Zeep is niet goed voor de huid (maar handen ermee wassen moet)

Zeep is niet goed voor je huid. Minder zeep wast ook schoon – en is gezonder. In coronatijd is dat een gevaarlijke boodschap. Dus meteen een disclaimer: dit artikel gaat over je lichaam met uitzondering van je handen. Handen wassen moet – voor het eten, na poepen of plassen, na het winkelen en als je in een ruimte bent geweest met mensen van buiten je eigen bubbel.

Zeep, of handalcohol, doodt ziekteverwekkende virussen of bacteriën. Die komen op je handen doordat je deurklinken, kraanknoppen, tafels, stoelen, winkelkarretjes en verpakkingen aanraakt waar die ziekteverwekkers op kunnen zitten. Of doordat je in je hand hebt gehoest of geniest, of je neus hebt afgeveegd met je hand. Er kunnen zomaar miljoenen coronavirussen op je handen zitten. Of griepvirussen, of diarreeveroorzakende bacteriën. Met handen wassen bescherm je jezelf of anderen tegen besmetting.

Dat was de disclaimer. Nu verder over de rest van de huid, een groot orgaan met een oppervlak van 1,5 tot 2 vierkante meter.

Het besef dat we na bijna een eeuw verkoopstimulerende zeepadvertenties met veel mínder zeep toch schoon kunnen blijven, kwam in twee golven. In de laatste decennia van de vorige eeuw drong door dat de huid van nature zelfonderhoudend is. De mens is zeeploos geëvolueerd. Zeep ontvet de huid en dat ontvetten verstoort het onderhoud door de huid zelf. Dat weet de cosmetica-industrie intussen best, want behalve zeep werden al snel veel vette, vochtinbrengende crèmes verkocht die de zeepschade verzachten. En bovendien maken ze steeds mildere huidreinigingsmiddelen. Echte zeep zit eigenlijk alleen nog in harde blokjeszeep.

Beschermwaardig

De tweede golf kwam in deze eeuw opzetten, toen duidelijk werd dat er op iedere mensenhuid ruim 100 miljard bacteriën leven. Het gaat om honderden verschillende soorten. Ze zijn niet gelijkelijk over de huid verdeeld. Op de vettige huid van voorhoofd en borstkas leven andere soorten dan in de vochtige oksels en daar leven weer andere dan op de droge huid van vooral armen en benen. De voeten zijn speciaal.

De volle rijkdom van het huidbacterieleven kwam pas aan het licht toen de moderne dna-analysemethoden ontstonden. Met de traditionele kweekmethoden voor bacterie-onderzoek lukte dat niet, want er blijken maar weinig bacteriesoorten te zijn die goed in kweekbakjes groeien, dus decennialang is een enorme variatie over het hoofd gezien.

Dat ingewikkelde ecosysteem op onze huid heet het huidmicrobioom. Daartoe horen niet alleen bacteriën, maar ook wat virussen en schimmels en zelfs mijten (demodex is hun soortnaam) die in de haarzakjes in de huid leven. Eerst noemden we die micro-organismen onschádelijk. Het nieuwe wetenschappelijke inzicht is dat ze núttig zijn. Beschermwaardig. En zeep vinden ze niet fijn.

Huidbacteriebevolking

Het onderzoek naar het huidmicrobioom is zo nieuw dat niemand al weet hoeveel huidbacteriën normaal zijn. Welke soortenmix normaal is. Of hoe het microbioom in de loop van het leven verandert, ook onder invloed van zeep, luchtverontreiniging en andere leefomstandigheden. Waarschijnlijk heeft iedereen zijn persoonlijke bacteriecultuur. Zoals we ook allemaal een uniek afweersysteem hebben. Onze afweer en onze huidbacteriebevolking werken nauw samen, om ziekten buiten het lichaam te houden. De kiem ervoor wordt tijdens de geboorte gelegd.

Een pasgeboren baby heeft geen huidbacteriën. Ook geen darmbacteriën trouwens, de plaats in ons lichaam waar we nog veel meer nuttige bacteriën onderdak verschaffen. De eerste bacteriebesmetting komt doorgaans van de moeder. In de vochtige bevallingschaos vestigen darmbacteriën van de moeder zich op de huid en in de darmen van haar kind.

In de eerste levensmaanden bouwt een baby snel het afweersysteem op. De afweer leert het verschil tussen eigen lichaamscellen en bedreigingen van buitenaf. De huid- en darmbacteriën worden min of meer beschouwd als ‘eigen’. Ze worden getolereerd, maar moeten niet te opdringerig worden.

Huidvet weg gewassen

De huid wordt zo een beschermende overgang tussen ons levende innerlijk en het dode buiten. De huidcellen in ons buitenste huidlaagje zijn trouwens zelf ook al dood. Huidbacteriën hebben speciale plak- en grijpeiwitten op hun celwand, waarmee ze zich stevig hechten in het laagje buitenste huidcellen, of in de gangen van de vet- en zweetkliertjes en de haarzakjes. Ze leven van dode huidcellen, maar ook van ons zweet en huidvet.

Reinigende cosmetica verstoren dat ecosysteem. Zeep wast huidvet weg. Scrubs en exfolianten halen de buitenste dode huidcellen weg. Die middelen poetsen dus ook huidbacteriën weg en laten de achterblijvers hongerend en verzwakt achter. Of dat voor iedereen erg of zelfs ziekmakend is, is nog een grote vraag. Op de opengevallen plekken kunnen zich in ieder geval ziekmakende nieuwkomers vestigen die in een gezonde huidbacteriepopulatie geen schijn van kans maken om te overleven.

Een gezonde huidbacteriepopulatie die in balans is met het afweersysteem vermindert ook de ernst van bijvoorbeeld acne, eczeem en roos, vonden huidziekteonderzoekers. Ze weten steeds beter welke bacteriesoorten betrokken zijn en werken zelfs aan medicijnen met levende bacteriën (probiotica). En wat het begrip ‘schoon’ betreft: bacterieculturen in de oksels die in balans zijn, niet verstoord door zeep en deodorant en antizweetmiddelen, veroorzaken géén penetrante zweetgeur. Wie het niet gelooft: lees het boek Clean, the New Science of Skin (Schoon in de Nederlandse vertaling) van de Amerikaanse arts en wetenschapsjournalist James Hamblin, die vijf jaar geen zeep, shampoo, deodorant, exfolianten, moisterizers gebruikte. Maar wel steeds zijn handen met zeep waste.