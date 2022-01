Het kabinet-Rutte IV vergroot de problemen met wonen

Om iets op te lossen moet je goed begrijpen wat het probleem is. Ons probleem met wonen is niet zozeer dat er te weinig vierkante meters zijn in Nederland om in te wonen. Die zijn er genoeg, en er staan ruim 400.000 woningen leeg. Het probleem is wel dat er te veel geld is bij de zittende klasse, waardoor wonen zelfs voor goed opgeleide starters – de ‘jonge NRC-lezer’ – niet meer betaalbaar is. Nederland is daardoor bijna wereldkampioen vermogensongelijkheid.

Hans de Geus is auteur van het boek Hoe ik toch huisjesmelker werd – over woonarmoede en ongelijkheid.

Wie door deze bril naar de vijftien punten in het coalitieakkoord kijkt die betrekking hebben op wonen, ziet direct dat er maar één voorstel is dat een heel klein beetje het echte probleem adresseert: het afschaffen van de jubelton. Dit plan valt juist niet onder het beleidsterrein van het nieuwe ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, doch onder Financiën, en dat is geen toeval. Door de decennialange fiscale begunstiging van eigenwoningbezit en het dereguleren van financiering en huurprijzen is een gefinancialiseerd monster gegroeid waardoor Nederland bijna de grootste vermogensongelijkheid ter wereld kent.

Te veel geld

Daar zit het probleem. Dat zelfs goed opgeleide woonstarters er niet meer aan te pas komen komt niet door een te klein aanbod van huizen, maar door te veel geld bij anderen. De behoefte aan woningen is oneindig, en de markt onverzadigbaar naarmate de vraag steeds koopkrachtiger werd door financiering, inzet van overwaarde en erfenis.

Hier wordt (behalve de jubelton dus) niets aan gedaan. Leennormen blijven intact. Zolang we deze ‘muur van geld’ op de woningmarkt niet fiscaal weten in te dammen is bijbouwen – waar in dit coalitieakkoord de nadruk op ligt – dweilen met de kraan open, en levert het vooral nog meer financiële speeltjes voor rijken op. Want ja, een deel van de leegstand van 400.000 woningen zijn tweede huisjes en pied-à-terres, of is speculatieve leegstand.

Rutte IV wil achteraf pleisters plakken op iets wat structureel niet goed zit. Zoals de huurprijs beschermen van middenhuur. Dat zijn de moeizame, maar verder vrij onschuldige misvattinkjes. Ook sommige complete nonsens in het coalitieakkoord (‘huurprijzen die én betaalbaar zijn, én rendabel blijven voor institutionele beleggers’) kan weinig kwaad.

En over het slechte plan om de bewoner van een sociale huurwoning het recht te geven die te mogen kopen (wie bepaalt de prijs?) is al uitgebreid getwitterd: dit helpt louter de insiders, de mensen die toch al comfortabel in een goedkope woning zitten. De outsider, de ambitieuze, jonge NRC-lezer, is hier niet mee geholpen.

Maar dit is allemaal kinderspel bij het echt schadelijke plan om in plaats van minder, méér geld naar woningbouw te sturen. In plaats van privaat geld in te dammen, gaat men publiek geld bijsmijten. Dat wijst op een schokkende misvatting van hoe prijzen van woningen tot stand komen en wat de rol is van de factor ‘grond’ daarbij.

Heel in het kort: de prijs van een woning wordt bepaald door wat de hoogste bieder aan geld kan neertellen – inclusief subsidies. Omdat de bouwkosten min of meer vastliggen, is er maar één factor die meeademt als we meer betalen voor woningen, en dat is de grondprijs. Hoe meer we betalen, hoe meer geld er stroomt naar de oorspronkelijke grondbezitter: de gevestigde orde, de zittende klasse. Zodoende stroomt de rivier naarmate we meer geld naar woningbouw sturen nu steeds meer de verkeerde kant op: van jong naar oud en van arm naar rijk.

Grondwinst afromen

De overheid moet juist het tegenovergestelde doen: grondwinst afromen zodat deze niet in handen valt van enkele grondbezitters. Maar in plaats daarvan gaat deze coalitie hun 7,5 miljard extra toestoppen. Een tragische fout uit fataal onbegrip.

Laat ontwikkelaars juist meebetalen voor de ontsluiting van nieuwe wijken. En voor eventuele ‘onrendabele toppen’ (sociale huur). Het is een fabeltje dat er te weinig geld is voor woningbouw. Er is juist te veel geld, maar dat stroomt allemaal in het zwarte gat ‘grond’. Wanneer we ontwikkelaars laten betalen voor nieuwe wegen naar hun woningen, in plaats van ze geld toe te stoppen, zakt de grondprijs. En daarmee de ongelijkheid. Precies wat je wilt.

Bijkomend voordeel als ontwikkelaars de volledige kostprijs moeten betalen is dat ‘bouwen in het groen’ ineens veel minder haalbaar blijkt, en we daarentegen binnenstedelijk bouwen gaan waarderen voor wat het is: rendabeler, minder ruimte in beslag nemend, sociaal-maatschappelijk wenselijk, ecologisch, minder auto’s, en aansluitend bij de behoefte die onder meer jongeren maar steeds ook meer senioren kenbaar maken door voor een stedelijk appartement zo veel te willen betalen. De dupe van dit al is de woonstarter die alles goed probeert te doen. Helaas is er niemand die voor die minderheid opkomt.