meisje werd op Oudejaarsdag in de bosjes op de Melchior Treublaan in Leiden gevonden. Het staat vast dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is tussen 30 december 2021 16 uur, toen Esmee voor het laatst werd gezien, en het moment waarop zij werd gevonden, is nog in volle gang.

In de media wordt een naam genoemd van de man die de verdachte zou zijn. De politie en het OM roepen mensen op om terughoudend te zijn met het uiten van beschuldigingen op internet en sociale media en vragen om „de beslissing over het al dan niet schuldig zijn van een verdachte over te laten aan de rechter, en zeker ook anderen niet lastig te vallen”. Het OM vindt dat in sommige reacties „de grens van het betamelijke of zelfs het strafrechtelijke wordt opgezocht”.