Hanya Yanagihara: ‘We hadden het mis met het idee van Amerika als een paradijs’

Hanya Yanagihara klinkt er volkomen cool over. Ja, inderdaad, ze was al jaren bezig met haar visionaire nieuwe roman waarin de wereld drastisch is veranderd door een reeks pandemieën, toen er in de echte wereld een echte uitbrak. „Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dacht: ‘Dit is erg gek, dat ik leef in een wereld die begint te lijken op de wereld waarover ik schrijf’. Het bleef voelen als twee verschillende werelden: die van het boek en die van de wereld waarin ik leefde. Het gaf me een vreemdsoortig gevoel van macht. De wereld was totaal onvoorspelbaar geworden, niemand wist wat er ging gebeuren, maar in het boek was ik de hoogste leider en god, en kon ik doen wat ik wilde. Ik voelde in zekere zin een grotere beheersing van dat moment, terwijl noch ik noch wie dan ook dat in toom konden houden. Dus nee, het was niet eng, of schokkend, of iets van die orde.”

CV Hanya Yanagihara (Los Angeles, 1974) studeerde in Massachusetts en Hawaï en werkte als journalist voor reistijdschriften en de The New York Times. In 2013 verscheen haar debuutroman The People in the Trees (Notities uit de jungle). In 2015 volgde A Little Life (Een klein leven), dat een wereldwijde bestseller werd.

Hanya Yanagihara: Naar het paradijs.(To Paradise) Vert. Inger Limburg en Lucie van Rooijen. Nieuw Amsterdam, 670 blz. € 24,99 Naar het paradijs.(To Paradise) Vert. Inger Limburg en Lucie van Rooijen. Nieuw Amsterdam, 670 blz. € 24,99

Maar ja, echt, de pandemie was „toeval”, benadrukt de 47-jarige Amerikaanse schrijfster, die deze maand haar nieuwe boek Naar het paradijs uitbrengt. Ze begon er al aan te werken toen haar vorige roman, Een klein leven uit 2015, nog middenin zijn wereldwijde zegetocht zat. Het boek trok honderdduizenden lezers, alleen in Nederland zijn er zo’n 300.000 exemplaren verkocht. Het succes was extreem, zoals de roman dat ook was: Een klein leven (A Little Life) vertelde over het dieptragische leven van de getraumatiseerde Jude, en de liefdevolle banden die hij met een kwartet vrienden opbouwde. Naar het paradijs is, hoewel ook meeslepend en aangrijpend, van een andere orde: Yanagihara presenteert er drie alternatieve geschiedenissen van de Verenigde Staten, op verschillende momenten in de tijd: aan het einde van de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

„Ik begon me deze nieuwe roman voor te stellen in 2016. In 2017 ging ik research doen door wetenschappers over pandemieën te interviewen. Met schrijven begon ik in 2018 en tegen de tijd dat we allemaal thuis kwamen te zitten op 13 maart 2020 was ik halverwege het derde deel. Ik hoefde aan die pandemieverhaallijn ook weinig te veranderen, op een paar dingetjes over de gevolgen van klimaatverandering na. Maar niets aan de spanningsboog, niets aan de details over de ziektes.”

Het lijkt alsof u de tijd vooruit was, door al te weten wat ons zou overkomen…

„Ja, misschien… Veel details zijn anders, maar een van de gegevens uit het derde deel dat bewaarheid lijkt te worden is dat de hoofdpersoon Charlie in de tweede helft van de 21ste eeuw in een tijdperk van pandemieën leeft, waarover haar grootvader Charles zegt dat virusuitbraken niet geëlimineerd, maar slechts beheerst kunnen worden. Dat lijkt de realiteit waar we nu in zitten, en die kunnen we maar moeilijk accepteren.”

Omdat het derde deel, dat de helft van de roman beslaat, zo’n lading heeft vanwege de onzekere toekomst van de coronapandemie, ging ik ervan uit dat die verhaallijn het startpunt van uw roman was. Maar dat is dus niet zo?

„Nee, de oorsprong lag vooral in een idee dat ik had sinds onze presidentsverkiezingen van 2016, van Amerika als paradijs – de belofte waarmee de natie ooit gesticht is. De vraag rees bij me of we het gedurende de Amerikaanse geschiedenis niet telkens mis hadden met onze definitie van ons land, omdat we het mis hadden met het idee van een paradijs. Een paradijs is bedoeld om mensen buiten te sluiten, in plaats van ze binnen te laten, en dat is ook de ware aard van de Verenigde Staten. Dat is het kernidee van de roman, en daaruit volgden de drie aangepaste versies van Amerika die je in de drie delen te zien krijgt.”

En dat idee vatte post door de verkiezing van Donald Trump?

