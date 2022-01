Gisterochtend werd bekend dat Magawa is overleden, u weet wel, de beroemde gambiahamsterrat die in 2020 nog werd onderscheiden met een medaille van de Britse dierenartsenorganisatie PDSA vanwege zijn enorme inzet voor de mensheid. Gambiahamsterratten hebben namelijk extreem goede neuzen waardoor ze niet alleen aan iemands adem kunnen ruiken of hij tuberculose heeft (ik verzin dit niet) maar ook de chemische stoffen in landmijnen kunnen detecteren. Het zijn een soort bommelders met snorharen en een staartje.

Magawa werd aan het werk gezet in Cambodja, waar dankzij de burgeroorlog in de jaren zeventig de bodem op een zeker moment rijker aan landmijnen was dan aan rijst. Uiteindelijk wist hij zo’n 225.000 vierkante meter grond mijnvrij te maken. Kinderen konden weer buitenspelen, herders konden hun kuddes weer weiden, boeren waren opgelucht dat er uit hun akkers alleen nog maar gewassen zouden opschieten in plaats van explosies. In ieder nieuwsbericht naar aanleiding van zijn overlijden werd dan ook gejubeld dat Magawa talloze ledematen en levens moet hebben gered. Hij was de beste pr voor de rat sinds Ratatouille.

Al die berichten troffen me. Diverse internationale media, waaronder CNN en Reuters, noemden Magawa een ‘hero rat’, op de socials werd hij uitgebreid beweend, maar het was de wijze waarop de NOS over hem schreef die me pas echt ontroerde. Alleen al deze zin: „Hij werd geboren in Tanzania en ging aan de slag in Cambodja.” Ik heb nog nooit een nieuwsmedium zien schrijven dat een rat werd geboren. In dat soort bewoordingen wordt er doorgaans alleen over mensen geschreven, en heel af en toe over beroemde gedomesticeerde dieren zoals dressuurlegende Bonfire of actieheld Flipper. Daarnaast werd er ook nog eens vermeld wáár Magawa het levenslicht zag, en dat hij daarna in Azië aan de slag ging, als een soort expat. Ik ben in de media nog nooit een bericht tegengekomen waarin een rat niet werd neergezet als een ondier. De NOS vertelde verder nog over Magawa’s oude dag, dat hij tijdens zijn pensioen gewoon nog speels was, en hoe zijn laatste weekend eruit had gezien. Er werd enorm liefdevol gesproken over een wezen waar men normaliter meteen de ongediertebestrijding voor opbelt.

Ik keek naar buiten. De ochtendmist was opgetrokken waardoor ik weer de grote handelsgebouwen zag die dagelijks mijn zon blokkeren. Er waren om de drie meter van die donkergroene rattenvallen tegenaan geplaatst. Ze schitterden in het winterlicht, onder reclames voor cruises, maaltijdbezorgers, dierenwinkels.

