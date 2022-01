Kopen, lenen en handig boekhouden: zo werkt Barça aan een comeback

Voetbal draait om geld? Zeker, maar ook om handig boekhouden, zo bewijst het noodlijdende FC Barcelona deze winter. Zelfs een contractverlenging voor een speler die al geruime tijd geldt als dure en overbodige ballast, blijkt een oplossing om financiële ruimte te creëren.

Die overbodige speler is de 28-jarige Samuel Umtiti. Barcelona kocht de Franse verdediger, geboren in Kameroen, ruim vijf jaar geleden voor 25 miljoen euro van Olympique Lyon. Na een paar goede seizoenen raakte Umtiti geblesseerd, sindsdien haalde hij nooit meer zijn oude niveau. Alleen in noodgevallen mag hij nog meedoen. Omdat Umtiti naar verluidt jaarlijks zo’n 13 miljoen euro verdient en FC Barcelona in ernstige financiële problemen verkeert, probeerde de club sinds afgelopen zomer van hem af te komen.

Tot Barça – zesde in de Spaanse competitie – eerder deze week via Twitter liet weten dat Umtiti zijn contract met drie jaar heeft verlengd, tot de zomer van 2026. Heeft Xavi Hernández, die afgelopen najaar Ronald Koeman opvolgde als trainer van Barcelona, wél vertrouwen in de verdediger? Daar lijkt het niet op. Maar Umtiti bleek lastig te verkopen, in ieder geval op korte termijn. Zijn contractverlenging, tegen aangepaste voorwaarden, heeft Xavi nu in staat gesteld Ferrán Torres, deze winter voor een geschatte 55 miljoen euro gekocht van Manchester City, ook daadwerkelijk op te stellen. Woensdagavond maakte hij zijn debuut, in de halve finale om de Spaanse Supercup tegen Real Madrid (2-3), een wedstrijd die om financiële redenen plaatsvond in Saoedi-Arabië.

Roekeloos salarisbeleid

Dat zit zo. Zoals bekend verkeert FC Barcelona in ernstige financiële nood als gevolg van een roekeloos transfer- en salarisbeleid in de voorbije jaren. De club heeft een schuld van rond de 1,3 miljard euro. Omdat inkomsten zijn gekelderd door de pandemie en tegenvallende resultaten, heeft de Spaanse competitie Barça een strakke loonlimiet opgelegd, in lijn met haar regels voor financial fairplay. De club mag dit seizoen maximaal 98 miljoen euro uitgeven aan salarissen – een bedrag min of meer vergelijkbaar met het spelersbudget van Ajax.

Ondanks het vertrek van onder anderen Lionel Messi (naar Paris Saint-Germain) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) verdienen de spelers van FC Barcelona opgeteld niettemin nog altijd ruim 400 miljoen euro, veel meer dus dan is toegestaan. Dat de Catalaanse club desondanks Ferrán Torres kon kopen, de met afstand duurste transfer van deze winter, heeft twee redenen: een nieuwe lening van 600 miljoen euro van Goldman Sachs en een uitzonderingsbepaling op de salarislimiet. Die bepaalt dat Barcelona voor iedere 4 euro die het bespaart op het spelersbudget 1 euro mag bijschrijven. Dit om de club, die nu eenmaal gebonden is aan langlopende contracten, enige speelruimte te geven.

Die benut Barcelona ten volle. Zo zou het salaris van Torres (een geschatte 14 miljoen euro) zo over de contractduur zijn verdeeld dat de aanvankelijke kosten laag blijven. Intussen heeft de club de Braziliaan Philippe Coutinho, vier jaar geleden voor een geschatte 135 miljoen euro gekocht van Liverpool, verhuurd aan Aston Villa. Andere spelers leverden salaris in of lieten hun contract aanpassen, zodat zij hun loon grotendeels in de komende jaren ontvangen. En dan was er dus Samuel Umtiti, die een langere verbintenis kreeg in ruil voor een lager maandloon. Alles om op korte termijn de kosten te drukken en Torres speelgerechtigd te krijgen.

Is Barcelona daarmee klaar? Integendeel. De club heeft onder meer belangstelling voor de Noorse spits Erling Haaland (Borussia Dortmund), bevestigde zijn zaakwaarnemer Mino Raiola eind vorig jaar in gesprek met NRC. Tegelijkertijd probeert Barcelona volgens mediaberichten meerdere spelers te verkopen, onder wie de Nederlandse verdediger Sergiño Dest. Financiële problemen of niet, geen club is zo actief deze transferperiode als FC Barcelona. Of zoals Barça-voorzitter Joan Laporta het eerder deze maand formuleerde: „We zijn terug.”