„De achterliggende reden is dat je, als je Amerikaan was, maar ook als je dat niet was, de afgelopen jaren moest concluderen dat Amerika op zijn grondvesten schudde. We zijn ook maar een jong land, opgericht met het idee van eindeloze mogelijkheden. Maar de laatste jaren lijken we op een punt te zijn beland waarop de fundamenten van de Verenigde Staten ineens onomkeerbaar kunnen veranderen. Daarom leek het een goed idee om in een roman te onderzoeken wat er zou gebeuren als Amerika één of meer graden kantelde.”

Het boek begint met een deel dat zich afspeelt aan het einde van de 19de eeuw: de aanpassing die Yanagihara deed is dat de Verenigde Staten zijn verdeeld in meerdere, min of meer vijandelijke delen – en haar verhaal speelt zich af in New York, deel van de Vrije Staten, waar de grootste verandering is dat mannen met mannen kunnen trouwen, en vrouwen met vrouwen.

Een utopische versie van de Verenigde Staten, in het opzicht van de romantische liefde.

„Ik zou het anders zeggen: dat gegeven is een consequentie van het idee dat deze versie van Amerika niet gegrondvest is op het puriteinse gedachtegoed, dus niet op een verbiedende vorm van religie, wat overigens alle religie is. Hoe zou zo’n land eruitzien? Logischerwijs een stuk beter voor vrouwen, die niet meer onderdrukt worden. Maar dat geldt niet voor de zwarte bevolking of voor Native Americans: in het Amerikaanse idee van het paradijs wordt er altijd een groep mensen uitgesloten.”

In dat eerste deel ontmoet hoofdpersoon David iemand met wie hij tóch onmogelijk kan trouwen – al is dat dan niet omdat die geliefde een man is, maar omdat die veel armer is.

„Met dat eerste deel wilde ik een hervertelling schrijven van Henry James’ novelle Washington Square, zónder de factor gender en zonder het onderliggende puriteinse gedachtegoed – een versie van de 19de-eeuwse huwelijksroman die sommige conventies leent en andere overboord gooit. Maar in dat andere Amerika dat de Vrije Staten heet, blijft het een feit dat er nooit een utopisch land kan bestaan. Per definitie is dat onmogelijk: een land is een diverse samenleving met mensen wier meningen je niet deelt. Zelfs op een plek die utopisch en paradijselijk lijkt, zit er een limiet aan de persoonlijke vrijheid, aan het kunnen zijn wie je wilt zijn. Zelfs in een heel vrij land zijn er manieren om je onderdrukt te voelen, om te voelen dat je tekortgedaan wordt.”

Het Amerika van de Vrije Staten blijkt toch geen utopisch Amerika.

„Ja, ik moest de hoofdpersonages er in elk van de drie delen achter laten komen dat het paradijs toch elders was. Dát ze denken dat het bestaat maakt hen wel hoopvolle personages: ze hoeven maar te vertrekken en het te zoeken. Maar het boek veracht ze daar niet om, het is een natuurlijk instinct van de mens om te hopen op en te zoeken naar een betere plek. Het is een drijvend principe voor velen die naar Amerika zijn gekomen. Op dit land zijn zoveel dromen geprojecteerd.”

Het tweede deel van de roman gaat over de geschiedenis van Hawaii, over afkomst en nalatenschap. Is dat ingegeven door het feit dat uw wortels daar liggen?

„Tot op zekere hoogte – maar ik heb geen Hawaïaans bloed; als we in de Verenigde Staten over Hawaïanen spreken, verwijst dat naar een specifieke etnische groep en daar behoor ik niet toe. Maar alle delen gaan over het Amerikaanse koloniale machtsexperiment en over de romantische gedachte om de tijd terug te kunnen draaien – hoe zou de wereld eruitzien als iets níet was gebeurd, zoals de annexatie van het koninkrijk Hawaii door de Verenigde Staten? Hoe zouden we nu denken over mensen van Hawaii, hoe zou dat hun identiteit veranderen? Dat was ook weer een uitwerking van dat verlangen om te ontsnappen aan onze onbevredigende wereld. Ik hoor hier niet, wat als ik ergens anders zou kunnen zijn?”

Dat was uw verlangen?

„Nee, maar wel van de personages in het tweede deel! Zij creëren een geschiedenis en een utopie voor zichzelf, gebaseerd op een idee van een verleden dat nooit bestaan heeft. Dat draait altijd uit op teleurstelling, en bovendien: het verleden is in de meeste gevallen niet inherent beter of slechter, het is domweg het verleden.”

Het is interessant dat ‘Naar het paradijs’ heel expliciet in dialoog treedt met het verleden, het gaat sterk over de geschiedenis, terwijl in ‘Een klein leven’ juist iedere vorm van geschiedenis afwezig leek. Dat speelde zich af in New York zonder historische bepaaldheid. Geen AIDS, 9/11, beurscrisis. Is deze roman in die zin een reactie op de vorige?

„Ik denk dat beide boeken zich verzetten tegen de geschiedenis, op verschillende manieren. Een klein leven speelde zich inderdaad niet op één bepaald punt in de geschiedenis af, omdat dat ook samenhing met de ervaring van trauma: tijd maakt dan geen verschil, omdat alles op ieder moment hetzelfde beleefd wordt. Dit boek is op een andere manier tegen geschiedenis: het is ahistorisch, want het wekt de indruk van een verleden, maar brengt daarin veranderingen aan. Dat is wat een roman kan doen: het heeft geen verplichting jegens bepaalde feiten of ideeën, fictie is er niet om het verleden te aanschouwen, maar om het te vervormen en heruitvinden. Zo kun je als lezer begrijpen hoe anders dit land geweest had kunnen zijn, of nog kan worden.”

U praat in tamelijk abstracte termen over de roman en de ideeën erachter, alsof het alleen over het land gaat en niet over de mensen, terwijl de vertelling juist heel menselijk is.

„Ik denk dat een roman beide nodig heeft, ideeën én menselijkheid. Ik hoop dat je daarmee de suggestie oppikt dat hoe zwaar het leven ook is, hoe repressief en despotisch de machthebbers ook zijn, hoezeer ze je ook willen sturen met restricties en ideologieën, uiteindelijk het verlangen van mensen om lief te hebben en liefgehad te worden niet tegengehouden kan worden. Dat geldt voor iedere samenleving, en dat is de grote triomf van het individu over welke overheid dan ook. Dat geldt ook voor het derde deel van mijn roman, waarin hoofdpersoon Charlie in een nogal grimmige wereld leeft, maar toch niet denkt dat ze in een totalitaire staat leeft, wat ze wel doet. Maar zij is dat gewend en zoekt simpelweg liefde en genegenheid.”

Is dat iets wat u de brandstof geeft om te schrijven? Want de toestand waarin u de wereld laat verkeren aan het einde van de 21ste eeuw, is nogal deprimerend. Houdt dat besef van het menselijke verlangen naar liefde u gaande?

„Niet in die zin dat het me brandstof geeft, maar het herinnert me er wel aan waarom fictie eeuwig houdbaar is. Waarom we een boek van vier eeuwen geleden kunnen lezen en onszelf erin zien – omdat alle boeken over dat verlangen gaan. Over vrij willen zijn, schoonheid willen vinden, liefde geven en ontvangen, gekend worden. Dat zijn instincten, die veranderen niet met een cultuur of tijdperk. Als je Shakespeare leest, vind je daarom de emoties herkenbaar.”

Over herkenbaar gesproken: ik vond het vrij raadselachtig dat de personages in elk van de drie delen, en dus in de drie eeuwen, dezelfde namen hebben. Ze zijn tegelijkertijd wel verwant en niet verwant, toch?

„Ze zijn niet verwant. De namen en toespelingen zijn dezelfde, maar het zijn drie verschillende Amerika’s, het zijn ook geen opeenvolgende Amerika’s. Ik wilde spelen met het idee dat we als individuen de geschiedenis scheppen, terwijl het omgekeerde het geval is: de geschiedenis schept ons. Er zijn geen nieuwe mensen, maar de wereld om ons heen verandert en verandert en verandert. In Amerika blijven we hetzelfde, maar het land verandert in iets dat we niet meer veranderen.”

Dus het derde deel, over de pandemie, is ook niet bedoeld als voorspelling?

„Nee. Het is niet gebaseerd op wat er in de huidige pandemie gebeurt.”

Daarom is het ook zo dat als een van de hoofdpersonen in het derde deel alle pandemieën uit de 21ste eeuw opnoemt, die van 2020-‘21 ontbreekt?

„Ja, het is een ander Amerika. Ik vind het prima als voor sommige lezers het onderscheid vervaagt tussen de werkelijkheid en die fictieve toekomst, maar voor zorgvuldige lezers zitten er genoeg hints in om te begrijpen dat dit echt een andere wereld is.”

Toch valt er moeilijk aan te ontkomen dat je het in dat licht leest. Heeft u nog geaarzeld om middenin een moeizame pandemie een boek over een pandemie te publiceren? Omdat mensen daar misschien geen zin in zouden hebben?

„Die gedachte was niet in me opgekomen tot iemand me dat vorige week vroeg. Maar je kunt geen eerlijke roman schrijven als je bezig bent met hoe mensen erop zullen reageren, of wat je publiek wil. Als je een film maakt en uit bent op entertainment die veel geld opbrengt, ja, dan moet je aan dat soort dingen denken. Maar niet als je een roman schrijft. Dan wordt die onoprecht. Het veronderstelt dat het de bedoeling van een boek is om comfort te bieden, terwijl ik denk dat hij wáár moet zijn.”

